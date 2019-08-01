2019-08-01T18:56:49+03:00
Наука

У индийского мальчика выросли 526 лишних зубов

Все лишние зубы недавно благополучно удалили [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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32 зуба во рту - далеко не предел32 зуба во рту - далеко не предел
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526 зубов разного размера — от крошечных в доли миллиметра до весьма внушительных по полтора сантиметра. Ровно столько извлекли изо рта 7-летнего индийского мальчика по имени Равиндранат. Об успешной операции, которую провели дантисты из колледжа и госпиталя Ченная (Saveetha Dental College and Hospital in Chennai) 11 июля 2019 года, сообщил портал ScienceAlert со ссылкой на издание Times of India.

Равиндранат уже без лишних зубов с отцом и хирургами.

Равиндранат уже без лишних зубов с отцом и хирургами.

Рентгеновские снимки продемонстрировали: сотнями разнокалиберных зубов — словно чесночинами - была нашпигована некая, похожая на мешок, структура, располагавшаяся в нижней челюсти мальчика.

- Никогда такого не видел, - изумился профессор Пратибха Рамани (Pratibha Ramani) — глава отделения челюстно-лицевой патологии (Head of Department of Oral and Maxillofacial Pathology).

Структуру с зубами, напоминавшую опухоль, хирурги и удали. Зубы из нее извлекли, пересчитали и запечатлели на видео.

Мешок, в котором росли лишние зубы.

Мешок, в котором росли лишние зубы.

Назвать причину патологии ученые затрудняются. Возможно, дело в неблагоприятном воздействии окружающий среды — Ченнай, бывший Мадрас, чистым не назовешь. Но не исключено, что лишние сотни зубов образовались в результате некого генетического нарушения.

Зубы, извлеченные из мальчика.

Зубы, извлеченные из мальчика.

Некоторые лишние зубы были весьма крупными.

Некоторые лишние зубы были весьма крупными.

Кстати, если верить индийским СМИ, то нынешний «зубастый мальчик» не первый. В 2014 году дантисты извлекли 232 зуба изо рта мумбайского мальчика. Но 526 — это своего рода рекорд. И тут доктор Рамани прав: такое обилие зубов в одном рту — это в первый раз.

У Равиндраната теперь 21 зуб — столько, сколько положено в его возрасте. Все родные и здоровые. А лишних — как и не бывало.

О других "излишествах" читайте Проверено в экспериментах: 6 пальцев на руке лучше, чем 5

У индийского мальчика выросли 526 лишних зубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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