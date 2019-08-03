Стрельба у супермаркета в Техасе: Несколько человек погибли, десятки раненых
В субботу днём в Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба с многочисленными жертвами. В 12:11 по местному времени в торговом центре на востоке города, у самой мексиканской границы, раздались многочисленные выстрелы. Сейчас известно о как минимум 20 пострадавших (в основном — обычных покупателей, пришедших в этот молл в выходной день). Сколько из них убитых, а сколько раненых, пока не ясно — их ещё развозят по больницам, но много «тяжёлых», и число пострадавших может серьёзно возрасти.
Торговый центр в Эль Пасо оцеплен полицией.
Это можно было бы счесть «шутингом» (массовым расстрелом, которые происходят в США почти каждую неделю), но сейчас для такого преступления картина не характерна: полиция сообщает об аресте как минимум троих подозреваемых, а свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.
Спасательные службы дежурят около торгового центра в Эль Пасо.
«Сейчас ситуация под контролем, но просим всех жителей не покидать свои дома», — призывают местные власти. В месту происшествия, а также к стратегическим объектам города стянуты все силы полиции, антитеррористических подразделений и пограничной охраны; в воздухе барражируют вертолёты. В районе атаки все магазины и учреждения предоставляют людям убежище, чтобы те не находились на улице на случай новых выстрелов.
СМИ опубликовали фото одного из стрелков в Эль-Пасо
Эвакуация посетителей торгового центра в Эль Пасо.
Точная картина происшествия до сих пор не ясна, но по ту сторону границы находится печально знаменитый мексиканский город Сьюдад-Хуарес — одно из самых криминогенных мест южного соседа США, логистический центр наркотрафика из Центральной Америки на богатый север.
Пострадавшие при стрельбе в Техасе.Свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.
Нельзя исключать, что это не просто «шутинг», а криминальные разборки конкурирующих наркокланов.
Информация будет обновляться по мере поступления.
Перестрелка в техасском торговом центре.
ИСТОЧНИК KP.RU