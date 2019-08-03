Путешествие по курортному Крыму: Пребываю я в тоске в живописном Судаке

Продолжение. См. предыдущие части

ДЯДЯ, ДАЙ НА КОРМ МАРТЫШКЕ!

Судак. Народ толпится у кассы главной местной достопримечательности - Генуэзской крепости. Считается, что XIV-XV века. Так туристам и говорят. Они послушно покупают билеты (200 рублей взрослый, 100 для студентов и пенсионеров, дети до 16 лет бесплатно), предварительно сфотографировавшись у входа с обезьянкой или белым голубем. Приматов и пернатых держат на плечах и в объятиях крепкие загорелые хлопчики, радостно задирающие девчат из Саратова и Нового Уренгоя, отродясь не видевших вживую такую зооэкзотику на фоне древней старины. Пытаются пристать и ко мне: "Дядя, оставь мартышке денежек на полбанана". Но я эту мартышку сквозь очки не вижу, и зоопопрошайки отходят разочарованные.

Пляж в Судаке ничем не отличается от таких же пляжей в соседних крымских городках и поселках: в меру цивилизованно, в меру грязно...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Судакская крепость - это тоже артефакт.

- А что там посмотреть-то можно? - пытаю уставшую от неофитов кассиршу про этот культурно-исторический объект и типа национальное достояние.

У кассы в Генуэзскую крепость Судака всегда оживленно.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Ну я не знаю, - вздыхает она. - Там армянская церковь есть, музей, комната пыток. Хотя я не знаю, работает ли она...

Набор сувениров в лавке возле крепости полностью соответствует историческому антуражу – это деревянные луки, стрелы и мечи.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Даже рыцари хотят пить!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Хотя крымские историки знают, что из прежних сооружений крепости сохранилась лишь небольшая ее часть, а в основном здесь реконструкция и новодел. Однако зачем приезжим кормильцам раскрывать эту заветную тайну и рубить сук, на который нанизан весь местный турбизнес?

Генуэзская крепость в Судаке – это главный туристический объект не только города, но и всего региона. Рассказывая о крепости, гиды предпочитают молчать, что от реальной крепости мало что осталось, а современная цитадель – это в основном реконструкция.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Так что можно обойтись сегодня без пыток и осмотреть крепость снаружи: стены те же, причем совершенно бесплатно. Сниматься ли с бедными животными, о которых который год горюют зоозащитники, это уже дело личной совести.

Окружающие Судак пейзажи достаточно унылы и однообразны.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723362" frameborder="0"></iframe> Пребываю я в тоске в живописном Судаке.Сергей ПОНОМАРЕВ

ПОМОГИ СУВЕНИРНО-ФАНЕРНОЙ ОТРАСЛИ

На смотровой площадке под крепостью, там где установлена ротонда к 1800-летию Судака, покупаю дешевый – всего 30 рублей - магнитик из какого-то странного материала.

- Что это? - спрашиваю продавца.

- Фанера, - кратко отвечает он.

Что ж, очень в тему фанерных исторических декораций вокруг.

Ну и, конечно, магнитики для туристов. Совсем дешевые. Потому что сделаны из фанеры.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Рядом симпатичная девушка Даша продвигает аналогичный товар, но в стиле хайтек. Делает фотомагниты с твоим изображением. 150 рублей не жалко, а память на всю жизнь. Потому с радостью приобретаю услугу.

Скала в центре Судака своими очертаниями сильно напоминает дельфина.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Даша делает несколько снимков со мной на фоне крепости и моря. Я выбираю крепость.

- Что будем писать - просто "Судак, 2019-й"?

- Нет, пишите: "Вернусь домой из Судака - наступят горе и тоска!".

- Ой, а можно эти ваши стихи я себе в качестве рекламки распечатаю? - оживляется Даша.

- Можно, - великодушно разрешаю я, внося беспримерный вклад в историю судакского продвижения услуг.

Считаю, в первом случае поддержал рублем фанерно-сувенирную отрасль Крыма, а во втором еще и внес достойный вклад в местный рекламный бизнес, придумав для надписи слоган на все времена.

Но скидку девушка мне так и не дала.

Образцы фанерно-сувенирной продукции местной туристической отрасли. Корреспондент «КП» внес очень весомый вклад в ее развитие.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А ТЕПЕРЬ ШАМПАНСКОГО!

