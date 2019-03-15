Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 30 человек, одного из нападавших задержали

В пятницу, 15 марта, группа неизвестных открыла стрельбу по прихожанам сразу нескольких мечетей города Крайстчерч в Новой Зеландии. Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде. Только в одной из мечетей на момент инцидента находилось около 300 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697305" frameborder="0"></iframe> Полиция отвечает на стрельбу в мечети Крайстчерч.

На данный момент известно по меньше мере о 30 погибших, еще несколько десятков прихожан получили ранения. Полиции удалось задержать одного подозреваемого, имя которого пока не разглашается, однако остальные злоумышленники все еще остаются на свободе. Точное число вооруженных, принимавших участие в нападении, не установлено.

Стрельба в мечети в Новой Зеландии . #BREAKING: There are unconfirmed reports 27 people have been killed by a gunman in Christchurch, who opened fire at two mosques. #9News LATEST DETAILS: https://t.co/g9v224ejaU https://t.co/IzVoCVbnT4

Известно лишь, что один из нападавших является гражданином Австралии, придерживающимся теории превосходства белой расы. Его имя Брентон Таррант. Незадолго до атаки мужчина опубликовал в соцсети целый манифест на 73 страницах, в котором ясно сообщил о своих намерениях. Такое же послание готовил и Андерс Брейвик, перед тем как устроить серию терактов в Норвегии.

Уроженец австралийского города Графтон по имени Брентон ТаррантФото: Скриншот с видео

Сам Таррант пояснил, что на совершение атаки его подтолкнул теракт 2017 года в Стокгольме, унесший жизни пятерых местных жителей. Отдельно мужчина выделяет гибель 11-летней Эббы Аккрлюнд. Брентон подчеркивает, что мстит именно за нее.

Также вскоре в интернете появилась запись, на которой, предположительно, запечатлен момент нападения на мечети. Все выглядит так, будто один из стрелков нацепил на голову Go Pro и пошел убивать. Однако эта информация пока не подтверждена.

Фото из твиттера одного из стрелков. Свои боеприпасы и оружие нападавшие подписали. Вена 1683 - это год сражения под Веной, положившего конец продвижению Османской империи в Европе.

С собой террористы захватили нашивки и жетоны с "символами ненависти".

Между тем, правоохранительные органы Крайстчерча уже оцепили центр города. Воздушное пространство также находится под контролем. Местных жителей и работников офисов призвали не покидать дома, а все школы и больницу закрыли в рамках предосторожности.

Полиция уже арестовала четырех человек - троих мужчин и одну женщину. В настоящий момент с ними работают следователи. Также в припаркованных близ мечетей автомобилях обнаружили взрывные устройства, которые, к счастью, не были приведены в действие.

Стрельба в мечети в Новой Зеландии: Пострадали десятки людей . #BREAKING: Three crime scenes remain in place, and Christchurch remains in lockdown. #9News https://t.co/6w0WqKjRbG

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже назвала случившееся "одним из самых мрачных дней" в истории страны. По ее словам, жертвами этого беспрецедентного "акта жестокости" стали в большинстве своем именно мигранты.

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