2019-08-12T22:08:00+03:00
Общество

Вопрос дня: А у вас средний чек летом вырос или упал?

Поход в магазин в минувшем июле, по данным «Ромира», обошелся россиянину в среднем в 546 рублей - это минимальный показатель за последний год
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А у вас средний чек летом вырос или упал?А у вас средний чек летом вырос или упал?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- У меня средний чек увеличился - пошли фрукты-овощи, которых нет у меня на даче, но которые хочет моя семья, - от черешни до помидоров. И лишнее хождение по рынку приводит к лишней покупке. Мои дачницы выращивают цветы и яблоки, лук и салат, но это наш средний чек не облегчает. А еще расходов требуют прогнившая доска на ступеньке веранды и забор…

Татьяна КУДРЯШОВА, радиоведущая:

- У меня полкухни заставлено помидорами-огурцами и смородиной. Но сахар, соль и хлеб мне все равно нужны. А тут еще и колбаски вдруг захотелось. Но маленький батончик краковской стал стоить около 300 рублей. Это разве не увеличение чека? И вижу, что хлеб подорожал.

Ольга КОРЧАГИНА, организатор велодвижения в Москве:

- У меня лично чек не изменился никак. Больших колебаний в июне - июле не почувствовала.

Анатолий ЛЕДЕНЕВ, экстрасенс:

- Я мало что покупаю, но рост цен почувствовал. Ощущение, что нас принуждают поститься. Это, может быть, и правильно - нация стала жиреть. Однажды меня вызвали бандиты на сходку. И я им напомнил, что в этот мир пришли все голыми - и голыми уйдем. Ничего с собой не возьмем. У Бога багажника нет...

Роман ВИЛЬФАНД, директор Гидрометцентра России:

- Мне сложно оценить увеличение или уменьшение. Я в отпуске в Прибалтике и по местным, в принципе застывшим ценам не могу судить о динамике цен в России.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России», экс-депутат Госдумы:

- Мой чек в июле уменьшился. Причин две. Одна из них - экономическая ситуация такова, что денег на покупки все меньше. Вторая - урожай поспел по всей стране. Дожди в Подмосковье пошли как раз на клубнеобразование. Ты выкапываешь - а с одного куста полведра картошки… И вот я уже третью неделю на своей картошке сижу. Вкусная она - так на черта я буду ее покупать в магазине? Плюс свои помидоры-огурцы. У нас все прекрасно растет. Вплоть до винограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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