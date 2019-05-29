2019-05-29T17:59:27+03:00
Звезды

Шпагат Волочковой попал в книгу рекордов

Замеры сделали с помощью строительной линейки
Алина ЧЕРНОВА
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Фирменный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России.Фирменный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России.Фото: Личный архив
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Наконец книга рекордов России добралась и до знаменитого шпагата Анастасии Волочковой. Это произошло в присутствии претенденток на звание мисс «Русское Радио», которые собрались на мастер -классе балерины в спортклубе «Новахово». Несмотря на свои юные спортивные фигуры, девушки не смогли повторить фирменный шпагат артистки с такой же грацией и кажущейся легкостью.

На мастер-классе присутствовал Андрей Лобков - главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Guinness.

Сертификат, выданный Анастасии Волочковой. Фото: Личный архив

Сертификат, выданный Анастасии Волочковой.Фото: Личный архив

Он пришел со строительной рулеткой, чтобы измерить наибольшую длину размаха ног в поперечном шпагате балерины. Ноги у артистки длинные, поэтому и размах приличный - 225 см. Вручив Анастасии почетный диплом, Лобков пообещал внести эти данные в книгу рекордов России.

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Уже около года 43-летняя балерина Анастасия Волочкова показывает в Инстаграме то носки, то джинсы своего тайного воздыхателя. Но пока артистка не хочет открывать лицо и сферу деятельности бойфренда. В разговоре с журналистом «КП» знаменитая балерина призналась, что потеряла голову от любви к своему новому мужчине (подробности).

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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