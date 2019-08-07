Чем обернулись для России продуктовые контрсанкции

Санкции против России США и Евросоюз, не согласные с возвращением Крыма в состав нашей страны, ввели в 2014 году. Тогда же российские власти выступили с ответными мерами, запретив ввоз многих продуктов с Запада. Сейчас ровно пять лет действия этого продуктового эмбарго, в этом году срок продлили до конца 2020-го.

За прошедшие пять лет Россия увеличила выпуск сельскохозяйственной продукции (см. таблицу). Соответственно меньше еды стали импортировать из-за рубежа - по данным Минсельхоза, на 31,2%. По некоторым позициям - например, зерну, мясу, сахару, картофелю - российские производители практически полностью закрывают внутренний рынок (более 90%). Напомним, пять лет назад Россия ввела ограничения на ввоз из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии мясной продукции, сыров (например, знаменитого пармезана) и молочки, овощей, фруктов и орехов, рыбопродуктов.

А на днях эксперты Международного валютного фонда взялись выяснить, какой эффект западные санкции (в ответ на которые мы и ввели продуктовое эмбарго) оказали на нашу страну.

Оказалось, что не так страшен черт - всего 0,2% от ВВП России. Правда, это не разовый эффект, а ежегодный.

- Нужно понимать, что эффект от введенных санкций был наиболее сильным в 2014 и 2015 годах, тогда, я бы сказал, речь шла о 0,4 - 0,5% от ВВП, - прокомментировал «Комсомольской правде» экономист Олег Вьюгин. - Но потом он стал ослабевать. То есть сейчас влияние санкций на экономику России минимальное. Мы к ним приспособились, хоть и с потерями.

Для сравнения, падение цен на нефть дает в разы больший эффект - 0,65% каждый год.

По данным МВФ, столько же, сколько санкции, от ВВП страны откусывает ее собственная денежно-кредитная политика. Правда, и тут видны уши Запада.

- Часто в ожидании новых санкций правительство стало проводить очень консервативную политику. Сверхдоходы от нефти не используются на развитие экономики, а откладываются, - объясняет Олег Вьюгин. - Здесь мы можем говорить о косвенном влиянии санкций. И отказаться от такой консервативной политики нельзя, потому что мы не знаем, что будет в будущем.

По данным Росстата, ВВП страны в 2018-м составил 103,6 триллиона рублей. Получается, что годовые потери от санкций - порядка 200 миллиардов рублей. Впрочем, есть и другие оценки. Минэкономразвития утверждало, что российские экспортеры потеряли из-за санкций шесть миллиардов долларов, то есть около 390 миллиардов рублей.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы что лично для себя импортозаместили за эти годы?

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, сопредседатель «Движения за права курильщиков»:

- Все табачные изделия уже производятся у нас. Ну нет лицензии на «Мальборо», и что? С сыром было напряженно - сейчас вижу достойные белорусские сыры. По бытовой технике Китай и Вьетнам все делает нормально. Лично я увлекаюсь кулинарией и ничего импортного давно не покупала. Хамон - скучная штука, и чего народ так страдает, соленая и невнятная.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, «Клуб профессионалов алкогольного рынка»:

- За последние пять лет бурное развитие винодельческой отрасли произошло. Коктебель, Массандра и тот же Инкерман. Они потеснили вина Франции и Италии. Производители Грузии за 5 лет совершили качественный скачок.

Валерий КАТЫШЕВ, мэр города Буй, Костромская область:

- Мы брали за пример пармезан и грюйер. Поскольку у нас спрос на сыр превышает предложение, то мы его недодерживаем. Пармезану полгода - пускаем его в продажу. Сети, которые у нас его покупают, все понимают - цена-то в три раза ниже оригинала. Я прежде покупал козьи сыры французские. Но мне уже попадались сыры, которые у наших лучше.

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- У меня на участке яблоки, огурцы с помидорами в теплице - сколько своих съел, столько импортных не купил. Европейскую колбасу, как и мясопродукты, с начала 1990-х не покупал.

Полина КИРОВА, глава аналитического агентства «Рыбсеть»:

- Я заместила слабосоленую красную рыбу. Раньше покупала норвежскую. Из деликатесов - устрицы, но не могу сказать, что ем их часто. Есть крымские и анапские. У нас начали в больших объемах выращивать мидии. Раньше по поставкам морепродуктов Норвегия была второй, сейчас - Чили. Сибас и дораду мы не ловили, а всегда покупали, но раньше у разных стран, а сейчас - у Турции. Краба особо не импортировали - остался мурманский и камчатский. И с минтаем та же история.

Максим СУРАЙКИН, председатель партии «Коммунисты России»:

- У нас происходит продуктовая революция. Появляются крупные продуктовые комплексы - от производства зерна до свинокомплексов, автоматизированные фермы. В Калужской области полная автоматизация на ряде ферм, где по 500 - 700 коров обслуживает один оператор. С этими санкциями госдепа американцы сами не поняли, как укрепили нашу экономику и развили нашу сельхозотрасль.