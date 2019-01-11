2019-01-11T14:15:53+03:00
Экономика

Снесли одно яичко: покупатели посчитали "девяток" яиц уловкой продавцов

Эволюция упаковки яиц - продолжение общемировой тенденции
Александра КОЗЛОВА
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Продукция расфасовывается так, как просят в торговых сетяхПродукция расфасовывается так, как просят в торговых сетяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что в некоторых российских магазинах появились упаковки яиц, которые содержат не 10, а 9 штук. Картонная тара немного отличается привычной. И на упаковке честно указано количество. Но покупатель, который обращает внимание только на цены, может и не заметить, что покупает меньше за ту же стоимость. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что это новый приемчик производителей. Не повышать цены на товар, а уменьшать их объем. Тем более, что яйца за год и так подорожали на 26%. А с повышением НДС с 1 января новый ценник может быть еще выше.

В пресс-службе компании "Вараксино", которые произвели те самые "роковые яйца", объяснили, что у них есть упаковки по 6,8,9, 12 и 30 штук. Продукция расфасовывается так, как просят в торговых сетях. "Девяток" яиц вместо десятки продают сеть "Перересток" и "7Я Народная семья" в Петербурге. Причем довольно давно - с марта 2018 года. Коллеги по цеху компанию поддержали и ничего крамольного в новой упаковке не увидели.

- Потребитель разный бывает кому-то надо 5,6 яиц. кому-то 9. Если выпустили упаковку с 9 штуками, значит, наверное, проводилось исследование. С подорожанием это никак не может быть связано. Подорожание яиц зимой - сезонное явление и происходит каждый год, - рассказала в эфире радио "КП" Галина Бобылева, глава Российского птицеводческого союза.

Возможно, это даже происки производителей холодильников: во многих моделях всего 9 ячеек для хранения яиц.

Защитники прав потребителей, напротив, считают это уловкой производителей. Причем, отнюдь не новой.

- С точки зрения маркетинга, такой ход позволяет оставить потребителя в привычных ценовых рамках. А если еще и упаковка похожа по габаритам на ту, в которой был привычный объем, потребитель вообще может не заметить подвоха, - объяснил "КП" Олег Павлов, председатель "Общественной потребительской инициативы". - Подобная практика уже неоднократно опробована. Пару лет назад подобная история начала происходить с молоком, сахаром, консервами, чипсами, минералкой. В кризисные времена производители, желая сохранить спрос, придумали сокращать объем продукции. Если на упаковке честно указано количество, то такой ход полностью законен. Покупателям можно только посоветовать внимательно читать этикетки.

В мировой практике у такого маркетингового хода даже есть научное название - шринкфляция (от английского shrink - сокращать). Ей, среди прочих, подвергались батончики Mars и Toblerone, бутылки Coca-Cola, рулоны туалетной бумаги и многие другие товары. В 2017 году статистическая служба Великобритании сообщила, что за последние пять лет более 2,5 тысяч товаров стали жертвами «шринкфляции» («ужимания» упаковки).

Россиянам этот подход тоже знаком. По данным сервиса Wayback Machine, еще с 2013 года на прилавках можно заметить сок не по 0,5 литра, а по 0,485. Коровье молоко в непривычных объемах по 0,9 литра. Банки сметаны по 330 и даже 315 грамм. И даже пиво в банке - по 0,45 вместо обычных "поллитра".

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