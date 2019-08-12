2019-08-12T14:51:25+03:00
Экономика

Более 70% россиян заметили, что вес и объем упаковок уменьшился, а цена — осталась прежней или увеличилась

Об этом говорится в недавнем исследовании ВЦИОМ
Владимир НИКОЛАЕВ
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Естественно, у большинства наших соотечественников изменение веса и объёма упаковок продуктов вызывает негативную реакциюЕстественно, у большинства наших соотечественников изменение веса и объёма упаковок продуктов вызывает негативную реакциюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Россияне тщательно следят за хитростями торговли и производителей продовольственных товаров. И видят все их уловки. Например, то, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился, а цена осталась на прежнем уровне или даже увеличилась, отмечают 72% наших сограждан. Об этом говорится в недавнем исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Причем особое внимание на это обратили жители городов-миллионников (77%).

Сделано это исключительно ради того, чтобы обмануть покупателей, так считают 65% опрошенных. Естественно, у большинства наших соотечественников изменение веса и объёма упаковок продуктов вызывает негативную реакцию (60%). Особенно сильное раздражение испытывают жители городов с населением в 500-900 тыс. (65%) и сел (64%). Почти половина опрошенных (42%) отмечает, что найти на упаковке информацию о весе или объеме нелегко.

Россияне не только ответили на вопрос, кто виноват в этих махинациях с весом и объемом (производители и магазины), но и подсказали, что делать: увеличить надписи на упаковках (66%) и дополнительно указывать на ценниках стоимость в пересчете на килограмм ил литр (58%).

- Уменьшение упаковки — нормальная практика, - сказала КП директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагойда. - Но вместе с тем торговые сети должны указывать цену за килограмм или литр, чтобы покупателю было проще ориентироваться. Многие так и делают. А еще в Европе есть хорошая практика, когда отдельно указывается стоимость самого товара и стоимость упаковки. Это еще лучше сориентирует потребителя. Хорошо бы и нашим торговым сетям перенять эту практику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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