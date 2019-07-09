Петербург готов к встрече делегаций из 25 стран мира и 30 регионов России

Интерес к отраслевому мероприятию, впервые организованному Росрыболовством в 2017 году, постоянно растет. Расширяется состав стран – участниц Форума и Выставки, появляются новые имена, добавляются тематические разделы, объединенные национальные и региональные стенды выставочной экспозиции.

В открытии и работе Форума и Выставки примут участие министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли, министр рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Фредерик Луа, государственный министр рыболовства и животноводства Бангладеш Мд. Ашраф Али Хан Хасру, государственный секретарь Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи Хас Сарет, министр сельского хозяйства Республики Абхазия Амиран Какалия, заместитель министра по морской политике Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Чой Чжун Ук, заместитель министра сельского хозяйства, продовольствия и лесов Болгарии Атанас Добрев.

«Форум стал удобной и актуальной площадкой для обсуждения и определения путей дальнейшей кооперации в развитии устойчивого рыболовства, технологического и научного прогресса в отрасли. Выставка позволяет увидеть, чем живет и дышит рыбная индустрия, как воплощаются амбициозные проекты, а инновации становятся частью производственной цепочки отрасли», – отметил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В мероприятиях примут участие руководители международных региональных рыбохозяйственных организаций: генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) Анна Кристина Брусендорф, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким, президент Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) Жак Верборг, а также представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) Марсио Кастро де Соуза.

От Российской Федерации на рыбопромышленном форуме -2019 выступят первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, а также представители крупного бизнеса и отраслевых ассоциаций.

Главная тема IIIМеждународного рыбопромышленного форума – «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Использование водных биоресурсов Мирового океана будет рассмотрено в контексте экологии, экономики и социальной жизни на круглых столах и конференции Форума.

В ходе деловой программы эксперты обсудят самые актуальные темы: цифровизацию отрасли, вопросы исследования и освоения Арктики и Антарктики, эффективность использования водных биоресурсов, специфику и капитализацию рыбодобывающего бизнеса, создание эффективных товаропроводящих цепочек, роль маркетинга в формировании спроса, развитие аквакультуры в мире и в России.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий объединит более 300 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира – на 34% больше, чем в 2018 году. Национальные экспозиции представят Норвегия, Исландия, Дания, Марокко, Турция, Китай и Испания, с региональными стендами выступят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.

На полях МРФ-2019 состоятся международные двусторонние переговоры, будут работать площадки для бизнес-презентаций и деловых встреч. Запланированы дегустационная программа и мастер-классы по приготовлению и разделке рыбы.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума.

Официальный сайт Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.