Экипаж А-321, аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье: Юрист, потомственный летчик и воздушный акушер
Раньше трудился юристом
Дамир Юсупов родился в семье вертолетчика в городе Игарка Красноярского края. С детства мечтал связать свою судьбу с небом, но путь оказался непрост. Вместе с родителями в 90-х Дамир переехал в Сызрань, отучился на юриста и до 33 лет работал в городской администрации.
- Но он все время грезил небом, - вспоминает родной брат героя. - Взял и поступил в летное училище, окончил с отличием.
Любовь к авиации Дамиру передалась от отца. Фото: соцсети
- Мы учились вместе в Бугурусланском летном, - добавляет одногруппник Дамира Юсупова Дмитрий. - Он всегда летал и учился на пятерки, английский язык знает в совершенстве.
После училища Дамир с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после окончания вуза его приняли в «Уральские авиалинии». Сейчас герою 41 год, всего год назад он стал командиром экипажа. За восемь лет, что Дамир в авиации, он налетал более 3000 часов.
Командир экипажа Дамир Юсупов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Жена командира воздушного судна уже рассказала детям, что их папа спас 230 человек. Наталья Юсупова привыкла к опасной работе мужа, но для собственного спокойствия всегда отслеживает его рейсы по Flightradar. В семье есть традиция: каждый раз перед вылетом супруга присылает сообщение «Счастливого пути!», а когда самолет приземляется, Наталья обязательно поздравляет мужа с посадкой.
Этим утром Наталья, как обычно, отправила мужу пожелание хорошо долететь, но когда зашла на Flightradar, не обнаружила там информации о рейсе. Бросилась к телефону, но в этот момент муж сам позвонил и сказал: «Все хорошо, все живы».
На вопрос «Комсомолки», не испугается ли женщина теперь отпускать мужа на такую рискованную работу, Наталья лишь улыбнулась.
- Мы ведь так и познакомились, в небе. Это случилось 5 лет назад, моей дочке тогда было два года, мы летели из Екатеринбурга в Краснодар, сидели в последнем ряду. И тут я увидела, как по проходу идет красавец мужчина в форме. (Тогда Дамир был еще вторым пилотом.) Я ему говорю: «Вы, наверное, к нам». Он ответил: «Наверное». Всю дорогу Дамир развлекал дочку, а я подумала: какой внимательный и заботливый мужчина.
Дамиру 42 года, он многодетный отец. Фото: соцсети
Спустя несколько дней Дамир назвал Наталью и ее дочку своей семьей, а через два года женщина подарила ему и сына.
Пошел по стопам отца и матери
Второму пилоту Георгию Мурзину всего 23 года. Он тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, в авиакомпании работает с 2018 года, но он сознательно шел к этому долгое время. Тем более его родители тоже работают в компании «Уральские авиалинии».
Второй пилот Георгий Мурзин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- У нас вся школа им гордится, - поделилась директор школы в Екатеринбурге, в которой учился Мурзин. - Мы сразу узнали о случившемся. У него и мама, и папа работают бортпроводниками. И он со школьной скамьи хотел стать пилотом, поэтому и учился очень хорошо. О его планах пойти в авиацию, по стопам родителей вся школа знала. Родители часто бывали в командировках, так что он рос самостоятельным и ответственным. Привык решать проблемы сам.
Педагоги школы № 86 Екатеринбурга благодарят своего выпускника Георгия Мурзина за спасение жизней пассажиров авиалайнера «Уральских авиалиний».
Сейчас общий налет Мурзина еще небольшой - всего чуть более 600 часов.
Воздушный акушер
Руководил эвакуацией пассажиров 31-летний старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. Оказывается, он не понаслышке знает, как действовать в нештатных ситуациях в воздухе. Однажды ему даже пришлось принимать роды на борту самолета.
Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- Это было несколько лет назад, - рассказывает жена Дмитрия Мария Ивлицкая. - Пассажирка летела из Узбекистана, она была в свободной одежде, так что бортпроводники не сразу поняли, что она глубоко беременна. В полете ей стало плохо, выяснилось, что она рожает.
Самолет пришлось экстренно сажать, Дмитрий все время находился с роженицей и лично передал ее врачам «Скорой».
До того как стать бортпроводником, мужчина работал менеджером по продажам кондиционеров. Но однажды он увидел объявление от «Уральских авиалиний» и решил попробовать.
Дмитрий Ивлицкий пошел работать бортпроводником вслед за другом детства. Фото: vk.com
О происшествии с самолетом Мария узнала из интернета, сразу написала мужу, он ответил, что с ним все в порядке, а еще уточнил, что не хотел ничего рассказывать семье, чтобы не пугать трехлетнюю дочку.
В момент аварии на борту вместе с Дмитрием работала команда бортпроводников: Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Сработали не просто на отлично - на пять с плюсом.
СПРАВКА «КП»
Летчики отрабатывали такую посадку на тренажере
Airbus А321, совершивший аварийную посадку, принадлежит компании «Уральские авиалинии». Она входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России, в прошлом году ее услугами воспользовались девять миллионов человек, а с начала 2019?го набралось уже пять миллионов пассажиров. Парк компании состоит только из самолетов Airbus, в том числе 16 - А321.
