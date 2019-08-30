Иосиф Кобзон: Я ещё допою

30 августа - печальная дата: именно в этот день, в 2018-м, перестало биться сердце Иосифа Давыдовича Кобзона.

Его сегодня не хватает очень-очень многим: космонавтам, солдатам, ветеранам, музыкантам... Но, прежде всего, - простым людям.

Только сейчас по-настоящему понимаешь - кем он остается для миллионов.

Донецк, Иосиф Кобзон с паспортом ДНР, 2016 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лично мне Кобзон дорог - не только как Герой множества моих публикаций... (А я пишу о нем более четверти века, с тех пор, как пришёл в «Комсомолку».) Но и - как живой человек, который стал не только голосом своей Эпохи и Родины - и социалистической, и - потом... Но и - ее символом.

Народный артист СССР, Герой Труда России, Герой ДНР, Герой Чернобыля...

Иосиф Кобзон на сцене.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня я вспоминаю наши последние встречи и разговоры с Иосифом Давыдовичем.

27 июня 2018-го. Эта публикация на нашем сайте называлась так: «Иосиф Кобзон - "Комсомольской Правде": Я никогда не надеваю награды. С Золотыми Звёздами хожу только в Кремль и в "Комсомолку". Надеваю по просьбе Гамова".

Обратите внимание - во время этого небольшого интервью, хотя, скорее - монолога Кобзона, к Иосифу Давыдовичу подходит Вячеслав Фетисов. Они обнимаются, Кобзон говорит: "Слава, я тебе звонил".

Один из последних визитов певца в редакцию "Комсомолки", 2018 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потом видит, что я его снимаю. И такой у нас разговор... "Снимать будете?" - "А мы всегда снимаем". - "Веленгурин всегда снимает".

Это видео я записал минут за 15 перед тем, как в Екатерининский зал Кремля пришёл Владимир Путин и стал вручать государственные награды - и Кобзону, и Фетисову...

Тогда мы материал этот не стали монтировать и ставить на сайт - некогда было. Да и не казался он мне таким уж интересным и значительным. Только спустя месяц, - когда до 30 августа оставались считанные дни - я опубликовал это интервью.

Владимир Путин и певец Иосиф Кобзон на церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле, июнь 2018 года. Фото Михаил Метцель/ТАСС

А это - самый-самый последний наш разговор с Кобзоном. Иосиф Давыдович уже лежал в больнице, жить ему оставалось меньше двух месяцев - и мы говорили с ним, конечно же, о жизни. Интервью это было опубликовано на сайте kp.ru 11 июля 2018-го (см. «Иосиф Кобзон: Если делаешь людям добро - это тебе самому добавляет и здоровья, и оптимизма». Там был ещё такой подзаголовок - «Великий певец и политик в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился рецептами, как продлить свои годы».)

Вот полный текст нашей беседы.

А вот - фрагмент...

- А что укорачивает жизнь человека? - спросил я у Кобзона. - Стрессы, экология, какие-то необдуманные решения властей?

- Да нет, если укорачивают - то это внешний и внутренний дискомфорт. Депрессия.

- Наркота, алкоголь?

- Это все, безусловно, «съедает» человеческую жизнь.

- Ну, а если говорить в целом... Те цели, которые ставит Минздрав - они реальны?

- Опять-таки - я бы не хотел останавливаться на конкретных цифрах, если говорить о продолжительности жизни - 80 лет, 85, 90... Но - если Минздрав всерьез берется за эту проблему и если государство выделяет такие гигантские средства - эффект должен быть.

Иосиф Кобзон несколько лет пел "Песни Победы" на радио "Комсомольская правда".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И ещё у нас в архиве остался фильм Телевидения "Комсомольской Правды", посвященный Великому Певцу и Политику «Иосиф Кобзон: Я ещё допою». Эту документальную ленту мы снимали в 2012-м. (Автор фильма - Александр Гамов, оператор - Александр Белов, режиссер монтажа Никита Обухов.) Вы можете, друзья, прямо сейчас посмотреть это видео здесь, на нашем сайте. Пожалуйста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/468284" frameborder="0"></iframe> Иосиф Кобзон: Я еще допою.Чтобы взять интервью у великого певца и депутата Госдумы, наши корреспонденты поехали вместе с ним в командировку за пять тысяч километров, в его избирательный округ - Агинский Бурятский.

Здесь же фрагмента программ «Поем песни Великой Победы вместе с Иосифом Кобзоном» - эти передачи на Радио «Комсомольская правда» выходили 10 лет, каждый год - на 9 мая, мы вели их с журналистской Любовью Моисеевой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707308" frameborder="0"></iframe> Песни Победы с Иосифом Кобзоном.

КСТАТИ

А 11-го сентября, в День рождения Иосифа Кобзона, мы снова, как и все эти годы - услышим его песни в Кремле. Их споют друзья, ученики прославленного Артиста, а мы будем аплодировать! Присоединяйтесь!