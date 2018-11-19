Надежда Ангарская из Comedy Woman родила сына, несмотря на диагноз «бесплодие»

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская обожает своего сына Давида. Если есть возможность приехать с работы пораньше и побыть с сыном, актриса обязательно ею воспользуется. Время с семьей – самое главное для нее. А ведь еще 4 года назад певице ставили диагноз «бесплодие». Об этом сама артистка рассказала в интервью журналистам.

«Мне сказали, что у меня никогда не будет детей. Трудно передать, что со мной было, когда я услышала об этом. Переживала очень. Любой женщине такие слова врачей сложно принять», — поделилась Надежда в интервью «Собеседнику».

nadezhdaangarskaya Я не знаю как выглядит квартира когда в ней живёт маленькая девочка. Я знаю, как изменилась моя, когда в ней стал властвовать маленький мальчик

Ангарская боялась рассказать о диагнозе будущему мужу, иорданцу Раеду Бани. За два месяца до свадьбы артистка призналась жениху, что не сможет родить наследника. Раед мусульманин, он сказал Надежде: «Если Аллах даст ребенка — значит, даст. Нет — так нет!» Через два года после свадьбы Ангарская узнала, что беременна.

Во время обследования врачи сообщили актрисе, что есть проблемы. Однако медики в очередной раз ошиблись: беременность Надежды протекала без осложнений. «Я бегала,ходила, летала. Пешком на шестой этаж поднималась. И в роддоме тоже по лестницам только пешком ходила! Поэтому сейчас говорю всем: женщины, не слушайте, что вам говорят медики!» — заявила звезда Comedy Woman.

nadezhdaangarskaya Ай,да Костя, ай, да Дзю

После рождения ребенка Ангарская решила худеть и за полгода сбросила около 30 кг. И сейчас старается держать себя в форме. Тем более, что уже скоро звезда Comedy Woman планирует запустить свой авторский проект, она будет заниматься сольной карьерой.

– Но при этом из Comedy Woman я не ухожу, – улыбается звезда. – У нас нет таких запретов. Мне никто не звонил и не говорил: «Ты что творишь?» Мы пишем тексты и номера. Считаю, что тереться на одном месте – это значит покрываться плесенью. Все что-то ищут и пробуют новое. Я не исключение.