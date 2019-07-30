Потребителей рыбы будем терять целыми поколениями…

Нужно еще и правильно упаковать и интересно рассказать о продукции. И вот с этим у отрасли большие проблемы. О том, как их можно решить, в мобильной студии «Комсомольской правды», которая работала на III Международном рыбопромышленном форуме, рассказала Директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова.

- Какие ошибки допускает отрасль в деле продвижения рыбной продукции на российском рынке?

- Главных ошибок две. Первая – постоянные ассоциации с Советским прошлым. Это все те случаи, когда производитель делает упаковку, напоминающую ли просто повторяющие те, что были 50 лет назад. Да, на определенный слой населения, на определенную возрастную группу это работает. Но молодого потребителя при этом мы теряем! Молодежь не знает, что мы ели 30 лет назад, никаких порывов обычная жестяная банка консервов у нее5 не вызовет. То же самое касается любого другого вида продукции и упаковки… Если сегодня мы не научим есть рыбу потребителя, которому 25 лет, то через 10 лет, когда ему будет уже 35, он не сможет приучить к рыбе и своего ребенка. Мы начнем терять потребителей целыми поколениями. И дело, конечно, не только в продажах. Главное — это здоровье людей, которое наверняка пострадает, если снизится потребление рыбы и морепродуктов на душу населения...

Вторая ошибка — позиционирование рыбы как дешевого продукта. Точнее, как продукта, который дешевле других источников животного белка — мяса и птицы. Такое положение вещей, которое сохраняется на протяжении многих лет (опять же, с советских времен), привело к тому, что к рыбе многие относятся снисходительно и пренебрежительно. Определенную роль в этом сыграл и внешний вид продукции. Особенно замороженной. На самом деле, «народной рыбы», которая вылавливается в должном объеме и стоит не дороже 100 рублей за килограмм, сейчас нет. Дешевая рыба — это миф. Для форума мы сняли ролик, где люди в возрасте до 27 лет рассказывают, как они выбирают рыбу, покупают ли они рыбу вообще и что они выбирают из эконом-сегмента. Если у них стоит выбор между рыбными консервами и лапшой быстрого приготовления, они выбирают лапшу.

Полина Кирова в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

- С чем связано использование советского фактора?

- Желание по максимуму использовать эту часть наследия советской эпохи — ну и отсутствие новых идей, разумеется. Причем не только у производителей. Работники рыбных отделов сетевых магазинов не умеют продавать рыбу, они ничего о ней не знают и, следовательно, не могут рассказать покупателю. Даже если мы создаем новые виды продукции и современную упаковку, это далеко не всегда гарантия попадания этой продукции к молодому потребителю. Потому что «розница» только учится с ним работать. Причем небольшие специализированные магазины учатся гораздо быстрее, чем федеральный продуктовый ритейл.

- Мы не можем завести молодого покупателя в магазин, чтобы ему это показать?

- В магазин он заходит сам. Проблема начинается у прилавка с рыбной продукцией. Молодежи не нравится, как он выглядит, как расставлена продукция, как она упакована. Самый частый ответ молодых покупателей на вопрос, посещают ли они рыбный отдел: сначала проветрите, потом подойду.

- И что делать? Пытаться им понравиться? Или есть другой путь?

- Необходима федеральная целевая программа продвижения рыбной продукции. Даже самый крупный рыбодобытчик или рыбопромышленник не сможет (да и не должен) этим заниматься в одиночку. А концепция должна строиться не на дешевизне рыбной продукции, а на ее полезности и незаменимости, на том, что рыба — это здоровье, которое можно купить. В эту концепцию необходимо вписать все группы потребителей, для каждой предусмотрев свои механизмы продвижения. В эту концепцию можно интегрировать существующие рыбные фестивали и масштабировать наиболее подходящие форматы на всю страну, с одной стороны, а, с другой, поощрять самоидентификацию регионов: питерцы пусть гордятся корюшкой, сибиряки — нельмой, астраханцы — воблой… Люди должны любить рыбу и гордиться своими региональными видами и блюдами.

Полина Кирова в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Кто должен быть инициатором и драйвером этой целевой программы?

- Инициатором выступаем мы – сообщество людей, которые неравнодушны к будущему рыбной отрасли. Быть драйвером, конечно, должно государство. Рыба – полезный продукт: здоровая нация – здоровое государство.

- Государство – машина неповоротливая. В большинстве стран с высокой продолжительностью жизни дети начинают есть рыбу с раннего возраста. Наши – нет. Рыбной продукции для детей практически нет.

- За питание ребенка отвечает не только родитель, но государство — сады и школы. Это значит, что данная сфера тоже должна стать частью консолидированной программы продвижения. Она будет эффективной, только если станет всеобъемлющей. Ее нужно разработать и принять как можно скорее, иначе на внутреннем рынке мы будем наблюдать спад интереса к российской продукции.

- В мире есть примеры государственного подхода к продвижению рыбы. Какой пример тебе кажется наиболее подходящим для России?

- Я бы не брала за образец какую-то одну концепцию. Россия страна уникальная, широкая и душой, и территорией. В разных частях страны продвижение будет иметь свои особенности. В идеале, нужно проанализировать ведущие мировые практики и взять все лучшее. И, конечно, радикально улучшить ситуацию с логистикой.

- Насколько это оправдано — сейчас начать позиционировать рыбу как недешевый продукт? В нынешних-то экономических условиях...

- Я не говорю об увеличении цен. Она и сейчас уже сильно завышена. Нужно перестать говорить о рыбе как о дешевом, бросовом товаре. Наоборот: нужно доносить до потребителя, что рыба вкусна, полезна, зачастую незаменима. Она подойдет людям всех возрастов, ею можно и нужно кормить детей, это диетический и даже лечебный продукт. Нужно делать ставку на уникальность рыбной продукции. Действительно уникальный продукт не может быть дешевым.

Полина Кирова в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Международный рыбопромышленный форум. В мероприятиях приняли участие руководители международных региональных рыбохозяйственных организаций: Международного совета по исследованию моря, Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной и Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН. Главная тема форума - «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Кроме того, в рамках форума прошла выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Она объединила более 300 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира – на 34% больше, чем в 2018 году. Национальные экспозиции представили Норвегия, Исландия, Дания, Марокко, Турция, Китай и Испания, с региональными стендами выступят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.