Шпагат Волочковой попал в книгу рекордов
Наконец книга рекордов России добралась и до знаменитого шпагата Анастасии Волочковой. Это произошло в присутствии претенденток на звание мисс «Русское Радио», которые собрались на мастер -классе балерины в спортклубе «Новахово». Несмотря на свои юные спортивные фигуры, девушки не смогли повторить фирменный шпагат артистки с такой же грацией и кажущейся легкостью.
На мастер-классе присутствовал Андрей Лобков - главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Guinness.
Сертификат, выданный Анастасии Волочковой.Фото: Личный архив
Он пришел со строительной рулеткой, чтобы измерить наибольшую длину размаха ног в поперечном шпагате балерины. Ноги у артистки длинные, поэтому и размах приличный - 225 см. Вручив Анастасии почетный диплом, Лобков пообещал внести эти данные в книгу рекордов России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Без своего любимого человека я схожу с ума»: Волочкова призналась, что потеряла голову от нового бойфренда
Уже около года 43-летняя балерина Анастасия Волочкова показывает в Инстаграме то носки, то джинсы своего тайного воздыхателя. Но пока артистка не хочет открывать лицо и сферу деятельности бойфренда. В разговоре с журналистом «КП» знаменитая балерина призналась, что потеряла голову от любви к своему новому мужчине (подробности).
Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»