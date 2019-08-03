2019-08-03T23:21:13+03:00
В мире

Стрельба у супермаркета в Техасе: Несколько человек погибли, десятки раненых

Полиция сообщает как минимум о троих нападавших и выясняет причины атаки [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба с многочисленными жертвамиВ Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба с многочисленными жертвамиФото: Twitter.com
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В субботу днём в Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба с многочисленными жертвами. В 12:11 по местному времени в торговом центре на востоке города, у самой мексиканской границы, раздались многочисленные выстрелы. Сейчас известно о как минимум 20 пострадавших (в основном — обычных покупателей, пришедших в этот молл в выходной день). Сколько из них убитых, а сколько раненых, пока не ясно — их ещё развозят по больницам, но много «тяжёлых», и число пострадавших может серьёзно возрасти.

Торговый центр в Эль Пасо оцеплен полицией.

Это можно было бы счесть «шутингом» (массовым расстрелом, которые происходят в США почти каждую неделю), но сейчас для такого преступления картина не характерна: полиция сообщает об аресте как минимум троих подозреваемых, а свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.

Спасательные службы дежурят около торгового центра в Эль Пасо.

«Сейчас ситуация под контролем, но просим всех жителей не покидать свои дома», — призывают местные власти. В месту происшествия, а также к стратегическим объектам города стянуты все силы полиции, антитеррористических подразделений и пограничной охраны; в воздухе барражируют вертолёты. В районе атаки все магазины и учреждения предоставляют людям убежище, чтобы те не находились на улице на случай новых выстрелов.

СМИ опубликовали фото одного из стрелков в Эль-Пасо

СМИ опубликовали фото одного из стрелков в Эль-Пасо

Эвакуация посетителей торгового центра в Эль Пасо.

Точная картина происшествия до сих пор не ясна, но по ту сторону границы находится печально знаменитый мексиканский город Сьюдад-Хуарес — одно из самых криминогенных мест южного соседа США, логистический центр наркотрафика из Центральной Америки на богатый север.

Пострадавшие при стрельбе в Техасе.Свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.

Нельзя исключать, что это не просто «шутинг», а криминальные разборки конкурирующих наркокланов.

Информация будет обновляться по мере поступления.

Перестрелка в техасском торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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