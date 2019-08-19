2019-08-19T19:24:30+03:00
Наука

Рассекречен научный отчет, из которого может следовать, что Туринская плащаница все-таки настоящая

Результаты анализов, доказывающие, что легендарное полотно не может быть подлинным, скорее всего ошибочны
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Может статься, на плащанице отпечатался сам Иисус Христос.Может статься, на плащанице отпечатался сам Иисус Христос.
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В достоверности исследований, авторы которых еще в 1988 году установили возраст Туринской плащаницы, усомнились итальянские и французские ученые. Свои доводы они привели в журнале Archaeometry Окфордского университета ( Oxford University). Кратко с ним знакомит портал Phys Org.

Напомню, Туринской плащаницей называют льняное полотно длиной 437 и шириной 111 сантиметров, которое хранится в итальянском городе Турине в соборе Иоанна Крестителя. На полотне два негативных опечатка человеческого тела - спереди и сзади.

Евангелии свидетельствуют: снятый с креста Спаситель был обернут в полотно. Обернут именно в это, по мнению энтузиастов, в Туринскую плащаницу, на ткани которой таинственным образом появился отпечаток тела. Его тела.

Скептики сомневаются. И подозревают, что плащаница все-таки поддельная. То есть, изображение на ней, если и не нарисовано, то как-то получено искусственно. Обе стороны спорят уже многие годы. С переменным успехом.

Главный довод скептиков - исследования 1988 года, в ходе которых радиоуглеродное датирование ткани Туринской плащаницы провели независимые лаборатории.

В исполнители просились семь лабораторий. Но Ватикан допустил к полотну три команды ученых: американцев из Университета Аризоны в США (University of Arizona), швейцарцев из Федерального технологического института (Federal Institute of Technology in Switzerland) и британцев из Оксфордского университета (Oxford University in the U.K). Каждой группе дали по крохотному кусочку ткани.

Результат датирования: ткань была изготовлена в средние века — в период с 1260 по 1390 год нашей эры. И стало быть, настоящим погребальным полотном Иисуса Христа быть никак не могла, посколько Спасителя распяли в 33 году нашей эры.

Энтузиасты верят, что в ткань, которую ныне называют Туринской плащаницей, был обернут снятый с креста Спаситель.

Энтузиасты верят, что в ткань, которую ныне называют Туринской плащаницей, был обернут снятый с креста Спаситель.

Выводы, по которым Туринская плащаница оказывалась средневековой подделкой, ныне и оспаривают ученые, ведомые Тристаном Касабьянкой (Tristan Casabianca). Он с коллегами, узнав, что подробности анализа были засекречены, подал в суд на Оксфордский университет с требованием рассекретить научный отчет. И выиграл дело - получил желаемый доступ.

Оказалось, что радиоуглеродному анализу был подвергнут участок в несколько квадратных сантиметров - с самого края полотна. Истцы вполне обоснованно считают, что признавать его убедительным неразумно. Края могли обтрепаться, их могли чинить — несколько раз за сотни лет. Отсюда, мол, искаженные данные и разброс датировок.

Правильный результат дало бы датирование центральной части плащаницы, разрешение на анализ которой хотели бы получить Касабьянка с коллегами. Но Ватикан упирается.

Ватикан не дает провести новую датировку Туринской плащаницы. Видимо его устраивает нынешняя двусмысленность.

Ватикан не дает провести новую датировку Туринской плащаницы. Видимо его устраивает нынешняя двусмысленность.

О недавних х исследованиях полотна читайте Доказывая, что Туринская плащаница подлинная, ученые распяли несколько человек

Всегда находились энтузиасты, которые были готовы исполнить роль Иисуса.

Всегда находились энтузиасты, которые были готовы исполнить роль Иисуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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