Способности людей с шестью пальцами на руках проверили немецкие ученые из Университета Фрайбурга (University of Freiburg. В экспериментах участвовали 52-летняя женщина и её 17-летний сын — оба с «лишними» пальцами.

У испытуемых были полноценные полноценные шестые пальцы - с суставами и косточками.

Ловкость испытуемых потрясла. Одной рукой шестипалые проводили манипуляции, для которых пятипалым потребовались бы две руки. Например, они одной рукой завязывали шнурки. Попробуйте. Вряд ли получится.

Проверено в экспериментах: 6 пальцев на руке лучше, чем 5.

Измерения свидетельствовали: шестой палец — отнюдь не бутафорский, если так можно выразиться. Он двигается самостоятельно, его приводят в действие собственные мышцы, обеспечивая весьма широкую амплитуду движений. Но это требует дополнительных «умственных усилий». Сканируя мозг испытуемых, ученые наблюдали в нем повышенную активность. Движением дополнительного пальца управляли отдельные нейроны. А общее число вовлеченных в работу участков, было больше, чем у пятипалых.

Мозг шестипалых (вверху) работает активнее.

Результаты своих экспериментов исследователи опубликовали в журнале Nature Communications. И думают над тем, где бы использовать удивительную ловкость необычных людей.

Шесть пальцев позволяют одной рукой завязывать шнурки.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Словно щупальца

Аномалия в виде дополнительных пальцев носит название полидактилия. Или гипердактилия. Передается по наследству. Ученые выделили 4 гена, от которых пальцы множатся. Явление это довольно распространенное — один случай на тысячу. Но полноценная полидактилия - когда дополнительные пальцы ни в чем не уступают «нормальным» - встречается редко.

«Рекорд» полидактилии в свое время поставил индийский мальчик Акшат Саксен,. У него было 34 пальца: по 7 на каждой руке и по 10 на каждой ноге. Часть потом удалили.

Акшат владел 34 пальцами. Всеми шевелил.

По шесть пальцев на руках и ногах было у пришельца, который, якобы, погиб при крушении «летающей тарелки» в США в 1947 году. Фильм о его вскрытии до сих пор обсуждают — подделка или нет. Поэтому есть вероятность, что полидактилия свойственна инопланетянам. И людям могла достаться от них вместе с соответствующими генами. Может быть, братья по разуму добра нам желали — ведь шестой палец оказался совсем не лишним.

Инопланетянин из разбившейся "тарелки": шесть пальцев на руке. Считайте.

И на ноге шесть пальцев.

Увлекательные подробности о вскрытии, доводы «за» и «против» тут — в расследовании Михаила Герштейна из уфологической комиссии Русского географического общества Нашелся инопланетянин, вскрытие, которого американские военные провели в 1947 году