2019-08-12T13:55:53+03:00
Звезды

Звезда Comedy Woman скрывает развод с мужем

Надежда Ангарская на протяжении пяти лет состояла в браке с иностранцем
Ольга ЛИБГАРДТ
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В окружении Надежды Ангарской сообщили о ее расставании с мужем-иорданцемВ окружении Надежды Ангарской сообщили о ее расставании с мужем-иорданцемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем Раедом Бани. Правда, звезда шоу скрывает расставание с уроженцем Иордании, с которым прожила пять лет.

В окружении Надежды Ангарской сообщили о ее расставании с мужем-иорданцем. От этого брака на свет появился сын Давид. Как признавалась Надежда, пока она находилась на съемках, муж присматривал за малышом.

Однако вскоре актриса подала заявление на развод. Произошло это еще в начале года, но подробности стали известны только сейчас. Звезда Comedy Woman обратилась в Мещанский районный суд Москвы. Заседания по поводу развода длились четыре месяца.

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В конце апреля 36-летняя Надежда обрела статус свободной женщины. "Да, ребята и вправду расстались. И зрело это достаточно давно... Что уж там произошло, Бог знает", - отметили друзья пары.

Они просили Ангарскую поделиться причинами разрыва. Актриса сообщила, что она и муж не сошлись характерами. Других подробностей она раскрывать не стала, пишет "СтарХит".

А ведь ранее Надежда рассказывала, что мечтала о большом количестве детей от мужа-иорданца. Но Бог дал им только одного ребенка. Звезда отмечала, что тема беременности для нее очень тяжелая.

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Напомним, Надежда и Раед познакомились в соцсетях в 2013 году. Он увидел ее ролики с выступлениями и написал, что она замечательно поет. Затем завязались переписка и бурный роман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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