2019-08-16T02:02:23+03:00
Дом. Семья

Красным по белому

Смотрел вчера фильм Мартина Скорцезе «Хорошие парни». Споткнулся на сцене, где эти самые парни в тюрьме готовят пасту
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Красным по беломуКрасным по беломуФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Традиционную, итальянскую. Один воду кипятит, другой чеснок нарезает бритвенным лезвием на тоненькие лепестки.

Выключил телевизор. Прошелся по комнате. Понял - это был сигнал.

И закипела работа.

Луковицу измельчаем и начинаем обжаривать на оливковом масле. Чуть позже добавляем чеснок. Много чеснока, целую головку: разбираем ее на дольки, нарезаем самым виртуозным образом (лезвия у меня в доме нет, а вот специальный ножичек для таких целей имеется) - и на сковороду.

Важное отступление. Вообще-то этот соус вегетарианский. Но если на этапе обжарки лука с чесноком добавить нарезанного тонкой соломкой бекона, получится еще вкуснее.

В общем, с беконом или без - решать вам (ну и кого там вы еще угощаете). Минут 6 - 7 должно пройти.

Сами тем временем режем довольно мелко шампиньоны (их в итоге должно получиться два стакана) и небольшой пучок зеленого базилика. Соединяем с луково-чесночной смесью, еще минут 10 помешиваем на сковороде.

Теперь наступает сезон томатов. Сначала - консервированных в собственном соку. Выкладываем их на сковороду вместе с соком, измельчаем вилкой, доводим до кипения. Добавляем стакан томатного соуса, продолжаем помешивать.

В какой-то момент вам покажется, что соус жидковат. Надо его загустить парой столовых ложек томатной пасты. А каждая хозяйка знает, что где томатная паста - там непременно должен появиться сахар. И он появляется (4 столовые ложки).

Теперь вам может показаться, что соус густоват... Но если даже и не покажется, все равно добавьте в него полстакана красного вина, так вкуснее будет, честное слово.

Несколько минут придется провести у плиты, помешивая соус. Соль, черный перец, сушеный тимьян - это все в процессе. А там уже и паста поспела. Мы ее, как водится, оливковым маслом сбрызнули, на тарелки выложили, в центре ямку сделали, а в ямку - соус, красивый, красный, отлично на белой пасте выглядит.

И можно дальше кино смотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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