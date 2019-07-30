2019-07-30T21:23:39+03:00
Происшествия

В Белом море терпит бедствие яхта с шестью сотрудниками заповедника «Русская Арктика»

Лодка потеряла управление и подала сигнал SOS
Александр МИЛКУС
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Обстановка в районе бедствияОбстановка в районе бедствияФото: Александр МИЛКУС
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В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер» с сотрудниками заповедника «Русская Арктика». На борту шестеро: два члена экипажа и четверо сотрудников заповедника. Несмотря на неблагоприятный прогноз, они вышли из Архангельска и взяли курс на Новую землю. В районе Горла Белого моря у них отказал двигатель. Скорее всего, на винт намотались рыбацкие сети. Лодка потеряла управление. Около 3 утра вторника, 30 июля, она подала сигнал SOS.

Обстановка в районе дрейфа лодки сложная. Волнение больше 4 баллов и порывистый ветер. Очень скоро на «Крейсере» сел аккумулятор (обычно он подпитывается от мотора). И соответственно пропало и отопление. Температура воздуха в районе дрейфа «Крейсера» не больше 4-градусов.

Связи с лодкой по состоянию на сейчас нет. Около двух часов назад с яхтой установило визуальную связь научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов». Но из за сложных погодных условий начать спасательную операцию не может.

«Страхов» запросил помощь у соседних судов. Сейчас на максимальной скорости в район бедствия идёт научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», на борту которого находится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Милкус.

Планируемое время прибытия в район дрейфа «Крейсера» около 22.30 по мск. Ожидается сложная спасательная операция, так как при таком волнении и ветре очень сложно подойти к неуправляемой яхте и не налететь на неё.

ИСТОЧНИК KP.RU

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