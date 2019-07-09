2019-07-09T21:49:56+03:00
Экономика

Петербург готов к встрече делегаций из 25 стран мира и 30 регионов России

10 июля начинают работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
Поделиться:
10 июля в Санкт-Петербурге начинают работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий10 июля в Санкт-Петербурге начинают работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
Изменить размер текста:

Интерес к отраслевому мероприятию, впервые организованному Росрыболовством в 2017 году, постоянно растет. Расширяется состав стран – участниц Форума и Выставки, появляются новые имена, добавляются тематические разделы, объединенные национальные и региональные стенды выставочной экспозиции.

В открытии и работе Форума и Выставки примут участие министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли, министр рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Фредерик Луа, государственный министр рыболовства и животноводства Бангладеш Мд. Ашраф Али Хан Хасру, государственный секретарь Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи Хас Сарет, министр сельского хозяйства Республики Абхазия Амиран Какалия, заместитель министра по морской политике Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Чой Чжун Ук, заместитель министра сельского хозяйства, продовольствия и лесов Болгарии Атанас Добрев.

«Форум стал удобной и актуальной площадкой для обсуждения и определения путей дальнейшей кооперации в развитии устойчивого рыболовства, технологического и научного прогресса в отрасли. Выставка позволяет увидеть, чем живет и дышит рыбная индустрия, как воплощаются амбициозные проекты, а инновации становятся частью производственной цепочки отрасли», – отметил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В мероприятиях примут участие руководители международных региональных рыбохозяйственных организаций: генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) Анна Кристина Брусендорф, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким, президент Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) Жак Верборг, а также представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) Марсио Кастро де Соуза.

От Российской Федерации на рыбопромышленном форуме -2019 выступят первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, а также представители крупного бизнеса и отраслевых ассоциаций.

Главная тема IIIМеждународного рыбопромышленного форума – «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Использование водных биоресурсов Мирового океана будет рассмотрено в контексте экологии, экономики и социальной жизни на круглых столах и конференции Форума.

В ходе деловой программы эксперты обсудят самые актуальные темы: цифровизацию отрасли, вопросы исследования и освоения Арктики и Антарктики, эффективность использования водных биоресурсов, специфику и капитализацию рыбодобывающего бизнеса, создание эффективных товаропроводящих цепочек, роль маркетинга в формировании спроса, развитие аквакультуры в мире и в России.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий объединит более 300 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира – на 34% больше, чем в 2018 году. Национальные экспозиции представят Норвегия, Исландия, Дания, Марокко, Турция, Китай и Испания, с региональными стендами выступят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.

На полях МРФ-2019 состоятся международные двусторонние переговоры, будут работать площадки для бизнес-презентаций и деловых встреч. Запланированы дегустационная программа и мастер-классы по приготовлению и разделке рыбы.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума.

Официальный сайт Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Москве прошло общее собрание членов ВАРПЭ
24 июня состоялось общее собрание членов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Участники встречи утвердили отчет о работе в 2018 году, а также обсудили взаимодействие с госрегулятором, нормативно-правовую базу и определили задачи ВАРПЭ на 2019 год
Латиноамериканский рынок перспективен для российского рыбного экспорта
Российские рыбопромышленники приняли участие в крупнейшей в мире выставке морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2019 в Бельгии в составе объединенного национального стенда
Новости 24
Орешкин поедет на форум моногородов за рулем Lada Xray
В Ульяновске горит здание областного правительства
Американский суд запретил Трампу блокировать неугодных подписчиков в Twitter
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Задержанным в Керченском проливе морякам предъявлено окончательное обвинение
Премьер Грузии назвал призыв Путина не вводить санкции против Тбилиси хорошим решением
Москвич "похоронил" семью ради денег, отгулов и погашения кредитов
В США скончался миллиардер Росс Перо
Ученые обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Кудрин: пузыря потребительского кредита еще нет
Зеленский отменил парад из-за его стоимости в 300 млн гривен
Госдума рассмотрела законопроект о работе фитнес-центров
Путин: сближение России с Украиной неизбежно
Госдеп: США и Россия запустят стратегический политический диалог
Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за 467,2 тысячи фунтов стерлингов
Против украинского телеканала NewsOne заведено дело по статье «финансирование терроризма»
После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба
Володин: Путин дает властям Грузии шанс образумиться
Трамп назвал «глупым парнем» посла Британии в США
В Эмираты планируют доставить огромный айсберг
Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии
Даже после слов Путина Госдума РФ не намерена отзывать заявление по Грузии
Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала