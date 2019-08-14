Лига чемпионов УЕФА: теперь на кону 15 млн евро
Все победители последнего отборочного раунда попадут в основной турнир Лиги чемпионов. Это самый важный этап для проходящих квалификацию команд, ведь на кону не только шесть гарантированных матчей в групповом турнире ЛЧ, но и 15 миллионов евро призовых. Для многих клубов эта сумма является решающей для дальнейшего построения команды.
Проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы и получат всего по 2,62 млн евро. Как говориться, почувствуйте разницу...
Квалификация Лиги чемпионов. Пары плей-офф
20 и 28 августа
ЧФР (Румыния) - "Славия" (Чехия)
АПОЕЛ (Кипр) - "Аякс" (Нидерланды)
ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия)
21 и 27 августа
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Русенборг" (Норвегия)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия)
КТО ЕСТЬ КТО
Чешская "Славия" и швейцарский "Янг Бойз" стартуют с раунда плей-офф.
Австрийский ЛАСК из города Линц и впервые выступает в отборе Лиги чемпионов, так же как и "Краснодар".
"Аякс" и "Црвена Звезда" — самые титулованные клубы, которые в прошлом выигрывали турнир. «Аякс» в прошлом сезоне начинал с квалификации и добрался до полуфинала турнира, уступив «Тоттенхэму».
"Аякс", "Янг Бойз" и "Црвена Звезда" в прошлом сезоне победили в раунде плей-офф, загребское "Динамо" - уступило.
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ИСТОЧНИК KP.RU