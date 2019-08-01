Путешествие по курортному Крыму. Алушта: возвращаясь в СССР

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ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ ПИОНЕРСКАЯ!

Алушта - типичный курортный город советского разлива. Расцвела она в былые времена только потому, что сюда ближе всего и удобней добираться из Симферополя. Какой-то час на автобусе или троллейбусе - и ты уже в аэропорту. Еще 50 минут - и пожалте на набережную Ялты.

В Алуште еще можно увидеть старый крымский троллейбус, но уже только в виде машины техпомощи.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но, похоже, Алушта так и застыла в тех благословенных временах. С трогательными надписями на дверях маршруток: "Пассажирам в сильном алкогольном опьянении вход воспрещен". Видимо, состояние опьянения определяет водитель: вот этому еще можно, а вот этот никак - он в можжевеловые дрова.

По дороге на городской пляж в Алуште нужно пройти по платановой аллее, заложенной еще при Советском Союзе.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

С санаториями за заборами, панельными домами персонала, а персонал здесь практически все население города - работает в пансионатах, барах и кафе или катает детей на лошадке в парке и плетет разноцветные косички на пляже, и с нравами времен перехода из тронувшегося ледника застоя во времена дикого капитализма.

Прогулочная аллея параллельно городской набережной ведет… нет, не в ад, а к торговым павильонам.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Из примет нового - православная церковь и рядышком татарская мечеть с минаретом. С колокольным звоном по праздникам и пятидневным призывом к молитве-азану каждый день.

Странная, но вполне востребованная услуга: отдыхающим предлагают сфотографироваться за деньги в платьях и камзолах XVIII века. Вот, мол, побудем барами хотя бы в отпуске..Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Живу в Алуште не так далеко от центра. Вечером изо всех окрестных санаториев и пансионатов разносится по окрестностям музыка. В санаториях и пансионатах танцы. Настояшая дискотека 80-х. Уж из каких ретрокомодов местные диджеи достают хиты Алены Апиной и Ирины Аллегровой не знаю, но когда в десятый раз слышу про вишневую девятку, которая кого-то свела с ума, и что младший лейтенант мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой, сойти с ума хочется самому. Правда, ровно в 23.00 дискотека заканчивается. В советском санатории наступает отбой. Чтобы ровно в 07.50 проснуться под бодрый крик муэдзина, простите физкульт-организатора, который будит окрестности через мегафон: "Доброе утро, смена-а-а! А ну побежали, ноги выше, бодрей, еще бодрей...".

У этой ротонды в центре набережной и происходит основная курортная тусовка в Алуште.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ну здравствуй, что ли, Алушта? Здравствуй, юность пионерская!

Для отдыхающих предлагается большой выбор напитков – от крымских вин до кофе американо.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ОЛЛИНКЛЮЗИВ ПО-СОВЕТСКИ

В парке, где по вечерам гуляют отдыхающие из соседних здравниц, поинтересовался у пожилой пары насчет кормежки.

- О, у нас всё включено, - радостно отозвался супруг лет семидесяти из удмуртского Сарапула. - Завтрак, обед и ужин. Но без этого (здесь опытный курортник сделал характерный жест в виде щелчка по горлу).

- Ну у нас же санаторий, процедуры всякие, поэтому, - пояснила такой неполный оллинклюзив супруга.

Крымский курорт ничем не хуже Петергофа, и здешние фонтаны ничуть не хуже!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Как выяснилось, кормят в алуштинских санаториях и пансионатах сытно и обильно. Хотя и несколько однообразно: каша, масло, омлет или яичница, борщ и котлета с макаронами или картофельным пюре. Причем по принципу из классической авантюрной комедии "Дежавю": "Тефтель с рисом или котлета с картошкой. Менять нельзя!". Кофе и чай - из бака. Если шведский стол - то битва за еду почище сражения за Азов. Ну а за разносолами всякими и чтобы без очереди - ради бога, за ограду. Там этих столовок, кафешек, ресторанчиков, пиццерий и пабов - на каждом шагу...

