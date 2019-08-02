2019-08-01T15:16:52+03:00
Общество

Путешествие по курортному Крыму: В деревню, в глушь. Вы рады?

Корреспондент “Комсомолки” Сергей Пономарев отправился с инспекционной поездкой по побережью полуострова. Часть 10
Сергей ПОНОМАРЕВ
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Журналист "КП" Сергей Пономарев продолжает путешествие по Крыму, настало время небольших курортных городков.Журналист "КП" Сергей Пономарев продолжает путешествие по Крыму, настало время небольших курортных городков.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
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ТАКСИ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ

- Сколько будет добраться от Алушты до Судака? - спрашиваю маящихся от безделия таксистов.

- Пять рублей, - отвечает, тяня слова, разомлевший от духоты водила.

- Сколько сколько? - я немало ошарашен этой цифрой: "пять рублей" на местном жаргоне таксеров - это пять тысяч. Хотя до Судака всего 70 километров.

- А что вы хотите, - видя мою реакцию, злобится извозчик. - Дорога третьей категории, машин много, всюду пробки, аж два часа ехать!

Да это не только дорога, но и такси, похоже, третьей категории. Ну уж нет! Столько я заплатил за авиабилет из Москвы в Симферополь. Поеду-ка я лучше на автобусе. На полчаса дольше, зато всего 250 рублей.

Самое удивительное, что эти люди, ломящие небывалые цены, будут сутками сидеть, ждать дураков, которых все меньше, но не на рубль не сбросят первоначальный тариф.

А ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ – ЧЕТЫРЕ ЧАСА НА АВТОБУСЕ

Небольшие села и поселки по дороге из Алушты в Судак. Скучноватое Солнечногорское. Малореченское с очень красивой церковью Святителя Николая на высоком берегу, которая, как маяк, несет свет надежды морякам и курортникам с размагниченным жизненным компасом. Основные элементы декора - якоря и корабельные цепи. Церковь так и называется – храм-маяк, потому что под главным крестом в позолоченном шаре поставлен маячный фонарь. Здесь же небольшой музей катастроф на водах. И стена, где любой может разместить табличку с информацией о погибших в водной стихии.

Церковь Святителя Николая в селе Малореченское. Фото: Википедия

Церковь Святителя Николая в селе Малореченское.Фото: Википедия

Главным спонсором строительства храма-маяка и музея был опять же российский предприниматель Александр Лебедев (о других его меценатских проектах в Крыму – в части 9).

Чуть более многолюдное Рыбачье. Из достижений цивилизации несколько едален, в том числе столовая с зазывным названием "Вкусняшка", и банкомат внутри банка, то есть работает он не круглосуточно.

В некоторых селах по дороге из Алушту в Судак пляжи не слишком благоустроены… Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В некоторых селах по дороге из Алушту в Судак пляжи не слишком благоустроены…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

…а в некоторых, как этот в Рыбачьем, вполне цивильны. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

…а в некоторых, как этот в Рыбачьем, вполне цивильны.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но делать в этих курортных поселках, кроме как купаться и загорать, по большому счету нечего. Часто одна улица, не слишком благоустроенная и с очень унылым пейзажем. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но делать в этих курортных поселках, кроме как купаться и загорать, по большому счету нечего. Часто одна улица, не слишком благоустроенная и с очень унылым пейзажем.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Дальше, уже ближе к Судаку, - Морское, которое можно пройти от края до края минут за пять. Ну ладно, за восемь. И в котором, кроме пляжа, нет вообще ничего. Если не считать несколько диких автокемпингов в окрестностях.

Останавливаюсь в каждом пункте на пару-тройку часов - между автобусами. Прямо у будок автостанций на меня ястребами пикируют местные бабки и дедули-рантье, владельцы золотой прибрежной недвижимости. Похоже, я у них единственный клиент. За день. А, может, и за неделю...

Снять жилье у частника или комнату в пансионате здесь можно подешевле - от 300 рублей в сутки с человека в комнате на двоих (туалет и душ общие во дворе или коридоре) до 1200 за двухместный номер с собственными коммунальными удобствами. Все очень непритязательно. И мебель, и сантехника.

Автобусная попутчица, подсевшая в Рыбачьем - на переднем сидении возятся ее пацаны-погодки, - делится впечатлениями:

- Я специально выбирала поэкономнее. Чтобы были море и пляж. Думала, что еще надо мне и мальчишкам. Но они уже на второй день заскучали. Прожили неделю, хотя собирались две. Вот теперь едем в Судак. Там говорят, есть разные аттракционы...

