"Я была просто убита": Надежда Ангарская из Comedy Woman рассказала о проблемах во время беременности

Поклонники звезды Comedy Woman Надежды Ангарской могут выдохнуть. Их любимица не разводится с мужем-иностранцем. В качестве доказательств артистка продемонстрировала свой паспорт со штампом о браке. Кроме этого она ответила на слухи о том, что ее единственный сын якобы родился с синдромом Дауна.

"Я по-прежнему живу с мужем. Никакого развода нет. Мы уже шесть лет вместе с супругом и счастливы", - рассказала Надежда Ангарска в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

При этом радиоведущая поинтересовалась не принято ли в роду ее супруга многоженство. В ответ Ангарская рассмеялась и сказала, что у мужа в роду так никогда не поступали. Звезда Comedy Woman пояснила, что не случайно вышла замуж за иностранца. "В России острый недостаток мужчин. Почти все разобраны. Русские мужчины. Вы классные, но вас мало", - посетовала артистка.

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Коснулась Ангарская и еще одной деликатной темы. Одно время в прессе муссировались слухи о ее маленьком сыне. Злые языки утверждали, мол, мальчик родился с синдромом Дауна. По словам звезды Comedy Woman, ее сын Давид абсолютно здоровый ребенок. Хотя не скрывает - во время беременности определенные проблемы все-таки были.

"В женской консультации по месту прописки мне сказали, что сын Давид родится с синдромом Дауна. Я была просто убита", - призналась актриса.

nadezhdaangarskaya Я за любой кипиш. Мы с сыном на месте не сидим, нам двигаться надо, как-никак растем

После этого Ангарская решила пойти в центр планирования семьи, чтобы тамошние врачи подтвердили или опровергли страшный диагноз. Беременная женщина сдала анализы, после которых ей сообщили, что все у нее будет прекрасно. "Я родила Давида за семь часов. Его вес составлял 4 килограмма 300 граммов. Никаких проблем со здоровьем у него нет", - поведала Ангарская, тем самым прекратив все инсинуации на этот счет.

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Однако во время беременности знаменитость столкнулась с большой проблемой. Из-за лишнего веса врачи предупредили Ангарскую - родить у нее не получится, если она не похудеет. Ведь вес звезды Comedy Woman одно время достигал 122 килограммов. Ей было нелегко двигаться. По словам актрисы, ей пришлось серьезно ограничить себя в еде.