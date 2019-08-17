Дочь Лолиты готовится к переезду в Польшу, а Боярская и Матвеев перебрались ради сына-первоклашки в Питер

На днях российские вузы огласили имена счастливчиков, которые пополнят ряды студентов. На низком старте уже и школьники, до 1 сентября - чуть больше двух недель. «Комсомолка» выяснила, куда отправили на учебу своих наследников российские звезды.

Наследники Рудковской поступили в МГИМО

20-летняя дочь Лолиты Милявской Ева вскоре переедет из Киева, где она живет с бабушкой по материнской линии, в Польшу.

- Ева уже окончила первый курс Варшавского университета. Она учится в киевском филиале этого вуза на филологическом факультете, - рассказала «КП» Лолита. - У дочки с детства была склонность к иностранным языкам. Она спокойно читала книги и смотрела сериалы на английском, поэтому мы выбрали филфак. Кроме этого, дочь в школе занималась немецким. Сейчас еще польский учит, латынь.

Сессию уже сдала и теперь летит ко мне в Болгарию (у певицы в Бургасе есть деревенский дом и квартира. - Ред.) отдыхать с бабушкой. Но туда тоже приедет англичанин-репетитор, будет с ней дополнительно заниматься. Я даю своему ребенку только две недели на отдых.

По словам Лолиты, ее дочь планирует переехать в Польшу, где продолжит обучение в том же университете. Кстати, год обучения на филфаке, судя по сайту университета, стоит около 200 тысяч рублей.

Старшие сыновья продюсера Яны Рудковской (от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным. - Ред.) тоже определились с местом учебы.

Между сыновьями Рудковской год разницы, но мальчики одновременно пошли в школу и поступили в университет. Своего старшего сына Андрея (на фото он слева) Яна усыновила еще в младенчестве и любит как родного. Фото: instagram.com

- Мой старший сын Андрей поступил по результатам ЕГЭ в два вуза, младший Коля - в четыре. Но в итоге оба будут изучать экономику в МГИМО, - рассказывает Яна Рудковская.

По словам Яны, несмотря на то что дети у нее отличники и набрали приличное количество баллов, все равно пришлось выбрать платное обучение.

- На бюджет надо было иметь просто космические баллы. А на платное - чуть меньше, - объясняет продюсер.

По данным сайта МГИМО, в среднем стоимость годового обучения составит около 500 тысяч рублей. Кстати, в этом же вузе, тоже на платном отделении, на факультете международной журналистики учится средняя дочь Григория Лепса Ева. Знаменитый отец уже заплатил за год обучения наследницы 532 тысячи рублей. Всего за весь срок обучения Лепс потратит на образование дочери 2 млн 128 тысяч рублей.

Кабо приготовила ранец

У родителей первоклашек - свои хлопоты. В этом году первый раз в первый класс проводит своего 7-летнего сына Ольга Кабо. Актриса выбрала частную школу в Истринском районе. На сайте школы указано, что месяц обучения обойдется родителям в 60 тысяч рублей.

В этом году первый раз в первый класс проводит своего 7-летнего сына Ольга Кабо. Фото: instagram.com

- Мы живем за городом, и выбор школ здесь не такой большой, как в Москве, - рассказала «КП» Ольга Кабо. - С прошлого года Витя стал заниматься в подготовительном классе школы «Лидер» в поселке «Княжье озеро». Это место совсем не похоже на образовательное учреждение - это настоящая дружная семья, где учителя и ученики разных классов общаются вне зависимости от возраста, вместе проводят праздники и досуг. А еще здесь много внеклассных секций и кружков. Витя занимается карате, футболом, рисованием, танцами. Он сам выбрал эти занятия. И, конечно, английский язык - каждый день. Для меня это очень важный пункт: без иностранного языка сейчас никуда.

Киркоров выбирает школу

Первоклашкой станет и сын Филиппа Киркорова Мартин.

- Пока еще думаем, не выбрали школу для сына, - признается Киркоров.

Первоклашкой станет и сын Филиппа Киркорова Мартин. Фото: instagram.com

Между тем дочь артиста уже год ходит в школу. И Мартин, и Алла-Виктория занимались в детском саду при школе «Президент». Не исключено, что и в первый класс Киркоров-младший отправится в эту элитную школу в деревне Жуковка. Стоимость обучения (за месяц) там составит 180 тысяч рублей.

Хоккей и рисование для сына Федоровой

В подмосковную школу пойдет 1 сентября и первенец «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой Федя.

- Мы подали документы в две школы в Подмосковье, которые расположены неподалеку от нашего дома, - говорит в беседе с «КП» Оксана Федорова. - Пока еще не знаем, в какую пойдем, сейчас уехали всей семьей в отпуск. Федя у нас весь год ходил на подготовительные занятия. Он занимается рисованием, учит английский и ходит на хоккей.

В подмосковную школу пойдет 1 сентября и первенец «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой Федя. Фото: instagram.com, Иван МАКЕЕВ

Внук «мушкетера» не ходил в садик

Старший сын актерской пары Лизы Боярской и Максима Матвеева Андрей будет грызть гранит науки в Санкт-Петербурге, куда, по словам его знаменитого деда, перебрались из Москвы родители. Отец мальчика Максим Матвеев, как известно, служит в столичном МХТ имени Чехова, поэтому его жена Лиза Боярская с сыном тоже до недавнего времени жила в Москве. Но после рождения второго ребенка пара перебралась в Санкт-Петербург. В Северной столице живут Боярские-старшие, а значит, за детьми есть кому присмотреть.

Старший сын актерской пары Лизы Боярской и Максима Матвеева Андрей будет грызть гранит науки в Санкт-Петербурге, куда, по словам его знаменитого деда, перебрались из Москвы родители. Фото: instagram.com, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

- Внук в садик не ходил, но с преподавателями изучал английский язык, в еще родители водили его во всевозможные кружки, - рассказал «КП» Михаил Боярский. - Впрочем, сейчас все дети такие развитые, у них к школе уже все навыки есть: они и пишут, и читают, иностранные языки изучают. Так что наш семилетка к учебе готов!

КСТАТИ

Двойняшки Пугачевой и Галкина сядут за парту в следующем году

Лизе и Гарри Галкиным 18 сентября исполнится шесть лет. По словам крестной мамы Гарри дизайнера Милы Ставицкой, малыши пойдут в школу только на следующий год. А пока дети звездной пары ходят в подмосковный сад с углубленным изучением французского Le chat botte. Месяц обучения там стоит 195 тысяч рублей за одного ребенка.

Двойняшки Пугачевой и Галкина сядут за парту в следующем году. Фото: instagram.com

- Лиза и Гарик уже умеют читать, учат языки - французский и английский, - рассказывает Мила Ставицкая. - Они всесторонне развитые дети, знания у них на уровне первого класса начальной школы. Гарик уже сказал Максиму: «Папа, я хочу в школу!» Но Алла Борисовна и Максим не торопятся. Детишки добрые, благодарные. Какую мелочь ни куплю, Гарик говорит: «Ой, я об этом всегда мечтал!» Неизбалованные ребята. Что дарю крестнику? Он обожает домашние лаборатории, где можно что-то лепить, изобретать, и все, что связано с гончарным делом.

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