Рассекречен научный отчет, из которого может следовать, что Туринская плащаница все-таки настоящая

В достоверности исследований, авторы которых еще в 1988 году установили возраст Туринской плащаницы, усомнились итальянские и французские ученые. Свои доводы они привели в журнале Archaeometry Окфордского университета ( Oxford University). Кратко с ним знакомит портал Phys Org.

Напомню, Туринской плащаницей называют льняное полотно длиной 437 и шириной 111 сантиметров, которое хранится в итальянском городе Турине в соборе Иоанна Крестителя. На полотне два негативных опечатка человеческого тела - спереди и сзади.

Евангелии свидетельствуют: снятый с креста Спаситель был обернут в полотно. Обернут именно в это, по мнению энтузиастов, в Туринскую плащаницу, на ткани которой таинственным образом появился отпечаток тела. Его тела.

Скептики сомневаются. И подозревают, что плащаница все-таки поддельная. То есть, изображение на ней, если и не нарисовано, то как-то получено искусственно. Обе стороны спорят уже многие годы. С переменным успехом.

Главный довод скептиков - исследования 1988 года, в ходе которых радиоуглеродное датирование ткани Туринской плащаницы провели независимые лаборатории.

В исполнители просились семь лабораторий. Но Ватикан допустил к полотну три команды ученых: американцев из Университета Аризоны в США (University of Arizona), швейцарцев из Федерального технологического института (Federal Institute of Technology in Switzerland) и британцев из Оксфордского университета (Oxford University in the U.K). Каждой группе дали по крохотному кусочку ткани.

Результат датирования: ткань была изготовлена в средние века — в период с 1260 по 1390 год нашей эры. И стало быть, настоящим погребальным полотном Иисуса Христа быть никак не могла, посколько Спасителя распяли в 33 году нашей эры.

Энтузиасты верят, что в ткань, которую ныне называют Туринской плащаницей, был обернут снятый с креста Спаситель.

Выводы, по которым Туринская плащаница оказывалась средневековой подделкой, ныне и оспаривают ученые, ведомые Тристаном Касабьянкой (Tristan Casabianca). Он с коллегами, узнав, что подробности анализа были засекречены, подал в суд на Оксфордский университет с требованием рассекретить научный отчет. И выиграл дело - получил желаемый доступ.

Оказалось, что радиоуглеродному анализу был подвергнут участок в несколько квадратных сантиметров - с самого края полотна. Истцы вполне обоснованно считают, что признавать его убедительным неразумно. Края могли обтрепаться, их могли чинить — несколько раз за сотни лет. Отсюда, мол, искаженные данные и разброс датировок.

Правильный результат дало бы датирование центральной части плащаницы, разрешение на анализ которой хотели бы получить Касабьянка с коллегами. Но Ватикан упирается.

Ватикан не дает провести новую датировку Туринской плащаницы. Видимо его устраивает нынешняя двусмысленность.

