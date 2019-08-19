2019-08-19T15:52:04+03:00
Умные вещи

ВКонтакте представила операционного директора

Сергей Кубасов сфокусируется на информационной безопасности, финансовом планировании и развитии финансовых технологий, выстраивании и автоматизации важных процессов
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Сергей Кубасов.Сергей Кубасов.
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ВКонтакте представила операционного директора (Chief Operating Officer). Им стал Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям. Он занимался развитием инфраструктуры всей платформы и крупнейшего дата-центра ВКонтакте — ИЦВА.

Сергей сфокусируется на операционных вопросах — информационной безопасности, финансовом планировании и развитии финансовых технологий, выстраивании и автоматизации важных процессов. Также он продолжит отвечать за инфраструктуру компании и дата-центры.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«Главная сила и ценность ВКонтакте — наша команда, талантливые и увлечённые своим делом люди. Два года назад Сергей присоединился к нам и помог улучшить многие процессы. Уверен, что в новой роли он успешно продолжит укреплять несколько ключевых для нас направлений».

Всего ВКонтакте работают свыше 800 человек. Штаб-квартира компании расположена в историческом здании Санкт-Петербурга — Доме компании «Зингер». Также офисы ВКонтакте есть в Москве и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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