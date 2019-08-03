От передозировки наркотиков умерла внучка Роберта Кеннеди

Источники в правоохранительных органах США подтвердили смерть Сирши Кеннеди. Она приходилась внучкой бывшему генпрокурору Роберту Кеннеди, младшим братом которого был 35-ый президент США Джон Кеннеди.

Тело Сирши было обнаружено в Хайэннис-порт (штат Массачусетс), в семейном поместье клана Кеннеди. Рядом были обнаружены опиоиды. По всей вероятности, 22-летняя девушка скончалась от передозировки наркотиков. Смерть была зафиксирована в больнице, куда Сиршу Кеннеди парамедики доставили без признаков жизни.

Ранее Сирша неоднократно сообщала, что борется с депрессией и душевным расстройством. В последние годы Сирша проживала в Хайэннис-порт вместе с бабушкой Этель, вдовой Роберта Кеннеди.

Мировые СМИ вновь вспомнили о проклятии клана Кеннеди: в этой династии, представители которой в разное время занимали высокие посты в американском политическом истеблишменте. На протяжении нескольких поколений с членами семьи Кеннеди происходят трагические случаи, включая авиакатастрофы и убийства Джона и Роберта Кеннеди.

Пол Майкл Хилл – отец Сирши в свое время был членом «Гилфордской четверки» и провел 15 лет своей жизни в тюрьме. Позднее обвинение, согласно которому он якобы был причастен к взрывам в пабах ирландского города Гилфорд, организованных Ирландской республиканской армией (ИРА), было признано ложным.

Сирша Кеннеди была единственной дочерью у своих родителей.