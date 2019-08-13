«Почти ничего не ем»: Анастасия Волочкова назвала цену своих голых шпагатов

Анастасия Волочкова уже вторую неделю находится на отдыхе в Греции. Подписчики балерины, обсуждая провокационные шпагаты артистки, заметили, как сильно похудела Анастасия за последнее время.

- Моя стройность - это не диета. Я почти ничего не ем. Надоела мне уже эта трава. Я же в Греции ела один шпинат, - поделилась в эксклюзивном интервью «КП» Анастасия Волочкова, когда мы попросили артистку озвучить секретную диету.

- Просто работы много. Когда готовила премьеру спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», проводила в балетном зале по 8 часов в день. Вот ко мне и пришла эта стройность. Плюс я много плаваю в Греции. За весь день съела сегодня всего пять пустых бульонов и все. И то еле заставила себя. Потом провела мастер-класс для отдыхающих в нашем отеле, показала свою разминку. Вот вам и вся моя диета, - смеется артистка.

volochkova_art Мой шпагат позволяет мне сидеть одновременно не только на двух стульях, но и на двух массажных кушетках А купальники мини бикини от Настеньки Ивановской @bikini_mini_ivanovskaya делают эти фото более интересными и тиражируемыми, согласитесь? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце

Мы поинтересовались у балерины, что она ест дома, какие блюда ей обычно готовят помощники по хозяйству.

- Наша хозяюшка Лола делает овощные супчики, - рассказывает Анастасия Волочкова. - Еще я ем салатные листья и курицу отварную без соли.

volochkova_art Когда есть, что показать... А вы растяжку поддерживаете? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце

Мое меню очень простое: шпинат, огурец без шкурки и все зеленые салаты!Ну и, конечно же, мой любимый супчик Том Ям. Только вместо креветок, которые я не люблю, Лола добавляет в супчик грибы.

volochkova_art Судя по ажиотажу на мои шпагаты, #шпагатволочковой рулит #анастасияволочкова

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