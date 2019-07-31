2019-07-31T18:20:06+03:00
Наука

Найдено еще одно подтверждение тому, что Библии можно верить

Израильские археологи обнаружили руины церкви, построенной на месте дома апостолов Петра и Андрея
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Под этими руинами - останки дома братьев-апостолов Петра и Павла.Под этими руинами - останки дома братьев-апостолов Петра и Павла.
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Израильские археологи из Центра по изучению древнего иудаизма и основ христианства (Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins) полагают, что руины которые они нашли в Галилее у Тивериадского озера, остались от так называемой Церкви апостолов — сооружения возведенного на месте дома святых Петра и Андрея.

О Петре и Андрее — родных братьях-рыбаках - нам известно из Библии. Они родились в Вифсаиде — рыбацкой деревне, которая располагалась как раз на том самом Тивериадском озере или озере Киннерит, которое в библейские времена назвалось Галилейским морем или Геннисаретским озером. Дом братьев стоял на северном его берегу - там, где собственно и нашлись руины. А это подразумевает: скорее всего обнаружена и сама библейская деревня — как минимум, место, где она располагалась.

Место раскопок.

Место раскопок.

О Церкви апостолов, построенной над домом Петра и Андрея, в своих путевых заметках рассказывал бенедиктинский монах Виллибальд, посетивший Галилею примерно в 725 году нашей эры.

Раскопки археологов явили первое материальное свидетельство того, что евангелисты не прихвастнули о братьях-рыбаках, ставших учениками Иисуса, и события развивались примерно так, как изложено в Библии. Да и монах, как теперь подтвердилось, ничего не выдумал.Словом, всё сходится. За исключением каких-то мелочей.

Если верить Матвею, то Иисус, увидев, как Андрей и его брат Симон Петр ловят в озере рыбу, сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И те пошли, оставив свои сети, которые только что забрасывали.

По версии Иоанна, Андрей последовал за Иисусом после того, как его показал ему святой Предтеча, произнеся «Вот Агнец Божий». Потом Андрей и брата своего привел к Спасителю.

В интервью газете The Daily Mail один из археологов Мордехай Авиам (Mordechai Aviam of Kinneret Academic College) рассказал, что обнаружены кусочки мрамора, фрагменты алтарного украшения, мозаичные полы, останки иконостаса. И это малая часть того, что еще скрыто под землей. Раскопки продолжаются. Возможно исследователи доберутся и останков самого дома апостолов.

Археологи уверяют, что раскопали не более трети древнего сооружения.

Археологи уверяют, что раскопали не более трети древнего сооружения.

Так библейское Геннисаретское озеро выглядит на картине Поленова.

Так библейское Геннисаретское озеро выглядит на картине Поленова.

О других доказательствах правдивости Библии читайте Археологи нашли место, где Иисус превратил воду в вино

ИСТОЧНИК KP.RU

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