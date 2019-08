У индийского мальчика выросли 526 лишних зубов.

526 зубов разного размера — от крошечных в доли миллиметра до весьма внушительных по полтора сантиметра. Ровно столько извлекли изо рта 7-летнего индийского мальчика по имени Равиндранат. Об успешной операции, которую провели дантисты из колледжа и госпиталя Ченная (Saveetha Dental College and Hospital in Chennai) 11 июля 2019 года, сообщил портал ScienceAlert со ссылкой на издание Times of India.

Равиндранат уже без лишних зубов с отцом и хирургами.

Рентгеновские снимки продемонстрировали: сотнями разнокалиберных зубов — словно чесночинами - была нашпигована некая, похожая на мешок, структура, располагавшаяся в нижней челюсти мальчика.

- Никогда такого не видел, - изумился профессор Пратибха Рамани (Pratibha Ramani) — глава отделения челюстно-лицевой патологии (Head of Department of Oral and Maxillofacial Pathology).

Структуру с зубами, напоминавшую опухоль, хирурги и удали. Зубы из нее извлекли, пересчитали и запечатлели на видео.

Мешок, в котором росли лишние зубы.

Назвать причину патологии ученые затрудняются. Возможно, дело в неблагоприятном воздействии окружающий среды — Ченнай, бывший Мадрас, чистым не назовешь. Но не исключено, что лишние сотни зубов образовались в результате некого генетического нарушения.

Зубы, извлеченные из мальчика.

Некоторые лишние зубы были весьма крупными.

Кстати, если верить индийским СМИ, то нынешний «зубастый мальчик» не первый. В 2014 году дантисты извлекли 232 зуба изо рта мумбайского мальчика. Но 526 — это своего рода рекорд. И тут доктор Рамани прав: такое обилие зубов в одном рту — это в первый раз.

У Равиндраната теперь 21 зуб — столько, сколько положено в его возрасте. Все родные и здоровые. А лишних — как и не бывало.

