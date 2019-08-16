2019-08-16T13:45:14+03:00
Экономика

Опубликована программа Российской энергетической недели

Форум пройдет 2-5 октября в Москве
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Форум пройдет 2-5 октября в МосквеФорум пройдет 2-5 октября в Москве
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На официальном сайте Международного форума «Российская энергетическая неделя» опубликована программа мероприятия. В рамках Форума состоится 30 деловых мероприятий, в том числе расширенное заседание рабочей группы по направлению «энергетика» Госсовета РФ, презентация OPEC World Oil Outlook 2019 и всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов».

«Российская энергетическая неделя – это одно из главных мировых событий в сфере энергоэффективности. В этом году программа Форума охватывает все наиболее острые и актуальные вопросы отечественного и глобального энергетических рынков. Приоритетное внимание будет уделено вопросам развития отечественных отраслей ТЭК, так как они, как известно, являются одним из основных условий устойчивого развития и безопасности страны, ее технологического суверенитета. Лидеры мировых энергетических компаний, эксперты рынка, представители международного научного сообщества обсудят вызовы и угрозы энергетическому балансу и представят стратегии развития международных рынков энергоресурсов», – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

Глава Минэнерго Александр Новак, подчеркивая востребованность РЭН как эффективной дискуссионной площадки, сказал: «Российская энергетическая неделя стала крупнейшей международной платформой для обсуждения актуальной энергетической повестки и определения стратегических направлений развития ТЭК. Подтверждением этого является высокая оценка Президента Российской Федерации и других участников Форума. Я убежден, что диалог, который мы проводим в рамках РЭН, востребован для дальнейшего развития не только российской, но и мировой энергетической политики».

Деловые сессии РЭН-2019 будут посвящены цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития, экологической трансформации энергетического рынка и другим актуальным темам в области энергетики.

Также на площадке Форума состоится Пятый Всероссийский конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». В заключительный день мероприятия пройдет Молодежный день #ВместеЯрче – встреча молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса. Молодые специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий и представителям Министерства энергетики, а также презентовать инициативы и результаты своей работы.

Организаторы Международного форума «Российская энергетическая неделя» – Министерство энергетики РФ и Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Москвы.

Официальный сайт мероприятия.

Оператором РЭН является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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