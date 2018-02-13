Мелани Гриффит шокировала поклонников лицом, изменившимся из-за рака кожи

13 Февр. 2018 2018-02-13T03:17:17+03:00

Мелани Гриффит в Вене на пресс-конференции (слева) и в отеле, куда она приехала сразу из аэропорта (справа). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Когда-то они были одной из самых красивых пар мирового кино: знойный испанец Антонио Бандерас и роскошная голливудская блондинка Мелани Гриффит. Их брак распался в 2014 году, и с тех пор каждый из супругов идет своим путем. 57-летний Антонио закрутил роман с белокурой голландской банкиршей Николь Кемпел, по-прежнему много снимается и вполне себе счастлив. 60-летняя Мелани ушла в тень и больше не появляется на экране. После многочисленных пластических операций ее лицо изменилось настолько, что бывшую красавицу уже давно не зовут в кино. Главная радость для актрисы – ее дочери: 28-летняя звезда эротической саги «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и 22-летняя Стелла. А недавно у Мелани появился еще один повод для тревог: три недели назад врачи обнаружили у актрисы на носу раковую опухоль. Медики немедленно провели операцию и удалили ее. Мелани стоило бы посидеть дома и подлечиться, но желание блистать в свете оказалось сильнее. Актриса отправилась в Европу, на ежегодный Венский бал. И тут же попала на глаза папарацци.

Мелани Гриффит стала главной звездой Венского бала (хотя известных людей там было немало – например, на светском рауте засветился даже президент Украины Петр Порошенко с женой). Выглядела актриса не очень: ее лицо сильно изменила недавняя операция, после которой на носу остался заметный шрам. Тем не менее, желание выйти на публику (или, возможно, жесткие рамки контракта с организаторами Венского бала) оказались сильнее голоса разума, советовавшего Мелани потерпеть и сначала окончательно восстановиться после операции. Гримеры постарались замазать шрам тональным кремом, но он все равно был слишком заметен.

Гримеры постарались замаскировать шрам от опухоли на носу тональным кремом.Фото: EAST NEWS

Еще хуже актрисе пришлось, когда она только-только прилетела в Вену и приехала в свой отель. У дверей ее ждали папарацци. Мелани оказалась совершенно не готова к их атаке: она устала после долгого перелета из Америки, была ненакрашенной и без укладки. Камеры безжалостно запечатлели красные шрамы на носу, растрепанные волосы и изменившееся из-за пластики лицо.

Впервые медики диагностировали у Мелани Гриффит онкологию в 2009 году. Врачи обнаружили у нее рак кожи в начальной стадии, и актрисе успешно удалили опухоль (с тех пор Мелани старается не проводить на солнце слишком много времени). Тогда Гриффит появилась на публике с синяком под глазом. Это сразу же вызвало множество пересудов о том, что ее муж Антонио распускает кулаки. Однако, как выяснилось позже, кровоподтек образовался из-за операции по удалению онкологического образования. Опухоль появилась у артистки прямо под глазом, и врачи настояли на срочном хирургическом вмешательстве. Мелани пришлось так же пройти курс химиотерапии. Пресс-секретарь звезды Робин Браун рассказала агентству Associated Press, что рак кожи был диагностирован на ранней стадии, поэтому медикам удалось спасти Гриффит. Но победить болезнь до конца не получилось.

Папарацци подкараулили Мелани у входа в отель.Фото: EAST NEWS

Напомним, у звезды фильмов «Деловая девушка» и «Двое — это слишком» трое детей, и все от разных мужчин. Старшего сына Александра Мелани родила от актера Стивена Бауэра, среднюю дочь Дакоту — от звезды сериала «Полиция Майами» Дон Джонсона. И, наконец, младшую Стеллу — от испанского мачо Антонио Бандераса. С Антонио Мелани прожила вместе 18 лет. В окружении пары говорили, что Мелани устала терпеть измены испанца, а он – бороться с ее алкоголизмом. Первые "звоночки" прозвенели в 2013 году: тогда таблоиды заметили, что праздники супруги начали проводить раздельно, отдыхали на разных курортах.

Актриса устала после долгого перелета из Америки, была ненакрашенной и без укладки.Фото: EAST NEWS

Годы жизни Бандераса с Гриффит были как счастливыми, так и горькими. У актрисы немало проблем со здоровьем, причем в доброй половине из них виновата она сама. Одним из источников тревоги для Антонио была фатальная увлеченность супруги процедурами красоты. В интервью Мелани не раз откровенно признавалась, что в прошлом делала подтяжку лица, уколы коллагена и ботокса, чтобы избавиться от морщинок и разгладить кожу.

Мелани Гриффит (справа) в фильме "Двое - это слишком" (1996 год), на съемках которого они с Антонио Бандерасом влюбились друг в друга.

На некогда ангельскую внешность Мелани повлияло и то, что в прошлом она серьезно злоупотребляла алкоголем, кокаином и болеутоляющими препаратами, от привязанности к которым ей пришлось долго лечиться в клинике. Бандерас всегда преданно опекал Мелани. В наркобольницы Гриффит попадала несколько раз. Мелани подсела на таблетки, когда мучилась от невыносимых болей в шее, поврежденной в дорожной аварии. Актриса пыталась унять боль всеми доступными средствами.

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит в 2012 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы никогда не скрывали свои проблемы и всегда преодолевали их вместе, - рассказывал Антонио в одном из интервью во время их брака, - Даже в период самого тяжёлого кризиса мы были достаточно терпеливы, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Мелани прекрасно справилась со своими проблемами.

Но в итоге Бандерас все же предпочел оставить жену наедине с ее демонами и ушел к более молодой женщине.