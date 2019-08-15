Экипаж А-321, аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье: Юрист, потомственный летчик и воздушный акушер

Раньше трудился юристом

Дамир Юсупов родился в семье вертолетчика в городе Игарка Красноярского края. С детства мечтал связать свою судьбу с небом, но путь оказался непрост. Вместе с родителями в 90-х Дамир переехал в Сызрань, отучился на юриста и до 33 лет работал в городской администрации.

- Но он все время грезил небом, - вспоминает родной брат героя. - Взял и поступил в летное училище, окончил с отличием.

Любовь к авиации Дамиру передалась от отца. Фото: соцсети

- Мы учились вместе в Бугурусланском летном, - добавляет одногруппник Дамира Юсупова Дмитрий. - Он всегда летал и учился на пятерки, английский язык знает в совершенстве.

После училища Дамир с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после окончания вуза его приняли в «Уральские авиалинии». Сейчас герою 41 год, всего год назад он стал командиром экипажа. За восемь лет, что Дамир в авиации, он налетал более 3000 часов.

Командир экипажа Дамир Юсупов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена командира воздушного судна уже рассказала детям, что их папа спас 230 человек. Наталья Юсупова привыкла к опасной работе мужа, но для собственного спокойствия всегда отслеживает его рейсы по Flightradar. В семье есть традиция: каждый раз перед вылетом супруга присылает сообщение «Счастливого пути!», а когда самолет приземляется, Наталья обязательно поздравляет мужа с посадкой.

Этим утром Наталья, как обычно, отправила мужу пожелание хорошо долететь, но когда зашла на Flightradar, не обнаружила там информации о рейсе. Бросилась к телефону, но в этот момент муж сам позвонил и сказал: «Все хорошо, все живы».

На вопрос «Комсомолки», не испугается ли женщина теперь отпускать мужа на такую рискованную работу, Наталья лишь улыбнулась.

- Мы ведь так и познакомились, в небе. Это случилось 5 лет назад, моей дочке тогда было два года, мы летели из Екатеринбурга в Краснодар, сидели в последнем ряду. И тут я увидела, как по проходу идет красавец мужчина в форме. (Тогда Дамир был еще вторым пилотом.) Я ему говорю: «Вы, наверное, к нам». Он ответил: «Наверное». Всю дорогу Дамир развлекал дочку, а я подумала: какой внимательный и заботливый мужчина.

Дамиру 42 года, он многодетный отец. Фото: соцсети

Спустя несколько дней Дамир назвал Наталью и ее дочку своей семьей, а через два года женщина подарила ему и сына.

Пошел по стопам отца и матери

Второму пилоту Георгию Мурзину всего 23 года. Он тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, в авиакомпании работает с 2018 года, но он сознательно шел к этому долгое время. Тем более его родители тоже работают в компании «Уральские авиалинии».

Второй пилот Георгий Мурзин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У нас вся школа им гордится, - поделилась директор школы в Екатеринбурге, в которой учился Мурзин. - Мы сразу узнали о случившемся. У него и мама, и папа работают бортпроводниками. И он со школьной скамьи хотел стать пилотом, поэтому и учился очень хорошо. О его планах пойти в авиацию, по стопам родителей вся школа знала. Родители часто бывали в командировках, так что он рос самостоятельным и ответственным. Привык решать проблемы сам.

Педагоги школы № 86 Екатеринбурга благодарят своего выпускника Георгия Мурзина за спасение жизней пассажиров авиалайнера «Уральских авиалиний».

Сейчас общий налет Мурзина еще небольшой - всего чуть более 600 часов.

Воздушный акушер

Руководил эвакуацией пассажиров 31-летний старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. Оказывается, он не понаслышке знает, как действовать в нештатных ситуациях в воздухе. Однажды ему даже пришлось принимать роды на борту самолета.

Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это было несколько лет назад, - рассказывает жена Дмитрия Мария Ивлицкая. - Пассажирка летела из Узбекистана, она была в свободной одежде, так что бортпроводники не сразу поняли, что она глубоко беременна. В полете ей стало плохо, выяснилось, что она рожает.

Самолет пришлось экстренно сажать, Дмитрий все время находился с роженицей и лично передал ее врачам «Скорой».

До того как стать бортпроводником, мужчина работал менеджером по продажам кондиционеров. Но однажды он увидел объявление от «Уральских авиалиний» и решил попробовать.

Дмитрий Ивлицкий пошел работать бортпроводником вслед за другом детства. Фото: vk.com

О происшествии с самолетом Мария узнала из интернета, сразу написала мужу, он ответил, что с ним все в порядке, а еще уточнил, что не хотел ничего рассказывать семье, чтобы не пугать трехлетнюю дочку.