И правда, делать в этих поселках совершенно нечего. Никаких развлечений - за ними надо выбираться за 20-30 километров в Алушту или за 50 - в Судак по не слишком хорошей дороге и с редким автобусным сообщением. До Феодосии с ее музеями Айвазовского и Грина, крокодиловой фермой, аквапарком, веревочным парком и прочими курортными примочками почти четыре часа на автобусе, который ходит раз в сутки.

Фрукты на полуострове великолепны в любом месте. Как этот крымский персик. Сладкий, как поцелуй любимой. Бархатистый, как ее кожа. Нежный, как ее грудь... Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Фрукты на полуострове великолепны в любом месте. Как этот крымский персик. Сладкий, как поцелуй любимой. Бархатистый, как ее кожа. Нежный, как ее грудь...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Зато местные пляжи из мелкой гальки полупустые и вода чистая. Вроде бы для тихого семейного отдыха, особенно с детьми, в самый раз. Оказывается, нет...

ЦЕНЫ (в рублях):

Обед из 2-х блюд, плюс чай или компот - 350-400

Аренда лежака с зонтиком на пляже - 150 (в день)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доля Крыма в структуре бронирования туров в России на это лето возросла с 39% до 45%. Для сравнения: этот показатель в отношении курортов Краснодарского края сократился с 60% до 54%. С начала года, по данным местного министерства курортов и туризма, в Крым приехало 3,3 млн человек, что на 11% больше, чем за такой же период 2018-го. Специалисты связывают рост интереса к отдыху на полуострове в первую очередь с появлением Крымского моста и удешевлением авиачартеров. Однако фактом остается то, что в Крым едут в основном низкобюджетные туристы. Курортники, ориентированные на более комфортные условия, выбирают Краснодарский край.

По данным Travelata.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена ЮРЧЕНКО, координатор проекта “Карта гостя Крыма и Севастополя”, первый министр туризма республики после ее возвращения в Россию:

Пора заканчивать с психологией бабочки-капустницы!

В Крыму нет одинаковых, полностью повторяющих предыдущий туристических сезонов. В прошлом у нас отдохнуло примерно 6,8 млн человек, в этом приезд тоже достаточно большой, причем спросом пользуются не только Южный берег, но и запад полуострова, и восток, и центральное побережье в районе Севастополя. Некоторые гостиницы заполнены на 100 процентов, мест нет до 18-20 августа.

Координатор проекта “Карта гостя Крыма и Севастополя” Елена Юрченко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Координатор проекта “Карта гостя Крыма и Севастополя” Елена Юрченко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но! Полностью востребованы только те объекты, которые предоставляют весь комплекс туристических услуг и если еще не достигли качества европейского сервиса, то во всяком случае усиленно к нему тянутся. Причем речь идет вовсе не только об отелях класса люкс. Главное – соотношение цены и качества сервиса. Востребованным может быть и добротный бюджетный продукт по умеренным ценам.

У нас часто гонятся за цифрами. В прошлом году приехало много людей, а давайте добьемся, чтобы в нынешнем было еще больше. Но это ведь совершенно неправильно. Мы не должны гнаться за количеством. Существует такое понятие, как емкость туристической территории. В Советском Союзе, например, действовали СанПИНы, определяющие, сколько квадратных метров должно приходиться на человека на городском пляже. Исходя из этого даже койко-места регламентировались в санаториях и пансионатах.

А сейчас? Крым, наверное, может принять и 6, и 7 миллионов отдыхающих.А сети? А очистные сооружения? Они готовы выдержать такую нагрузку? Нет! А дороги? А инфраструктура отрасли? Нет, и они не готовы.

Нужно считать, не сколько людей приехало в этом сезоне, а сколько вернется на будущий год или посоветует приехать к нам своим знакомым и друзьям. Пора заканчивать с мировоззрением бабочки-капустницы: сейчас обдерем гостей, наедимся на зиму, а дальше трава не расти. Хорошо, что многие в крымской индустрии гостеприимства уже просыпаются и перестают думать: “А-а, никуда эти курортники не денутся, приедут все равно…”.

Маршрут поездки Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Маршрут поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В следующем репортаже автор, приехав в Судак, едва не стал зоозащитником и внес огромный вклад в фанерно-сувенирную отрасль местного туристического сектора…

Продолжение следует

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ИСТОЧНИК KP.RU

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