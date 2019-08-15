Эксперты о приземлении А-321 в Жуковском: «У летчиков это называется ювелирной посадкой»

1. Как летчики сумели посадить самолет без двигателей и шасси?

Летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин - настоящие герои и профессионалы своего дела. Об этом «КП» говорили все опрошенные эксперты. В критической ситуации они не растерялись, нашли подходящую природную площадку и хладнокровно выполнили непростой маневр.

- Экипаж все сделал по науке, - говорит заслуженный пилот России, член комиссии при Президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. - Выключил двигатели, генераторы, перекрыл топливо. Выдержал самолет на планировании, очень плавно подвел к земле, коснулся, как положено, хвостом, сбил скорость - это очень тонкий момент: не носом клюнуть, не на двигатель посадить, а именно хвостовой частью коснуться.

Командир самолета Airbus А321 Дамир Юсупов. Фото Михаил Метцель/ТАСС

У летчиков это называется ювелирной посадкой. Не все так на шасси приземляются!

2. Почему «Суперджет» сгорел при жесткой посадке в аэропорту «Шереметьево», а Airbus A321 уцелел в чистом поле?

- Это разные случаи, - считает пилот 1-го класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов. - Пожар в мае на «Суперджете», когда погиб 41 человек, появился в результате жесткой посадки, было трение металла о бетон, от искры вспыхнуло вытекшее на фюзеляж топливо.

Однако исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников считает, что все-таки общие моменты в этих случаях есть и пилоты заслуживают самой высокой госнаграды:

- Ребята спасли более двух сотен жизней. Если бы они запаниковали и, забыв инструкцию, выпустили шасси, то как раз мог бы повториться сценарий посадки в «Шереметьево», где стойки шасси пробили емкости с горючим, ведь приземлялись с полными баками.

Кроме того, летчикам еще и реально повезло.

- В авиации есть рекомендации по посадке в полевых условиях, скажем так. Если есть выбор, предпочтение отдается низкорослым кустарникам. А тут на удачу именно такие условия, - рассказал «КП» пилот гражданской авиации Олег Башмаков. - Возгорания не случилось, потому что пилоты сработали по инструкции, перекрыли доступ топлива из баков к двигателю. Плюс при вынужденной посадке положено обесточить самолет. Вообще в Жуковском два курса взлета - в сторону Москвы и от города на северо-восток. Повезло, что шли через малонаселенную местность.

Благодаря бортпроводникам эвакуация прошла быстро и идеально, как на тренировках. Фото: Предоставлено очевидцем sam

3. Почему среди пострадавших так много детей?

По данным Минздрава, при посадке пострадали почти двадцать детей.

- Все дело в маленьком весе. Тельце-то маленькое, а там скорость при посадке 340 км в час, да еще интенсивное торможение - вот их и вырвало из кресел, - прокомментировал «КП» Юрий Сытник. - Родителям надо при любой посадке следить, чтобы дети были хорошо пристегнуты. Ремень безопасности не должен болтаться на животе малыша, затянуть его надо потуже, но только так, чтобы у ребенка была возможность нормально дышать.

4. Как часто птицы попадают в двигатель самолета? Почему нельзя поставить решетку на турбину?

- Увы, но это ежедневное явление в мировой авиации, - соглашается бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. - От птиц никуда не денешься, и меры, которые предпринимаются всеми аэропортами мира, не дают 100-процентного эффекта. Это проблема мирового масштаба.

Спасатели на месте аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Решетки от птиц на турбореактивных двигателях не ставят - они создают сопротивление воздушному потоку, - объясняет заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. - Помимо увеличения аэродинамического сопротивления, это ведет еще и к уменьшению притока кислорода, который необходим для сгорания топлива, следовательно уменьшается тяга. Поэтому в штатном расписании аэропорта предусмотрена орнитологическая служба обеспечения полетов. Средства для отпугивания самые разные. Пугала, сферические зеркала, как на дискотеках, периодически пожарные машины по взлетной полосе проезжают, включают сирену, струю воды в воздух пускают - то есть создается нервозная обстановка для птиц, чтобы они не собирались около опасной зоны. Хорошо действуют светошумовые и газовые пушки, в том числе карбидные... Август как раз опасный месяц: молодняк подрастает, становится на крыло. Им все интересно, они чувствуют кураж, прилив сил. Думаю, как раз молодые птицы и попали в двигатели.

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" следовал из аэропорта Жуковский в Симферополь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. Что теперь будет с этим самолетом?

Об этом говорить пока рано. Во-первых, эксперты должны оценить повреждения, которые получила машина. Во-вторых, А321 теперь вещественное доказательство - по факту ЧП возбуждено уголовное дело (это стандартная процедура при аварийной посадке или катастрофе).

- В течение месяца решим, что с ним делать дальше, - заявил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

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