В момент аварии на борту вместе с Дмитрием работала команда бортпроводников: Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Сработали не просто на отлично - на пять с плюсом.

СПРАВКА «КП»

Летчики отрабатывали такую посадку на тренажере

Airbus А321, совершивший аварийную посадку, принадлежит компании «Уральские авиалинии». Она входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России, в прошлом году ее услугами воспользовались девять миллионов человек, а с начала 2019?го набралось уже пять миллионов пассажиров. Парк компании состоит только из самолетов Airbus, в том числе 16 - А321.

По итогам прошлого года чистая прибыль «Уральских авиалиний» заметно упала. Если в 2017-м компания заработала 3,6 миллиарда рублей, то в 2018-м только 415,4 миллиона. И это несмотря на то, что число перевезенных пассажиров выросло на 13%. Причина - подорожавший авиационный керосин. Зимой этого года компания даже переставала кормить пассажиров на борту - в целях экономии.

Справедливости ради стоит отметить, что падение доходов зафиксировали в прошлом году все российские компании, а некоторые даже сработали в убыток. На их фоне у «Уральских авиалиний» дела идут совсем неплохо.

Владелец «Уральских авиалиниий» Сергей Скуратов сам в прошлом пилот и уделяет большое внимание подготовке летного состава. Несколько лет назад «Уральские авиалинии» заказали специальный тренажер, на котором дважды в год должны пройти обучение все пилоты. Симулятор, как утверждают в компании, уникальный, в России такого больше ни у кого нет. Аппарат позволяет моделировать практически любую ситуацию в полете, в том числе отказ двигателей, что и произошло с рейсом в Симферополь. Так что командир судна, судя по всему, прекрасно знал, как вести себя в таком случае, не потерял самообладания и на автомате сделал то, чему учили, и то, что оттачивал на тренажере.

Один из лучших пилотов России заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев на вопрос, как бы он поступил в подобной экстремальной ситуации, ответил просто: «Я поступил бы точно так же, как эти ребята».

Подготовили Дмитрий КОЗУРОВ и Евгений САЗОНОВ.

ВОПРОС ДНЯ

А вы встречали в своей жизни настоящих героев?

Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, блокадник:

- Да, их много! Это и защитники Ленинграда, которые меня, маленького ребенка, вывезли из осажденного города. Да у нас страна героев - космонавты, целинники, ветераны. Горжусь дружбой с первой женщиной-космонавтом - Героем Советского Союза Терешковой, Героями России - Дюминым, Евкуровым...

Марина БАЛГАНОВА, врач, через печную трубу вывела на крышу 35 пациентов во время наводнения в Иркутской области:

- Для меня это двое молодых людей из моего родного Нижнеудинска. Это было 13 лет назад, они при мне бросились вытаскивать из воды тонущего 6-летнего мальчика. Вокруг было много народу, но никто не спешил спасать ребенка. А эти парни не раздумывали. Вытащили мальчика и откачали!

Геннадий ЗАЙЦЕВ, бывший командир группы «Альфа», Герой Советского Союза:

- За 45 лет существования группы «Альфа» погибли 32 бойца. Они - настоящие герои. Я горжусь каждым. Слава богу, многие остались живыми. Наш Сергей Дьяченко, Герой России, совершил подвиг при освобождении заложников в Беслане. И, когда его оперировали, из тела извлекли 22 осколка!

Елена ВЕЛИЧКО, дочь бортмеханика Викентия Грязнова, спасшего ценой своей жизни в 1973 году пассажиров Ту-104 от террориста:

- На днях в Авиагородке, в Питере, открыли бюст Викентия Григорьевича Грязнова. Там сквер, который назван его именем. Для меня герой - это мой отец и все, кто похож на него.

Екатерина ШАЛАШКОВА, ветеран Великой Отечественной войны, Донецк:

- Для меня настоящие герои - наши ребята - Захарченко, Гиви и Моторола. К сожалению, их уже нет рядом. Они отдали свои жизни за землю, по которой мы ходим. Они знали, что их могут убить в любую минуту. Вечная память нашим героям.

Алексей ЕВСЮКОВ, народный артист РФ, 40 лет был аккомпаниатором Иосифа Кобзона:

- Иосиф Давыдович не считал, что совершал подвиги, когда 9 раз летал в Афганистан и Сирию (я был вместе с ним), дважды - в Чернобыль, 10 раз ездил в борющийся Донбасс. Он спасал заложников «Норд-Оста» - трижды ходил на переговоры к террористам. И никогда не кичился наградами. А Золотые Звезды Героя Труда России, Героя ДНР и Героя Чернобыля надевал по просьбе журналистов - только в «Комсомолке».

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