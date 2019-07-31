Как спасали яхту "Крейсер", подавшую сигнал бедствия в Белом море

Мы уносили ноги из Баренцева моря, где научно-исследовательского судно Росгидромета «Профессор Молчанов» с Арктическим плавучим университетом на борту проводило исследования. По прогнозу, поднималась большая волна, ее сопровождал порывистый ветер. Если уйти в какую-нибудь прибрежную бухту или затаиться у острова и переждать непогоду – не успеем вовремя вернуться в Архангельск.

Капитал «Молчанова» Сергей Хохлов приказал задраить все иллюминаторы и запретил выходить на открытые палубы. Длинные свинцовые волны били в корму, словно подзатыльниками гнали нас в сторону Белого моря.

И в это время на мостик поступила информация. Яхта «Крейсер» терпит бедствие в Белом море. В 5 утра она подала SOS. На яхте шестеро – двое сотрудников национального заповедника «Русская Арктика» и четверо членов экипажа. Они шли на Новую Землю, несмотря на тревожный прогноз погоды. Люди опытные, видимо, понадеялись, что проскочат.

Но в районе горла Белого моря (это пролив между Кольским полуостровом и берегом Архангельской области) двигатель у яхты заглох. Видимо, на винт намотались рыбацкие сети. Остановился двигатель – не подпитывается яхтенный аккумулятор. Значит, нет электричества и отопления. На помощь терпящей бедствие яхте направили проходящее мимо научно-исследовательское судно Института океанологии РАН «Академик Николай Страхов». Оно шло из Архангельска в Калининград. Около шести вечера оно подошло в район, где дрейфовала яхта.

Район ЧП.

Связаться с яхтой не получалось. Решили, что рации на «Крейсере» разрядились. «Страхов» попытался подойти поближе и взять яхту на буксир. Три попытки ни к чему не привели. Разве что потеряли швартовочный канат, на котором хотели буксировать яхту.

Держать в поле зрения «Крейсер» было сложно – яхта время от времени скрывалась за высокой волной. А подойти ближе было опасно – судно могло ветром бросить на яхту и ее бы раздавило, как скорлупку.

Поэтому вызвали на помощь наш НИС «Профессор Молчанов» с опытным арктическим капитаном Сергеем Викторовичем Хохловым.

Мы неслись на всех парах. Волны поднимались все выше, сеял мелкий противный дождь. Я думал о том, каково сейчас людям на яхте – мокрым, на пронзительном арктическом ветру. В каком они сейчас состоянии, никто не знал.

Когда мы увидели огни «Страхова», была уже ночь. Да, ночь полярная – это не густая южная ночь. Но на этот раз небо было затянуто тучами, морось не прекращалась. Капитан «Страхова» объяснил, в каком направлении искать «Крейсер». И мощный луч прожектора «Молчанова» начал обшаривать море.

Наконец, на горизонте капитан увидел блики. Яхту поймали лучом. Уже хорошо!

И тут неожиданно ожила рация на капитанском мостике:

- «Молчанов» - это «Крейсер»!

Оказалось, на яхте выключили рацию, чтобы она окончательно не разрядилась, и они не остались бы совсем без связи. Это была первая удача.

- Выходим на связь каждые полчаса! – распорядился Хохлов.

«Страхов» уступил нам место, отойдя в сторону. Началась погоня за яхтой. Металлический корпус «Крейсера» в луче прожектора казался маленькой брошкой на черном бархате концертного платья.

- Убрать все вещи по ящикам, прикрепить все, что не прикреплено! – отдал по радио приказ Хохлов участникам Плавучего университета. – А то сейчас нас будет крутить, как вошь на гребешке!

Чтобы подойти к яхте, «Молчанову» пришлось менять курс и стать под волну. Качка усилилась.

Студенты и ученые собрались в кают-компании судна.

- Как там у вас на мостике? – писала мне по WhatsApp студентка Даша Сапрыкина.

Народ вглядывался в иллюминаторы. Но где тут – не видно ни зги.

На «Крейсере» пытались подруливать, чтобы хоть как-то управлять яхтой. В бинокль уже было видно, что стаксель – первый косой парус – изодран в клочья.

- Вам надо дрейфовать в сторону берега. Там не такая волна. Встанем на якоре в бухте и «Молчанов» окажет вам необходимую помощь! – объясняет Хохлов.

- Нас заливает волна! – объясняют на «Крейсере». – Разбит правый иллюминатор. Мы не можем поменять курс.

Хохлов приказывает развернуть «Молчанов» так, чтобы зайти с другого борта «Крейсера» и прикрыть его корпусом от волн и ветра.

Ночь сгустилась. Вахтенный держал в луче прожектора яхту. «Молчанов» максимально замедлил ход, чтобы идти вровень с «Крейсером».

- Как ваше здоровье? – спрашивает «Молчанов» «Крейсер».

- Нормально! – отвечают яхтсмены. Уже хорошо.

Снять экипаж с яхты в таких условиях было невозможно. Лодка «Зодиак», которая есть на судне, по такой волне не пойдет.

Несколько часов «Молчанов» вел «Крейсер».

Я в это время был на мостике. Капитан Хохлов отдавал команды виртуозно, словно дирижировал большим морским оркестром.

Когда рассвело, «Молчанов» подошел поближе к яхте. Заранее был подготовлен надежный и длинный швартовочный канат.

Аккуратно, бережно Хохлов подвел «Молчанов» к «Крейсеру». Его высокая мачта, казалось, сейчас заденет надстройки нашего судна. Такая операция сродни хирургической. Только тут неожиданностей может быть еще больше, чем у врачей – трудно спрогнозировать, как поведет себя море в следующее мгновение.

Удалось закрепить канат на носу яхты. Члены ее экипажа отказались переходить на борт «Молчанова», хотя уже сутки они оставались без тепла и горячей пищи.

Сейчас, когда я передаю эти строки, «Молчанов» осторожно ведет яхту вдоль острова Мудьюг. В ближайшее время к нам должен подойти буксир «Адмирал Колчак» и перехватить «Крейсер». А «Молчанов» пойдет свои курсом в Белое море продолжать исследование различных слоев воды и грунта.

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