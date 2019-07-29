2019-07-29T17:13:08+03:00
Звезды

Несмотря на эпилепсию, рак и проблемы с наркотиками, 61-летняя Мелани Гриффит похвасталась фигурой мечты

Бывшая жена Антонио Бандераса сумела повернуть время вспять
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса Мелани Гриффит.Актриса Мелани Гриффит.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Мелани Гриффит - одна из самых популярных и противоречивых актрис Голливуда. Она сыграла в десятках фильмов, получила множество кинонаград, ее внешность по сей день остается предметом обсуждения. За плечами звезды четыре брака, исцеление от рака, 20-летняя борьба с эпилепсией, пристрастие к алкоголю и наркотикам. И только вера в собственные силы помогла ей не сдаться. В 61 год знаменитость остается в прекрасной форме на зависть молодым.

Мелани Гриффит благодарна судьбе за все, с чем ей пришлось столкнуться. В августе она отметит 62 года. Но в это трудно поверить. Стройная и подтянутая фигура, молодое лицо и невероятное жизнелюбие - вот что бросается в глаза при виде бывшей жены Антонио Бандераса.

melaniegriffithmelaniegriffith
Lucky girl...
22253 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам Мелани, оставаться в отличной форме ей позволяет не только хорошая генетика, но и изнурительная работа в тренажерном зале под руководством личного тренера на протяжении семи лет.

А ведь в ее жизни были такие периоды, после которых на жизни звезды в буквальном смысле ставили крест. На нее как актрису впервые обратили внимание в фильме "Ночные ходы" в далеком 1975 году. Участие в этой картине было судьбоносным: во время съемок она познакомилась с первым мужем Доном Джонсоном. У них закрутился бурный роман, молодые быстро сыграли свадьбу и так же быстро развелись. После этого Мелани впала в депрессию и начала бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.

melaniegriffithmelaniegriffith
Ok. I have been working out with Gunnar...
23517 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В 80-м она состояла в новых отношениях со Стивеном Бауэром. Но и с ним развелась в 1987 году. Личная жизнь актрисы не ладилась во многом из-за проблем с запрещенными веществами и алкоголем.

melaniegriffithmelaniegriffith
My gorgeous gracious girlfriend @madmadmash posers
12750 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Неожиданно судьба снова свела актрису с первым мужем. Они во второй раз скрепили себя узами брака. В 90-е Гриффит подражали, называли иконой стиля и красоты. Многие признавали, что Мелани выглядела безупречно. К 1995 году звезда являлась обладательницей премий "Золотой глобус" и BAFTA, ее карьера с шла в гору.

Все поменялось, когда в жизни Мелани появился главный мачо 90-х Антонио Бандерас. Ради испанского актера она рассталась с мужем. 20-летний союз с Бандерасом сильно отразился на отношении Мелани к себе. Как рассказывала актриса, находясь рядом с одним из главных красавчиков планеты, который был всего на три года младше Гриффит, ей хотелось соответствовать мужу. 40-летняя Мелани захотела вернуть былую красоту.

melaniegriffithmelaniegriffith
She s so beautiful!
43013 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поговаривают, что после первой операцией звезда уже не могла остановиться. За последующие пять лет ее внешность сильно изменилась. Актриса полагала, что очередная пластика поможет завоевать любовь не только мужа, ни и режиссеров. Но ее стали заметно реже приглашать в кино.

Более того, вмешательство хирургов отразилось на самочувствии актрисы. В 2009 году у нее был диагностирован рак кожи. В тот период Антонио Бандерас ее всячески поддерживал, но проблем от этого меньше не стало. Они расстались в 2015 году.

melaniegriffithmelaniegriffith
My first Birkin bag! Thank you my goddess girlfriend
16533 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Мелани тяжело дался разрыв с Бандерасом, о чем она сама не раз говорила. В сентябре 2017 года стало известно, что Гриффит перенесла еще одну операцию, связанную с раком кожи. Ей удалили базалиому с носа. А в октябре 2017 года она призналась, что страдает эпилепсией уже больше 20 лет.

Однако сила воли и жажда жизни не сломили звезду. Судя по последним фото она старается наслаждаться каждым прожитым днем. Теперь Мелани Гриффит говорит, что главный секрет ее молодости - не сотни операций, а здоровый образ жизни. Актриса старается употреблять в пищу только полезные продукты. Мелани похудела на 12 килограммов. Она посещает спортзал и поддерживает себя в хорошей форме, демонстрируя фигуру мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Антонио Бандерас: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД Украины заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»
Победители «Большого фестиваля футбола» собрались в Академии «Зенита»
В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенком
В Грузии раскритиковали идею запусить международные рейсы из Абхазии
Помпео заявил, что третий саммит США-КНДР пока не планируется
Росавиация готова вести переговоры с Киевом о возобновлении полётов
«Панцирь» для Арктики: первые комплексы ПВО встали на дежурство на Северном флоте
США рассчитывают расширить диалог по стратегической стабильности с РФ
Супруг Инны Чуриковой рассказал, как готовится к выписке артистки
При стрельбе на съемках клипа в США погиб один человек
Минобороны восстановит расформированные Горбачевым и Сердюковым подразделения
Трое сотрудников министерства Афганистана погибли при обрушении стены
Минобороны: США содержит в своих "по сути концентрационных лагерях" более 75 тысяч человек
Комиссия МАК начала расследование крушения самолета в Подмосковье
Постпред Зеленского заявил о необходимости санкций из-за Крымского моста
Генштаб России обвинил военные компании США в хищениях сирийской нефти
«Хочется чтобы слова и бумажки не расходились с реальной жизнью»: Путин обсудил с главой ФАС тарифы ЖКХ