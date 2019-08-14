Сами с овощами: к чему привели продуктовые контрсанкции России

Уже пять лет как Россия закрыла свой рынок для продовольствия из Европы и США. Этим решением власти хотели убить двух зайцев - отреагировать на санкции Запада, которыми нам ответили на решение жителей Крыма вернуться в состав РФ, и поддержать отечественного производителя.

Эксперты подводят итоги: что из этого вышло?

Потеснили привозное с прилавков

В августе 2014-го наша страна ввела ограничения на поставку продуктов из Евросоюза, США, Канады, Австралии и некоторых других стран. Мы отказались покупать у них фрукты, овощи, молочную и мясную продукцию.

Это естественным образом привело к тому, что импорт продовольствия в страну заметно упал - на 31,2 за пять лет.

- С другой стороны, сами мы стали продавать за границу больше. Если в 2013 году сумма российского экспорта продовольствия составляла 16,8 млрд долларов, то в 2018-м - уже 25,8 млрд, - говорят в Минсельхозе РФ. - Россия - самый крупный мировой экспортер пшеницы, а по ряду других продуктов мы входим в тройку лидеров.

Неправильно было бы утверждать, что мы отгородились от всего мира и едим только свое. Во-первых, эмбарго действует не на все продукты. А во-вторых, многое мы получали вовсе не из Польши или Италии. Например, 97 импортной говядины поступает из других стран.

Тем не менее российских продуктов на прилавках точно стало больше. По данным «Руспродсоюза», доля отечественного продовольствия в магазинах сейчас больше 80, тогда как пять лет назад каждый третий товар был импортным.

- Продуктовое эмбарго по срокам совпало с девальвацией рубля, поэтому отделить эффект одного от эффекта другого сложно, - говорят эксперты консалтинговой компании KPMG. - Появился не только барьер на физический ввоз, но и экономический барьер. Из-за падения курса рубля местная продукция, которая раньше не всегда могла конкурировать с иностранной, оказалась в более выигрышном положении как более дешевая.

За чей счет банкет?

Одновременно с введением эмбарго власти провозгласили лозунг продовольственной безопасности. Мол, нечего зависеть от привозного, сами себя должны обеспечивать. Лозунг облекли в документы с конкретными параметрами, сколько и чего страна должна производить, чтобы быть способной прокормить себя. И сейчас чиновники удовлетворенно подводят итоги работы: большей частью требования выполнены.

Россия обеспечивает себя зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и многим другим. Недотягиваем по трем позициям: молоко, картофель и соль. Молочная отрасль, впрочем, продолжает набирать обороты. С картошкой у нас всегда было неплохо, но в последние годы немного сократились посевные площади под эту культуру. И до требуемого уровня самообеспеченности не хватает десятых долей процента.

Но есть еще один показатель продовольственной безопасности. Мало того что на прилавках магазинов должны лежать качественные отечественные продукты. У людей еще должны быть на них деньги!

- Самую большую цену за импортозамещение, возможно, заплатил потребитель. Цены поднялись не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на то, что производят в России, - констатируют аналитики KPMG. - Эмбарго закрыло российский рынок для дешевых импортных продуктов. А упавший курс рубля увеличил себестоимость местных товаров. Ведь российские производители до сих пор во многом зависят от иностранных поставщиков.

Доля импортных товаров в цене отечественных продуктов может достигать 50. Сюда входят и корма для животных, и удобрения, и семена, и оборудование.

Поэтому, хоть покупать мы стали российское, платить за него приходится больше.

ЦИФРА

Сколько потерял Запад?

Пожалуй, главный вопрос, который все пять лет обсуждали эксперты: кому стало хуже из-за санкций? Точного ответа до сих пор нет, но цифра потерь западных экспортеров поражает. За пять лет они недосчитались 46 млрд долларов. Это, к слову, почти половина годовых расходов Польши! Кстати, именно она была главным поставщиком продуктов в Россию среди стран ЕС.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые меры Штатов

На днях вступит в силу новый пакет американских санкций против России. На этот раз по обвинению в отравлении Скрипалей. И не важно, что доказательств, указывающих на Россию, нет. Оказалось достаточно только подозрений.

Что же приготовили нам американцы на этот раз? Власти США запретили своим банкам, инвестиционным компаниям и различным фондам вкладываться в российские облигации и выдавать кредиты нашим предприятиям.

- Новые санкции для России абсолютно неопасны, - считает экономист Никита Кричевский. - Мы ничего не должны Международному валютному фонду и занимать не собираемся. Участие Всемирного банка в проектах на территории нашей страны минимально. Так что нам нужно просто развивать свою экономику и не обращать ни на кого внимания.

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