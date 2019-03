Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 30 человек, одного из нападавших задержали

В пятницу, 15 марта, группа неизвестных открыла стрельбу по прихожанам сразу нескольких мечетей города Крайстчерч в Новой Зеландии. Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде. Только в одной из мечетей на момент инцидента находилось около 300 человек.

На данный момент известно по меньше мере о 30 погибших, еще несколько десятков прихожан получили ранения. Полиции удалось задержать одного подозреваемого, имя которого пока не разглашается, однако остальные злоумышленники все еще остаются на свободе. Точное число вооруженных, принимавших участие в нападении, не установлено.

Стрельба в мечети в Новой Зеландии . #BREAKING: There are unconfirmed reports 27 people have been killed by a gunman in Christchurch, who opened fire at two mosques. #9News LATEST DETAILS: https://t.co/g9v224ejaU https://t.co/IzVoCVbnT4