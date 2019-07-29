Несмотря на эпилепсию, рак и проблемы с наркотиками, 61-летняя Мелани Гриффит похвасталась фигурой мечты
Мелани Гриффит - одна из самых популярных и противоречивых актрис Голливуда. Она сыграла в десятках фильмов, получила множество кинонаград, ее внешность по сей день остается предметом обсуждения. За плечами звезды четыре брака, исцеление от рака, 20-летняя борьба с эпилепсией, пристрастие к алкоголю и наркотикам. И только вера в собственные силы помогла ей не сдаться. В 61 год знаменитость остается в прекрасной форме на зависть молодым.
Мелани Гриффит благодарна судьбе за все, с чем ей пришлось столкнуться. В августе она отметит 62 года. Но в это трудно поверить. Стройная и подтянутая фигура, молодое лицо и невероятное жизнелюбие - вот что бросается в глаза при виде бывшей жены Антонио Бандераса.
По словам Мелани, оставаться в отличной форме ей позволяет не только хорошая генетика, но и изнурительная работа в тренажерном зале под руководством личного тренера на протяжении семи лет.
А ведь в ее жизни были такие периоды, после которых на жизни звезды в буквальном смысле ставили крест. На нее как актрису впервые обратили внимание в фильме "Ночные ходы" в далеком 1975 году. Участие в этой картине было судьбоносным: во время съемок она познакомилась с первым мужем Доном Джонсоном. У них закрутился бурный роман, молодые быстро сыграли свадьбу и так же быстро развелись. После этого Мелани впала в депрессию и начала бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.
В 80-м она состояла в новых отношениях со Стивеном Бауэром. Но и с ним развелась в 1987 году. Личная жизнь актрисы не ладилась во многом из-за проблем с запрещенными веществами и алкоголем.
Неожиданно судьба снова свела актрису с первым мужем. Они во второй раз скрепили себя узами брака. В 90-е Гриффит подражали, называли иконой стиля и красоты. Многие признавали, что Мелани выглядела безупречно. К 1995 году звезда являлась обладательницей премий "Золотой глобус" и BAFTA, ее карьера с шла в гору.
Все поменялось, когда в жизни Мелани появился главный мачо 90-х Антонио Бандерас. Ради испанского актера она рассталась с мужем. 20-летний союз с Бандерасом сильно отразился на отношении Мелани к себе. Как рассказывала актриса, находясь рядом с одним из главных красавчиков планеты, который был всего на три года младше Гриффит, ей хотелось соответствовать мужу. 40-летняя Мелани захотела вернуть былую красоту.
Поговаривают, что после первой операцией звезда уже не могла остановиться. За последующие пять лет ее внешность сильно изменилась. Актриса полагала, что очередная пластика поможет завоевать любовь не только мужа, ни и режиссеров. Но ее стали заметно реже приглашать в кино.
Более того, вмешательство хирургов отразилось на самочувствии актрисы. В 2009 году у нее был диагностирован рак кожи. В тот период Антонио Бандерас ее всячески поддерживал, но проблем от этого меньше не стало. Они расстались в 2015 году.
Мелани тяжело дался разрыв с Бандерасом, о чем она сама не раз говорила. В сентябре 2017 года стало известно, что Гриффит перенесла еще одну операцию, связанную с раком кожи. Ей удалили базалиому с носа. А в октябре 2017 года она призналась, что страдает эпилепсией уже больше 20 лет.
Однако сила воли и жажда жизни не сломили звезду. Судя по последним фото она старается наслаждаться каждым прожитым днем. Теперь Мелани Гриффит говорит, что главный секрет ее молодости - не сотни операций, а здоровый образ жизни. Актриса старается употреблять в пищу только полезные продукты. Мелани похудела на 12 килограммов. Она посещает спортзал и поддерживает себя в хорошей форме, демонстрируя фигуру мечты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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