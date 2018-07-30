Иосиф Кобзон: Я никогда не надеваю награды. С Золотыми Звездами хожу только в Кремль и в «Комсомолку»

СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-30T18:58:31+03:00

Об этом великий певец и политик рассказал в видеоинтервью нашему корреспонденту [видео]

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Поначалу этот эксклюзивный видеоматериал я не собирался публиковать на нашем сайте. Он бы так и оставался в архиве, если бы не письма и звонки читателей, слушателей Радио «Комсомольская правда» и посетителей сайта kp.ru

Смысл которых сводится к одному: почему вы нам рассказываете больше о том, чем болеет Иосиф Кобзон, и совсем мало - о нем, как о человеке?

Ну, вот, пожалуйста... Этот видеосюжет (вы увидите еще и пару снимков) я снял в Екатерининском зале Московского Кремля четыре недели назад, 27 июня, примерно в полдень. За несколько минут до начала торжественной церемонии - Президент Владимир Путин вручал награды выдающимся россиянам. (Я подробно рассказывал об этом в своем репортаже в тот же день. А видео из-за нехватки времени мы просто не успели тогда смонтировать.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662372" frameborder="0"></iframe> Иосиф Кобзон: «Я с золотыми Звёздами хожу только в Кремль и "Комсомолку"».Александр ГАМОВ

Два пояснения... Рядом с Иосифом Давыдовичем - супруга, Неля Михайловна. А во время интервью в кадре на несколько секунд появляется легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. (Он в этот день получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.)

Самого же Иосифа Кобзона ждал очень необычный Знак отличия. Но наш разговор, как водится, был не только об этом...

- ...Иосиф Давыдович, такая необычная награда у вас - «За благодеяние»... Что это такое, как вы это понимаете? За что конкретно вы этот Знак отличия получаете?

- Я могу задать этот вопрос вам. Первый раз слышу об этой награде.

- То есть?..

- Я не знал, что есть такая награда у нас. И очень рад, что стал ее обладателем.

- Вы будете ее рядом со звездами носить?

(Обратите внимание, на груди народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона - две Золотые Звезды: первая - Героя Труда Российской Федерации, вторая - Героя Донецкой Народной Республики.)

- Я никогда не ношу наград. Только вот - в Кремль, на встречу...

- ... и в «Комсомолку».

- Да. По просьбе Гамова.

- Мы вас поздравляем. Мы вас очень любим. И надеемся, что мы с вами поедем еще. (Вместе Иосифом Кобзоном я и Владимир Веленгурин девять раз ездили в борющийся Донбас, летали в Сирию, были и в Забайкалье, которое он как депутат представляет в Госдуме.) Мы ждем вашей команды, вашего приказа с вами снова поехать...

- Спасибо.

- Куда угодно!

- Снимать сейчас будете?

- А мы всегда снимаем.

- Веленгурин всегда снимает.

- А я сейчас за него. Я его заместитель. Спасибо...

На этом интервью пришлось прервать - начиналась церемония награждения.

НАША СПРАВКА

Знак отличия «За благодеяние» учрежден Указом Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 3 мая 2012 года № 573 «Об учреждении ордена Святой великомученницы Екатерины и Знака отличия «За благодеяние».

Знак отличия «За благодеяние» учрежден указом президента в 2012 году.

Этим знаком награждаются граждане Российской Федерации, а также - иностранных государств - за большую благотворительную деятельность по поддержке детских домов, домов престарелых, приютов, хосписов и медучреждений, за активную общественную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности и толерантности в обществе, пропаганду общечеловеческих ценностей, защиту прав человека, борьбу с распространением социально опасных заболеваний и привычек, за большие заслуги в деле развития российской науки, культуры, образования и здравоохранения...

Дизайн награды был разработан ювелирным центром «Русские ремёсла».

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