Еду в поселок Новый Свет, известный своими игристыми винами, живописными скалами и гротами и тропой Голицына, основоположника крымского виноделия и крестного отца того самого шампанского. Для тех, кто будет в этой части Крыма, пройти по тропе Голицына и посетить завод для дегустации – это просто обязательная программа!

От князя Льва Голицына Новому Свету достались винзавод, производящий знаменитое шампанское, горная тропа его имени и много чего еще.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Новый Свет всего в шести километрах от Судака, но добираться нужно по узкому серпантину. В поселке аврал: только что прошедший сильный ливень почти полностью смыл пляж и затопил рестораны и кафешки. Официантки и повара, вооружившись ведрами, тазиками и снятыми столешницами выгребают воду под ободряющие крики курортников.

Судя по всему, Денис и Нина сильно разошлись в оценке, надо ли сдавать жилье приезжим или не стоит.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Может, такое очищение выгонит из Нового Света всякую шелуху прошедших времен и здесь тоже появятся ростки нового? А то вот местный завод игристых вин совсем было закис с тех пор, как в 2014-м его национализировали. Если хозяин – государство, то зачем персоналу стараться? Да идите вы подальше со своими призывами хранить голицынские традиции, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства! Нам и так хорошо, а за все ваши новации не платят…

Хорошо, что игра в госсобственность быстро закончилась. Завод акционировали, у него появились собственики. И жизнь на предприятии начала играть, как доброе старое вино в штольнях.

И все равно самый популярный магазин в курортном Новом Свете – даже гадать не надо! - известного профиля.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

УЖ ЛУЧШЕ ВИНТАЖ!

Скучающие на квартирной бирже Нового Света бабушка и пацаненок лихо ломят цены, даже не стараясь расхваливать свое жилье. Если приспичит, курортник и заплатит, и неудобства потерпит.

- В августе будет за однушку три с половиной тыщи в день, - поясняет юный маклер.

Владельцы жилья на вахте: а вдруг появится щедрый, как жизнь на цветной мозаике, клиент?Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Эх, когда же в этом живописном местечке появятся настоящие отели, пусть и с ностальгической ноткой в названии и интерьере? Как относительно молодой еще (сдан в 2012 году) отель «Винтаж-Новый Свет». Заглядываю по просьбе знакомых, которые на излете сезона собираются в Крым и попросили подобрать им что-то более-менее приличное. Это – приличное! Архитектура в классическом средиземноморском стиле. Весь перечень услуг. Хороший ресторан. Вот только цены… В бархатный сезон стандартный двухместный номер с завтраком в зависимости от вида из окна – на горы или на море – 5900-6900 рублей за сутки.

Но друзьям адресок все-таки передам. Пусть думают...

Храм Святителя Луки в Новом Свете и является одним из главный источников этого света.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Хлебная лавка при храме и часовне Святителя Луки в Новом Свете особая – она работает только для прихожан. Правда, документов при продаже хлеба никто не спрашивает.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

О ТЕХ, КТО НЕДОВОЛЕН

В мини-отеле улыбчивая крымская татарка София, родившаяся уже на полуострове, когда ее родители приехали из ссылки в Узбекистане, называет возвращение Крыма не иначе как аннексией:

- Для меня и моей семьи нынешняя жизнь - сплошные проблемы. Крымско-татарский язык государственный, а на весь Крым всего одна крымско-татарская школа (в действительности таких школ 7, есть еще и отдельные классы с преподаванием на крымско-татарском языке, что, конечно же тоже мало. Но проблема вовсе не в дискриминации этого языка со стороны власти – просто сами родители не хотят, чтобы их дети учились на крымско-татарском, предпочитая русскоязычные школы – С.П.). Есть телеканал на крымско-татарском, но там сплошная пропаганда, а прежний, хороший и правильный, закрыли. В общем, многие молодые у нас уже языка не знают. Или наоборот от этого в радикальный ислам подались, я их называю закутанными. У меня муж турок, но ему прилететь сюда нельзя, а при Украине было запросто. Поэтому раз в полгода летаю в Стамбул сама. Вот в Симферополе новый аэропорт построили, все восхищаются. Но мне от того аэропорта никакой пользы - там же рейсы только по России. Езжу в Херсон, чтобы улететь. Но на границе, что с этой, что с той стороны такая морока! Зачем едешь? Чемодан открой! Почему у сына украинское свидетельство о рождении? Да еще пешком с этими сумками и маленьким ребенком между погранпостами почти километр шкандыбаешь. А там, на украинской стороне все повторяется: зачем едешь, сумку открой...