Ну и как же в курортном городе без собственного колеса обозрения!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Стоит в сезон такой алуштинский двухзвездный оллинклюзив 85 тысяч рублей в стандартном номере на двоих. Без дороги. Некоторые, как считается, факультативные или особо сложные лечебные процедуры типа массажа, восходящего душа или фитотерапии - это когда ты сидишь и сам дышишь ароматизированным воздухом - оплачиваются дополнительно. Первичный 20-минутный прием у врача-специалиста (терапевта, кардиолога, ортопеда или невролога) – 600 рублей, а у гинеколога почему-то 800; внутривенное вливание (одна процедура) – от 500 до 2500 рублей. Анализ крови – 400. Циркулярный душ (10 минут) – 250 рублей. Массаж (в зависимости от его вида и продолжительности) – от 300 до 2400.

В местах отдыха появились заведенные по западноевропейской традиции живые статуи.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В общем, как ни крути ручку циркулярного душа, а две недели на двоих в алуштинском оллинклюзиве обойдутся вместе с дорогой на круг минимум в 120-130 тысяч рублей. Однако! Для сравнения: в турецкий Кемер в это же время и на тот же срок можно съездить в полноценную гостиницу-"троечку", из которой можно не выходить, как из подводной лодки, тысяч на сорок дешевле. Вместе со всеми хамамами и экскурсиями в Памуккале. А если лететь в Черногорию, те же сорок тысяч сэкономишь, уже разместившись в отеле "четверке».

- Это нам дети помогли, - признались мои случайные удмуртские знакомые. - А так, конечно, дорого очень.

КАКАЯ ЛАЖА – ЭТИ ПЛЯЖИ!

В Алуште есть три главный запрета для отдыхающих.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Еще одна плохая новость из Алушты: крымскому Роспотребнадзору не слишком нравится качество моря на местных пляжах. «Не слишком» - это в смысле совсем не нравится. Настолько, что на днях семь из них закрыли как непригодные для купания по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Если перевести этот профессиональный жаргон на язык обычного курортника, получится вовсе плохо: в море у Алушты стекает куча бытовых и канализационных вод со всем набором химикатов, бактерий и иных врагов человека.

На центральном городском пляже яблоку негде упасть.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А между тем на городском пляже яблоку некуда упасть. Нет, пойку-ка я отсюда подальше на окраину – например, в район бывших дач московской и питерской дореволюционной интеллигенции под названием Профессорский уголок.

На пляже в Профессорском уголке куда более свободно, чем в других городских зонах отдыха.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вот такую табличку я обнаружил на городском пляже в Алуште. И аж пожалел себя: что ж это я езжу одиноким бродягой?Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А ЕСТЬ ЛИ СЕРДЦУ УГОЛОК?

Есть, конечно, исключения. Пока редкие. Жалею, например, что не поселился в Алуште в гостинице «Море», куда и забрел-то совершенно случайно, гуляя по Профессорскому уголку. В отличие от советских пансионатов с их неизбывным ароматом хлорки и нафталина, это совершенно правильный отель по западному образцу — большой спа-центр, гидромассажные ванны и парные, бассейн с подогреваемой морской водой, масса вариантов развлечений и обучение дайвингу, не выходя из калитки. Цены не бросовые, конечно, но потянуть их можно — 7000 рублей за сутки в стандартном двухместном номере, а с полным пансионом — 11000.

