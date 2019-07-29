Несмотря на эпилепсию, рак и проблемы с наркотиками, 61-летняя Мелани Гриффит похвасталась фигурой мечты

Мелани Гриффит - одна из самых популярных и противоречивых актрис Голливуда. Она сыграла в десятках фильмов, получила множество кинонаград, ее внешность по сей день остается предметом обсуждения. За плечами звезды четыре брака, исцеление от рака, 20-летняя борьба с эпилепсией, пристрастие к алкоголю и наркотикам. И только вера в собственные силы помогла ей не сдаться. В 61 год знаменитость остается в прекрасной форме на зависть молодым.

Мелани Гриффит благодарна судьбе за все, с чем ей пришлось столкнуться. В августе она отметит 62 года. Но в это трудно поверить. Стройная и подтянутая фигура, молодое лицо и невероятное жизнелюбие - вот что бросается в глаза при виде бывшей жены Антонио Бандераса.

melaniegriffith Lucky girl...

По словам Мелани, оставаться в отличной форме ей позволяет не только хорошая генетика, но и изнурительная работа в тренажерном зале под руководством личного тренера на протяжении семи лет.

А ведь в ее жизни были такие периоды, после которых на жизни звезды в буквальном смысле ставили крест. На нее как актрису впервые обратили внимание в фильме "Ночные ходы" в далеком 1975 году. Участие в этой картине было судьбоносным: во время съемок она познакомилась с первым мужем Доном Джонсоном. У них закрутился бурный роман, молодые быстро сыграли свадьбу и так же быстро развелись. После этого Мелани впала в депрессию и начала бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.

melaniegriffith Ok. I have been working out with Gunnar...

В 80-м она состояла в новых отношениях со Стивеном Бауэром. Но и с ним развелась в 1987 году. Личная жизнь актрисы не ладилась во многом из-за проблем с запрещенными веществами и алкоголем.

melaniegriffith My gorgeous gracious girlfriend @madmadmash posers

Неожиданно судьба снова свела актрису с первым мужем. Они во второй раз скрепили себя узами брака. В 90-е Гриффит подражали, называли иконой стиля и красоты. Многие признавали, что Мелани выглядела безупречно. К 1995 году звезда являлась обладательницей премий "Золотой глобус" и BAFTA, ее карьера с шла в гору.

Все поменялось, когда в жизни Мелани появился главный мачо 90-х Антонио Бандерас. Ради испанского актера она рассталась с мужем. 20-летний союз с Бандерасом сильно отразился на отношении Мелани к себе. Как рассказывала актриса, находясь рядом с одним из главных красавчиков планеты, который был всего на три года младше Гриффит, ей хотелось соответствовать мужу. 40-летняя Мелани захотела вернуть былую красоту.

melaniegriffith She s so beautiful!

Поговаривают, что после первой операцией звезда уже не могла остановиться. За последующие пять лет ее внешность сильно изменилась. Актриса полагала, что очередная пластика поможет завоевать любовь не только мужа, ни и режиссеров. Но ее стали заметно реже приглашать в кино.

Более того, вмешательство хирургов отразилось на самочувствии актрисы. В 2009 году у нее был диагностирован рак кожи. В тот период Антонио Бандерас ее всячески поддерживал, но проблем от этого меньше не стало. Они расстались в 2015 году.

melaniegriffith My first Birkin bag! Thank you my goddess girlfriend

Мелани тяжело дался разрыв с Бандерасом, о чем она сама не раз говорила. В сентябре 2017 года стало известно, что Гриффит перенесла еще одну операцию, связанную с раком кожи. Ей удалили базалиому с носа. А в октябре 2017 года она призналась, что страдает эпилепсией уже больше 20 лет.

Однако сила воли и жажда жизни не сломили звезду. Судя по последним фото она старается наслаждаться каждым прожитым днем. Теперь Мелани Гриффит говорит, что главный секрет ее молодости - не сотни операций, а здоровый образ жизни. Актриса старается употреблять в пищу только полезные продукты. Мелани похудела на 12 килограммов. Она посещает спортзал и поддерживает себя в хорошей форме, демонстрируя фигуру мечты.