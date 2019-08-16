Красным по белому
Традиционную, итальянскую. Один воду кипятит, другой чеснок нарезает бритвенным лезвием на тоненькие лепестки.
Выключил телевизор. Прошелся по комнате. Понял - это был сигнал.
И закипела работа.
Луковицу измельчаем и начинаем обжаривать на оливковом масле. Чуть позже добавляем чеснок. Много чеснока, целую головку: разбираем ее на дольки, нарезаем самым виртуозным образом (лезвия у меня в доме нет, а вот специальный ножичек для таких целей имеется) - и на сковороду.
Важное отступление. Вообще-то этот соус вегетарианский. Но если на этапе обжарки лука с чесноком добавить нарезанного тонкой соломкой бекона, получится еще вкуснее.
В общем, с беконом или без - решать вам (ну и кого там вы еще угощаете). Минут 6 - 7 должно пройти.
Сами тем временем режем довольно мелко шампиньоны (их в итоге должно получиться два стакана) и небольшой пучок зеленого базилика. Соединяем с луково-чесночной смесью, еще минут 10 помешиваем на сковороде.
Теперь наступает сезон томатов. Сначала - консервированных в собственном соку. Выкладываем их на сковороду вместе с соком, измельчаем вилкой, доводим до кипения. Добавляем стакан томатного соуса, продолжаем помешивать.
В какой-то момент вам покажется, что соус жидковат. Надо его загустить парой столовых ложек томатной пасты. А каждая хозяйка знает, что где томатная паста - там непременно должен появиться сахар. И он появляется (4 столовые ложки).
Теперь вам может показаться, что соус густоват... Но если даже и не покажется, все равно добавьте в него полстакана красного вина, так вкуснее будет, честное слово.
Несколько минут придется провести у плиты, помешивая соус. Соль, черный перец, сушеный тимьян - это все в процессе. А там уже и паста поспела. Мы ее, как водится, оливковым маслом сбрызнули, на тарелки выложили, в центре ямку сделали, а в ямку - соус, красивый, красный, отлично на белой пасте выглядит.
И можно дальше кино смотреть.
ИСТОЧНИК KP.RU
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