Найдено еще одно подтверждение тому, что Библии можно верить

Израильские археологи из Центра по изучению древнего иудаизма и основ христианства (Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins) полагают, что руины которые они нашли в Галилее у Тивериадского озера, остались от так называемой Церкви апостолов — сооружения возведенного на месте дома святых Петра и Андрея.

О Петре и Андрее — родных братьях-рыбаках - нам известно из Библии. Они родились в Вифсаиде — рыбацкой деревне, которая располагалась как раз на том самом Тивериадском озере или озере Киннерит, которое в библейские времена назвалось Галилейским морем или Геннисаретским озером. Дом братьев стоял на северном его берегу - там, где собственно и нашлись руины. А это подразумевает: скорее всего обнаружена и сама библейская деревня — как минимум, место, где она располагалась.

Место раскопок.

О Церкви апостолов, построенной над домом Петра и Андрея, в своих путевых заметках рассказывал бенедиктинский монах Виллибальд, посетивший Галилею примерно в 725 году нашей эры.

Раскопки археологов явили первое материальное свидетельство того, что евангелисты не прихвастнули о братьях-рыбаках, ставших учениками Иисуса, и события развивались примерно так, как изложено в Библии. Да и монах, как теперь подтвердилось, ничего не выдумал.Словом, всё сходится. За исключением каких-то мелочей.

Если верить Матвею, то Иисус, увидев, как Андрей и его брат Симон Петр ловят в озере рыбу, сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И те пошли, оставив свои сети, которые только что забрасывали.

По версии Иоанна, Андрей последовал за Иисусом после того, как его показал ему святой Предтеча, произнеся «Вот Агнец Божий». Потом Андрей и брата своего привел к Спасителю.

В интервью газете The Daily Mail один из археологов Мордехай Авиам (Mordechai Aviam of Kinneret Academic College) рассказал, что обнаружены кусочки мрамора, фрагменты алтарного украшения, мозаичные полы, останки иконостаса. И это малая часть того, что еще скрыто под землей. Раскопки продолжаются. Возможно исследователи доберутся и останков самого дома апостолов.

Археологи уверяют, что раскопали не более трети древнего сооружения.

Так библейское Геннисаретское озеро выглядит на картине Поленова.