- София, так у тебя какой паспорт?

- Оба, и украинский, и российский. Я российский в самый последний момент получала, всё думала: надо? не надо? Да тут у большинства так. Я говорю тем, которые больше всех кричат за Россию: "А что же вы украинский паспорт сохранили? Ну сожгите его публично на площади!". Они сразу замолкают. Хотя, - настроение у Софии меняется, как крымская погода в июле, - говорят, в Анапе открыли рейс на Стамбул. Так что я теперь через мост и туда. Тут совсем рядом, и границу переходить не надо...

На живописной дорожке от поселка Новый Свет к пляжу.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Хозяйка небольшого гостевого дома на побережье, всего-то 10 номеров, Татьяна Ивановна:

- Ну за что мне всё это?!

Татьяна Ивановна киевлянка, там у нее дети и внуки. Свой мини-отель построила еще при Украине и теперь зиму проводит в столице незалежной, а в сезон, месяцев пять-шесть, присматривает за бизнесом в Крыму. Давно бы продала этот гостевой дом, да цену никто не дает. И еще в душе надеется, а вдруг все назад повернется...

Весь центр Судака заставлен отелями, мини-гостиницами и гостевыми домами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Правда и то, что после первых лет эйфории от возвращения на историческую Родину наступила реальная жизнь. И некоторые крымчане вдруг обнаружили, что российские законы оказались посуровей незалежного бардака. Что нужно платить налоги. Что ездить приходится не по понятиям, а по правилам, иначе штраф. Что российские пограничники требуют правильно оформленные документы, а не филькину, звиняйте, панасову грамоту, и что с прикордонниками нельзя "договориться". Что нельзя вечно ходить в нахлебниках. Что гостям в ответ на их вопросы надо улыбаться, а не буркать в ответ нечто нечленораздельное. Что щедрые российские туристы "с материка" за свои деньги требуют не только море и солнце, но и сервис, хотя бы отчасти приближающийся к европейскому. И считают свои траты...

Эта новая реальность оказалась для многих крымчан неожиданной и неприятной. На всех трех государственных языках. Хреново. Кёг озал. Дуже погано...

После сильного ливня пляж в Новом Свете почти полностью смыло.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Прошедший за час до моего приезда в Новый Свет ливень смыл половину местного пляжа, поэтому и корреспондент «КП» выглядит здесь так сиротливо.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Набережную и стоящие на ней кафе в Новом Свете затопило так, что воду пришлось вычерпывать тазиками и ведрами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЦЕНЫ (в рублях):

Комната в частном доме (душ и туалет во дворе, 25 минут пешком до моря, ну или забитом в любое время автобусе) - 350 с человека (с ребенка после 7 лет тоже)

Номер на двоих в гостевом доме – 2900-3000, завтрак дополнительно - 200-250 с человека

Обед в кафе из 2 блюд, плюс чай или компот - 550-650

Аренда шезлонга на пляже - 100 за 1 час, 300 за полдня

Аренда пляжного зонтика - 100

Чашка кофе по-восточному - 100

Персики - 150

Абрикосы - 150

Черешня - 250

Инжир - 200

В Новом Свете все чуть дороже:

Одно- или двух комнатная квартира на 10 и более дней в пятиэтажке - 3000-3500 (чем дольше срок, на который снимаете, тем дешевле. Но в любом случае надо торговаться).

В следующем репортаже автор, добравшись до Коктебеля, проникся тайнами стриптиза, нудизма и прочих радостей неформальных слоев населения…

Маршрут поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Продолжение следует

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путешествие по курортному Крыму. Алушта: возвращаясь в СССР

Корреспондент “Комсомолки” Сергей Пономарев отправился с инспекционной поездкой по побережью полуострова. Часть 9 (подробности)

Путешествие по курортному Крыму: В деревню, в глушь. Вы рады?

Корреспондент “Комсомолки” Сергей Пономарев отправился с инспекционной поездкой по побережью полуострова. Часть 10 (подробности)