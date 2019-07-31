Несчастная любовь грозит инфарктом, инсультом и раком

Ловушки для осьминогов. И женщин после 50

Задумывались ли вы о том, почему супруги, прожившие долгую жизнь вместе, часто умирают в течение короткого времени друг за другом? Виной тому - синдром «разбитого сердца», который существует на самом деле, а не только в романтических романах. Причина его развития – стрессовая ситуация, связанная со смертью (или уходом) любимого человека.

По-научному синдром называется стрессиндуцированной кардиомиопатией или кардиомиопатией Такоцубо. Впервые этот синдром был описан японским ученым Хикару Сато. Такоцубо в переводе с японского означает «ловушка осьминога». Ловушка по форме напоминает кувшин с узким горлышком. Именно такую форму приобретает наш «мотор», пораженный синдромом «разбитого сердца».

А немецкие ученые недавно установили, что переживания из-за несчастной любви - то самое «разбитое сердце» - могут вызвать развитие тяжелых заболеваний. Всем участникам исследования, недавно расставшимся со своими любимыми, проводили электрокадриографию (ЭКГ). И обнаружили, что серьезно нарушена работа сердечной мышцы левого желудочка. Эти нарушения со временем могут привести к инфаркту миокарда и даже онкологии.

Полной ясности о том, что приводит к развитию синдрома «разбитого сердца», у ученых нет. Предполагают, что под воздействием сильных эмоций в кровь выбрасывается большое количество гормона адреналина, что вызывает резкий спазм артерий сердечной мышцы.

Переживая расставание с любимым, человек испытывает стресс. Из-за этого левый желудочек сердца временно ослабевает и хуже перекачивает кровь по сосудам. Спазм коронарных артерий сигналит нам болью в груди. Из-за недостатка кислорода серьезно нарушается кровообращения и может развиться инфаркт миокарда, если не обратиться к врачу вовремя.

Синдром «разбитого сердца» способен привести к трагичным последствиям. Например, кардиогенному шоку - резкому падению насосной функции сердца - смертельно опасному состоянию. Оно встречается у каждого десятого с синдромом «разбитого сердца»!

Что интересно: синдром «разбитого сердца» в 90% проявляется у женщин старше 50 лет. Возможно, из-за возрастного снижения уровня эстрогенов, которые, как считается, защищают женское сердце в молодости.

Первый месяц - самый тяжелый

Наиболее ярким трагическим примером синдрома «разбитого сердца» является смерть известной американской актрисы Дебби Рейнольдс, сыгравшей в фильме «Поющие под дождем». Она умерла от инсульта на следующий день после смерти своей дочери Керри Фишер. Ей стало плохо во время подготовки к похоронам.

Некоторое время назад в журнале JAMA Internal Medicine были опубликованы результаты исследования здоровья вдов и вдовцов. Выяснилось, что у пожилых людей, лишившихся супруга, в течение последующих 30 дней после утраты в два раза чаще случается сердечный приступ или инсульт, чем у их сверстников, не переживающих утраты.

Почему это не обычный приступ

Разница между «обычным» сердечным приступом и синдромом «разбитого сердца» в том, что при «обычном» приступе приток крови к мышце сердца блокируется тромбом. У таких пациентов сосуды обычно поражены атеросклеротическими бляшками. У пациентов с синдромом Такоцубо сосуды чистые, а приступ связан с их резким спазмом.

Для того, чтобы избежать синдрома «разбитого сердца», насыщайте свою жизнь положительными эмоциями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Можно ли «склеить» разбитое?

- Ученые считают, что синдром «разбитого сердца» чаще встречается у лиц, подверженных депрессии. Ведь во время этого состояния наше сердце постоянно испытывает напряжение. Клиническую депрессию лечит врач-психиатр. Он может подобрать правильные препараты, которые существенно улучшат состояние больного.

- Ну, а для тех, у кого депрессии нет, рецепт попроще. Насыщайте свою жизнь положительными эмоциями. Те, кто их регулярно испытывает, дольше живут. У них реже встречаются заболевания сердца и сосудов. Наверняка в вашей жизни, даже несмотря на уход любимого, есть что-то хорошее. Просто вы, погруженные в эмоции, этого не замечаете. Заведите блокнот, куда ежевечерно будете записывать все хорошее, даже мелочи, которые случались с вами в течение дня. Не пропускайте эту рутину! Так вы научитесь фиксировать взгляд на хорошем.

- Важен также полноценный сон, соблюдение баланса между работой и отдыхом. Несмотря на все желание забыться в суматохе трудовых свершений, не поддавайтесь этому. Иначе в добавок к разбитому сердцу заработаете себе эмоциональное выгорание.

- Состояние улучшается во время физических тренировок, медитации, применения методик релаксации и тд.

КСТАТИ

Сердце может разбить и выигрыш в лотерею!

Установлено, что кардиомиопатию Такоцубо могут вызвать и другие стрессы, не только любовные драмы. А например:

- Хирургическая операция;

- Серьезное заболевание;

- Финансовые проблемы;

- Дорожное происшествие;

- Эмоциональные воспоминания о чем-то.

Кардиомиопатия Такоцубо может развиться даже после шока от крупного выигрыша в лотерею. Все эти состояния объединяют стресс и связанные с ним негативные эмоции.

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