Район Алушты Профессорский уголок очень живописный. Недаром же его выбрала для строительства своих дач дореволюционная российская интеллигенция, в том числе и писатель Иван Шмелев, автор книг «Солнце мертвых» и «Лето господне».Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И откуда же этот гостиничный уникум в унылом постоялом мире Алушты? Оказывается, данный отель-имплант десять лет назад построил российский предприниматель Александр Лебедев, известный еще и тем, что активно занимается на полуострове меценатством. Восстановленный ялтинский дом-музей Чехова «Белая дача» - это тоже его заслуга: Лебедев внес деньги лично и организовал в Великобритании компанию по сбору средств — собрали 400 тысяч долларов. А еще церковь Святителя Николая в селе Малореченское, но об этом — в следуюшем репортаже...

В Алуште находится один из крупнейших в Крыму аквапарков «Миндальная роща».Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вообще Профессорский уголок в Алуште наособицу. Глядящий на набережную пансионат с многообещающим названием «Рай». Галечный пляж с душем и туалетом. Все цивилизованно. Нет такого столпотворения, как на центральном лежбище города. 150 рублей стоит лежак под навесом на целый день.

Пансионат в Профессорском уголке Алушты. Рай. Вот он как, оказывается, выглядит!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Еще одна примета недавнего прошлого – автомат с газводой. Правда, газировки за 3 копейки из него уже не попьешь.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но море тоже не слишком чистое, особенно у берега - волны нанесли грязно-серую пену. Отплываю подальше, но и там отодвигаю рукой то обертку от мороженного, то полиэтиленовый пакет. А вот презерватив. Вроде использованный. Что же, кому-то нравится заниматься любовью в воде. Ох уж эта профессура...

Плетение цветных косичек очень популярный и выгодный бизнес в курортном городе.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Грохот динамиков, через которые отдыхающие упражняются в караоке, донося миру свои представления о культуре. Хитом пляжа почему-то является немного трансформированное: "А когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я тебе таблетку дам". При том не уточняется, то ли это таблетка от укачивания, то ли от диареи. А, может, женская виагра накануне ночи страсти?

Алуштинский дельфинарий больше напоминает на тюрьму для морских животных, привыкших к морским неограниченным расстояниям и масштабам.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Тоннель, который ведет от нескольких алуштинских пансионатов к морю, это грандиозное сооружение времен советского курортостроительства.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ОБЕДЫ ПО-ДОМАШНЕМУ С РЕСТОРАННОЙ НАЦЕНКОЙ

Скромно пообедал в столовой по-домашнему. Мясная солянка, два небольших кусочка свиного шашлыка с порцией картошки и маленькая бутылочка самопальной фанты. Итого почти 600 рублей.

Столовая зазывает клиентов относительно дешевым меню, верить которому нельзя: итоговый чек все равно неприятно удивит.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И ведь это не предел. Стоявшие впереди меня в очередь в кассу крупненькие и, судя по всему, любящие поесть мама с сыном ничуть не удивились оглашенной кассиршей сумме - 1570 рублей. Не столовка прямо, а ресторан высокой кухни с мишленовскими звездами.

Нет, в Алуште можно, конечно, уложиться и в 300 рублей. Если возьмешь комплексный обед из супа, котлеты из курицы-долгожительницы, плюс компот. И даже в 200. Но это совсем по-студенчески: два чебурека в киоске или шаурма, запивается чашкой чая.

Я в Профессорском уголке - Стоит на всех делах заглушка, Я здесь один и сам с собой, Так убаюкала Алушта, Расслабил так меня прибой…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЦЕНЫ (в рублях):

Съем жилья в гостевом доме (комната на двоих со всеми удобствами и скромным завтраком, 10-15 минут от пляжа) – 2700-2900

Черешня (лоток) – 250

Малина (лоток) – 300

Ежевика (лоток) - 350

Посещение аквапарка – 1400 (взрослые), 800 (дети)

Плетение разноцветных косичек на пляже - 500 (если волосы совсем жиденькие), 2000-3000 (у маш-растреп)

Маршрут поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В следующем репортаже автор по дороге в Судак на короткое время остановится в курортных селах, встреченных на пути, и поймет, почему продлевать время здесь не стоит...

Продолжение следует

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