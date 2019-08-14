ДОМ.РФ и КБ Стрелка разработали дизайн-проекты благоустройства общественных пространств Ижевска

Для Ижевска разработаны дизайн-проекты благоустройства общественных пространств города площадью 40,8 га. Заказчиком выступил Фонд ДОМ.РФ, а разработчиками стали КБ Стрелка совместно с архитектурными бюро «Мегабудка», ООО НПО «Вектор» и iCube Creative Group. Об этом в ходе рабочей поездки представителей институтов развития в Удмуртскую республику рассказала заместитель генерального директора Фонда Кристина Ишханова.

«Важно, что при реализации проекта учитывается не только благоустройство пространства, но и его дальнейшая эксплуатация и развитие», - рассказала Кристина Ишханова. Она также отметила необходимость сопровождения архитектурных проектов. «Важно, чтобы архитекторы находились в проекте с самого начала – от стадии эскиза и разработки концепции, обсуждения ее с жителями до завершения авторского надзора. В этом случае получается качественный проект и качественная реализация», - отметила представитель фонда ДОМ.РФ.

С декабря 2018 года в Ижевске ведутся строительные работы в рамках проекта благоустройства Центральной площади. К Чемпионату мира по футболу 2018 г. в главном городе Удмуртии благоустроили фан-зону.

Помимо развития общественных пространств, представители ДОМ.РФ обсудили с удмуртскими девелоперами стандарт комплексного развития территорий, разработанный ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка при поддержке Минстроя России. Встреча была посвящена вопросам строительства новых жилых проектов с учетом Стандарта.

Представители Банка ДОМ.РФ презентовали застройщикам инструменты проектного финансирования жилищного строительства. Банк ДОМ.РФ одним из первых на рынке разработал продукт проектного финансирования застройщиков с использованием механизма эскроу и активно взаимодействует со строительными компаниями во всех регионах России. Объем проектного финансирования, запрошенный в Банке ДОМ.РФ застройщиками Удмуртии превышает 1 млрд рублей, а объем строительства по данным проектам составляет порядка 42 тыс. кв. м. Всего в активной работе Банка ДОМ.РФ в данный момент находится более 270 заявок на проектное финансирование на сумму свыше 350 млрд рублей, объем строительства по которым составляет 7,7 млн кв. м. Одобрено уже 45 заявок на сумму 99,6 млрд рублей, объем строительства по одобренным заявкам — 2,6 млн м. кв. м.