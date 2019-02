Доказывая, что Туринская плащаница подлинная, ученые распяли несколько человек

Это подделка

Исследователи из Колорадского центра Туринский плащаницы (Turin Shroud Center of Colorado in Colorado Springs) обещают обнародовать сенсационные результаты своих экспериментов, которые, по их мнению, доказывают, что Туринская плащаница подлинная. Подробности они намерены доложить 21 февраля 2019 года на ежегодной встрече Американской академии судебно-экспертных наук (American Academy of Forensic Sciences — AAFS) в Балтиморе. Пока же исследователи опубликовали аннотацию (Е73 на стр. 573), из которой можно понять, в чем собственно суть предпринятых экспериментов и каковы были их побудительные мотивы.

Во все времена находились желающие побыть в роли Иисуса Христа.

Туринская плащаница - полотно длиной 437 и шириной 111 сантиметров, сотканное изо льна хранится в итальянском городе Турине в соборе Иоанна Крестителя. На полотне имеются два негативных опечатка человеческого тела - виды с спереди и сзади.

Одни считают, что именно в это полотно был обернут снятый с креста Спаситель. Якобы его тело и отпечаталось на ткани неким сверхъестественным способом. Скептики сомневаются. И подозревают, что плащаница все-таки поддельная. То есть, изображение на ней, если и не нарисовано, то каким-то образом получено искусственно в средние века.

Обе стороны ожесточенно спорят уже многие годы. С переменным успехом. В настоящий момент «лидируют» скептики, воодушевленные экспериментами, о которых в 2018 году рассказали судмедэксперты-криминалисты - Луиджи (Matteo Borrini) из Ливерпульского университета Джона Мурса (Liverpool John Moores University in the United Kingdom).

Напомню, криминалисты присмотрелись к отпечаткам тела — конкретно к следам от многочисленных ран, которые на нем имелись, к подтекам крови из них. В первую очередь они обратили внимание на прорезь под сердцем — след в виде узкого овала размером 44 на 11 миллиметров. Словно бы от широкого лезвия копья, вошедшего в грудь. Потом исследовали руки и ноги, пробитые острыми предметами сечением порядка 8 квадратных сантиметров. Предположительно гвоздями.

Итальянские и британские криминалисты экспериментировали с манекенами.

Гарлашелли и Боррини задались целью проверить, в самом ли деле раны, которые получил распятый на кресте человек, могли оставить следы, имевшиеся на плащанице.

Ученые протыкали копьем манекены. Пускали кровь из их «ран». И выяснили, что подтек на плащанице не соответствовал тем, которые оставляла кровь, стекавшая с тела под действием силы земного притяжения.

То есть, если бы человека пронзили копьем, через какое-то время сняли с креста и обернули в полотно, то следы крови на нем были бы другими, располагались бы иначе. Те, которые имеются, не могло оставить тело, висевшее на кресте. Не могло и положенное горизонтально.

Подтеки крови на предплечьях ученые имитировали посредством трубочек, прикрепленным к добровольцам — примерно в тех местах на запястьях, в которых они были пробиты на теле, отпечатавшемся на Туринской плащанице. Руки добровольцев размещали под разными углами к телу. Эти эксперименты продемонстрировали: следы, которые имеются на полотне, могли бы появиться в том случае, если бы руки человека были подняты вертикально. Что совсем не согласуется с имеющимися представлениями о казни на кресте.

Кровь текла из модельных ран.

А каким образом образовались некоторые другие пятна, Гарлашелли и Боррини вообще не смогли объяснить с физической точки зрения.

Подтеки крови промакивали и сравнивали с теми, которые имеются на плащанице.

Общий вывод, приведенный в журнале Journal of Forensic Sciences: следы на Туринской плащанице не похожи на настоящие. Стало быть, она, скорее всего, поддельная.

Нет, плащаница настоящая

Эксперименты колорадских ученых призваны были опровергнуть выводы их итальянских и британских коллег. Американские энтузиасты сообщили, что моделировали распятие максимально реалистично - размещали добровольцев на кресте. Только что гвоздями не прибивали, а крепили посредством особых зажимов. И кровь пускали.

Руководил экспериментами физик Джон Джексон (John P. Jackson) — ученый, которому Святой престол доверил в 1978 году целую неделю изучать подлинник Туринской плащаницы. И он уверовал, что на ней действительно отпечаталось тело. И что тело это — Иисуса Христа.

Почти реальные распятия вроде бы продемонстрировали, что кровь стекала с добровольцев «как положено» и ее следы на их телах якобы соответствовали тем, которые имеются на Туринской плащанице. То есть, никаких противоречий с законами физики тут нет. По крайней мере Джон Джексон с соратниками их не выявили. А стало быть, плащаница — подлинная.

КСТАТИ

Спорные моменты

У фигуры, отпечатавшейся на плащанице, пробиты запястья. И это археологически верно. То, что человек, приколоченный к кресту за ладони, долго не провесит, доказал еще в 1931 годы французский хирург Пьер Барбе. Он экспериментировал с благословения Ватикана и выяснил: под тяжестью тела ладони очень скоро порвутся. А вот запястья в этом смысле гораздо крепче.

Но лишь недавно экспериментам нашлось реальное подтверждение: итальянские археологи обнаружили скелет с характерными «ранениями». Это «подробность» - в пользу подлинности плащаницы.

Гвоздь в ноги распятого вбивали через пятки.

А вот раны на ногах, похоже, «неправильные» - ступни пробиты в районе плюсневых или предплюсневых костей. А на самом деле ноги распятым крепили одним гвоздем, проходившим сквозь обе пятки — точнее обе пяточные кости. Пятки совмещали и пробивали разом. Гвоздь позволял жертве опираться на него и тем самым продлевать ее мучения. Характерные повреждения именно в этих местах имеются на обнаруженных останках — на костях людей, погибших на крестах в начале первого века нашей эры. Как раз тогда, когда был казнен Иисус Христос.

Споры о подлинности Туринской плащаницы продолжаются.