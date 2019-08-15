Три случая столкновений птиц и самолетов: чудесное спасение, ужасеное крушение и возврат в аэропорт

Катастрофа L-188 в Бостоне, октябрь 1960 г.

Турбовинтовой самолет Lockheed L-188A Electra американской авиакомпании Eastern Air Lines выполнял рейс по маршруту Бостон-Филадельфия. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Лайнер взлетел, но на высоте в несколько десятков метров в его левый двигатель попала стайка скворцов, и мотор заглох. Правый двигатель продолжал работать на полную мощность, самолет завалился на левый бок и рухнул в Бостонскую бухту в 180 метрах от берега. Спасти удалось только 10 человек.

«Чудо на Гудзоне», январь 2009 г.

Авиалайнер Airbus A320 авиакомпании US Airways следовал по маршруту Нью-Йорк-Шарлотт-Сиэттл. На борту находились 150 пассажиров и 5 членов экипажа. Через 1,5 минуты после взлета из аэропорта Нью-Йорка самолет столкнулся со стаей канадских казарок. Птиц затянуло в обе турбины, это привело к тому, что двигатели перестали работать.

Командир экипажа Чесли Салленбергер быстро сориентировался и решил сажать машину прямо на реку Гудзон. Посадка заняла не более пяти минут. Тяжелый аэробус с полными баками топлива остался на плаву. Пассажиры вышли на крылья лайнера, откуда их сняли подоспевшие спасатели. Все, кто находился на борту, остались живы. Небольшие травмы при приводнении получили около 80 человек.

Жесткая посадка в Токио, сентябрь 2017 г.

Boeing 777 японской авиакомпании Japan Airlines выполнял перелет из токийского аэропорта Ханэда в Нью-Йорк. На борту были 233 пассажира и 15 членов экипажа. В самом начале взлета самолет столкнулся со стаей птиц, которые попали в правую турбину. Наземные службы авиакомпании заметили, что из правого двигателя идет черный дым, и сразу сообщили об этом командиру корабля. Тот сбросил топливо и вернулся в аэропорт. При посадке никто не пострадал. Пожар турбины удалось потушить уже на земле.

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