Шпагат Волочковой попал в книгу рекордов

Наконец книга рекордов России добралась и до знаменитого шпагата Анастасии Волочковой. Это произошло в присутствии претенденток на звание мисс «Русское Радио», которые собрались на мастер -классе балерины в спортклубе «Новахово». Несмотря на свои юные спортивные фигуры, девушки не смогли повторить фирменный шпагат артистки с такой же грацией и кажущейся легкостью.

На мастер-классе присутствовал Андрей Лобков - главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Guinness.

Сертификат, выданный Анастасии Волочковой.Фото: Личный архив

Он пришел со строительной рулеткой, чтобы измерить наибольшую длину размаха ног в поперечном шпагате балерины. Ноги у артистки длинные, поэтому и размах приличный - 225 см. Вручив Анастасии почетный диплом, Лобков пообещал внести эти данные в книгу рекордов России.

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