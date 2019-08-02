Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-02T11:10:00+03:00

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Сирша Кеннеди Хилл, внучка экс-генпрокурора Соединенных Штатов и младшего брата экс-президента США Джона Кеннеди Роберта, умерла в семейном поместье в американском штате Массачусетс в возрасте 22 лет.

«Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждами, обещаниями и любовью. Она серьезно заботилась о друзьях и семье», - цитирует CNN заявление семьи Кеннеди Хилл

Газета The New York Times со ссылкой на источник в семье погибшей сообщает, что причиной смерти стала передозировка наркотиков. Источник издания Boston 25 News в правоохранительных органах отмечает, что рядом с телом Кеннеди Хилл был обнаружен метадон - опиоид, применяемый как заместитель героина.

Сирша Кеннеди была единственным ребенком дочки Роберта Кеннеди - Кортни Кеннеди Хилл. Напомним, Роберт Кеннеди по назначению своего старшего брата, президента США Джона Кеннеди, занимал пост генпрокурора Соединённых Штатов с 1961 года по 1964 год. Скончался политик в 1968 году после смертельного огнестрельного ранения в результате покушения, которое произошло сразу после произнесения речи по случаю победы на предварительных выборах в штате Калифорния.

ИСТОЧНИК KP.RU