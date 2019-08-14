Россия обгоняет Португалию в таблице коэффициентов Лиги чемпионов

После победы в ответном матче 3-его квалификационного раунда Лиги чемпионов над «Порту» (3:2) Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас наша страна занимает шестую строчку, которая дает право выставлять по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Вот как выглядит эта таблица сейчас, куда входят все результаты еврокубковых матчей за последние пять лет.

1 Испания — 80.069

2 Англия — 70.605

3 Геомания — 58.784

4 Италия — 58.439

5 Франция — 49.915

6 Россия — 42.549

7 Португалия — 40.949…

За победу начисляется 2 очка, за ничью - 1 очко, поражение - 0 (в квалификации - в два раза меньше). Затем вычисляется средний показатель - все очки, заработанные клубами, делятся на количество стартовавших команд. Плюс начисляются бонусы за выход в следующий этап соревнований.

Напомним, что в этом сезоне от России в еврокубках было шесть команд. Тульский «Арсенал» уже вылетел из отбора Лиги Европы, проиграв оба матча. «Спартак» победил в первой квалификационной игре «Тун» (3:2), а в четверг будет ответная встреча. «Краснодар» выиграл оба матча. «Зенит» и «Локомотив» начнут играть в Лиге чемпионов в сентябре сразу с группового этапа. ЦСКА тоже без отбора попадает в основной турнир, только Лиги Европы.