2019-08-04T11:52:45+03:00
В мире

Второй раз за сутки: до 10 человек убиты в массовой стрельбе в Огайо

Это уже 250-й «шутинг» в США с начала года [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В разных концах Соединённых Штатов прогремело сразу два «шутинга» за последние суткиВ разных концах Соединённых Штатов прогремело сразу два «шутинга» за последние суткиФото: REUTERS
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За последние 24 часа в разных концах Соединённых Штатов прогремело сразу два «шутинга» (массовых расстрела случайных прохожих на почве ненависти).

Днём в субботу в Эль-Пасо (Техас) 21-летний Патрик Крушиус открыл огонь по посетителям супермаркета; погибло 20 и ранено 26 человек. Сам боевик сдался полиции и арестован. Изучившие его биографию журналисты предполагают, что парень был фашистом, считал выходцев из соседней Мексики «захватчиками» и хотел взять пример с другого массового убийцы — организатора расстрела мечети в новозеландском Крайстчёрче весной нынешнего года.

Не успела страна прийти в себя после этого теракта — как в другом штате, Огайо, произошёл очень похожий случай. Около часа ночи по местному времени в центре города Дейтон неизвестный устроил стрельбу около бара Ned Peppers. Есть сведения о 10 убитых и как минимум 16 раненых: в ночь с субботы на воскресенье бар был полон.

Спасшийся очевидец стрельбы в Дейтоне снял место ЧП.

Подробности события до сих пор не известны — по одной версии, террорист скрылся с места преступления; по другой версии — был убит там же ответным огнём полиции. Его личность и мотивы сейчас устанавливают следователи.

Стрельба в Дейтоне, Огайо.

Как подсчитали журналисты, это уже 250-й «шутинг» в стране с начала года: такие происшествия происходят в Штатах почти каждый день (хоть и с меньшим количеством жертв).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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