По итогам прошлого года чистая прибыль «Уральских авиалиний» заметно упала. Если в 2017-м компания заработала 3,6 миллиарда рублей, то в 2018-м только 415,4 миллиона. И это несмотря на то, что число перевезенных пассажиров выросло на 13%. Причина - подорожавший авиационный керосин. Зимой этого года компания даже переставала кормить пассажиров на борту - в целях экономии.
Справедливости ради стоит отметить, что падение доходов зафиксировали в прошлом году все российские компании, а некоторые даже сработали в убыток. На их фоне у «Уральских авиалиний» дела идут совсем неплохо.
Владелец «Уральских авиалиниий» Сергей Скуратов сам в прошлом пилот и уделяет большое внимание подготовке летного состава. Несколько лет назад «Уральские авиалинии» заказали специальный тренажер, на котором дважды в год должны пройти обучение все пилоты. Симулятор, как утверждают в компании, уникальный, в России такого больше ни у кого нет. Аппарат позволяет моделировать практически любую ситуацию в полете, в том числе отказ двигателей, что и произошло с рейсом в Симферополь. Так что командир судна, судя по всему, прекрасно знал, как вести себя в таком случае, не потерял самообладания и на автомате сделал то, чему учили, и то, что оттачивал на тренажере.
Один из лучших пилотов России заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев на вопрос, как бы он поступил в подобной экстремальной ситуации, ответил просто: «Я поступил бы точно так же, как эти ребята».
Подготовили Дмитрий КОЗУРОВ и Евгений САЗОНОВ.
ВОПРОС ДНЯ
А вы встречали в своей жизни настоящих героев?
Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, блокадник:
- Да, их много! Это и защитники Ленинграда, которые меня, маленького ребенка, вывезли из осажденного города. Да у нас страна героев - космонавты, целинники, ветераны. Горжусь дружбой с первой женщиной-космонавтом - Героем Советского Союза Терешковой, Героями России - Дюминым, Евкуровым...
Марина БАЛГАНОВА, врач, через печную трубу вывела на крышу 35 пациентов во время наводнения в Иркутской области:
- Для меня это двое молодых людей из моего родного Нижнеудинска. Это было 13 лет назад, они при мне бросились вытаскивать из воды тонущего 6-летнего мальчика. Вокруг было много народу, но никто не спешил спасать ребенка. А эти парни не раздумывали. Вытащили мальчика и откачали!
Геннадий ЗАЙЦЕВ, бывший командир группы «Альфа», Герой Советского Союза:
- За 45 лет существования группы «Альфа» погибли 32 бойца. Они - настоящие герои. Я горжусь каждым. Слава богу, многие остались живыми. Наш Сергей Дьяченко, Герой России, совершил подвиг при освобождении заложников в Беслане. И, когда его оперировали, из тела извлекли 22 осколка!
Елена ВЕЛИЧКО, дочь бортмеханика Викентия Грязнова, спасшего ценой своей жизни в 1973 году пассажиров Ту-104 от террориста:
- На днях в Авиагородке, в Питере, открыли бюст Викентия Григорьевича Грязнова. Там сквер, который назван его именем. Для меня герой - это мой отец и все, кто похож на него.
Екатерина ШАЛАШКОВА, ветеран Великой Отечественной войны, Донецк:
- Для меня настоящие герои - наши ребята - Захарченко, Гиви и Моторола. К сожалению, их уже нет рядом. Они отдали свои жизни за землю, по которой мы ходим. Они знали, что их могут убить в любую минуту. Вечная память нашим героям.
Алексей ЕВСЮКОВ, народный артист РФ, 40 лет был аккомпаниатором Иосифа Кобзона:
- Иосиф Давыдович не считал, что совершал подвиги, когда 9 раз летал в Афганистан и Сирию (я был вместе с ним), дважды - в Чернобыль, 10 раз ездил в борющийся Донбасс. Он спасал заложников «Норд-Оста» - трижды ходил на переговоры к террористам. И никогда не кичился наградами. А Золотые Звезды Героя Труда России, Героя ДНР и Героя Чернобыля надевал по просьбе журналистов - только в «Комсомолке».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты о приземлении А-321 в Жуковском: «У летчиков это называется ювелирной посадкой»
Отвечаем на главные вопросы о ЧП с рейсом Москва-Симферополь (подробности)
ЕЩЕ
Пять случаев жесткой посадки самолетов, как в Жуковском: чудесное спасение, ужасное крушение и возврат в аэропорт
После жесткой посадки А321 в Жуковском "КП" вспоминает подобные случаи
Пассажирский Ту-124 выполнял рейс Таллин - Москва. После взлета оказалось, что заклинило переднюю стойку шасси. Было решено совершать аварийную посадку в ленинградском аэропорту «Пулково». Однако была еще одна проблема: неверные показания топливомера, из-за чего горючее закончилось раньше, чем лайнер успел долететь до аэропорта. После остановки обоих двигателей самолет начал планировать с высоты над городом, но опытные летчики смогли аккуратно посадить его на гладь реки Нева. Выжили все 52 человека на борту. Эта история широко известна под названием «Чудо на Неве». (подробности)
Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»