Неандертальцы удивили ученых своими «ушами сёрфингистов»

Странные аномалии, обнаруженные в черепах неандертальцев, вынудили антропологов задуматься, чем же все-таки занимались наши вымершие братья по разуму? Какой образ жизни вели?

На аномалии обратили внимание Эрик Тринкаус (Erik Trinkaus) из Университета Вашингтона (Washington University in St Louis, Missouri) и его французские коллеги из Университета Бордо (Université de Bordeaux). Обнаружили их, исследовав 77 доисторических черепов, возраст которых насчитывал от 130 до 80 тысяч лет.

23 черепа принадлежали неандертальцам. У половины имелись внушительные наросты в височных областях. Экзостозы наружного слухового прохода – так медики называют эти доброкачественные костные новообразования.

Наросты на черепах найдены у половины обследованных неандертальцев.

Наросты нашли и у наших непосредственных предков — кроманьонцев. Но их оказалось в два-три раза меньше. Из чего антропологи сделали вывод: образ жизни большинства неандертальцев отличался от того, который вели люди более близкие нам по виду. Что и оборачивалось наростами на висках.

Результатами исследования ученые изложили в журнале PLOS ONE. А коротко о них рассказал New Scientist.

Экзостозы наружного слухового прохода встречаются и сейчас — главным образом у тех, которые часто контактируют с холодной водой: у пловцов, ныряльщиков и сёрфингистов. В медицинском жаргоне соответствующие костные утолщения известны как «ухо сёрфингиста» или «ухо пловца».

Вряд ли неандертальцы занимались сёрфингом. А вот много плавать и нырять могли, добывая из-под воды пропитание, - предполагают ученые. Стало быть, не только на мамонтов охотились.

С другой стороны, как отмечают современные медики, экзостозы могут возникать просто от постоянного переохлаждения — не обязательно водного. А просто у людей, которые долго находятся на ветру и морозе.

Неандертальцы часть мерзли, поскольку жили в суровом климате. Поэтому не исключено, что уши у них зарастали от холода.

А вдруг именно костные аномалии ускорили вымирание неандертальцев? Ведь экзостозы наружного слухового прохода, хоть и защищали внутреннее ухо, но вели в итоге к глухоте. А глухим тогда было совсем трудно.

О том, что еще помогало нашим вымершим предкам переносить морозы и ветра читайте Неандертальцы и мамонты оказались родственниками