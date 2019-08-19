2019-08-19T20:44:32+03:00
Политика

Здоровая оппозиция нужна, чтоб не уйти в "застой"

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов высказался об уличных акциях в столице
Игорь ЯКУНИН
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей ЧемезовГлава госкорпорации «Ростех» Сергей ЧемезовФото: Евгения ГУСЕВА
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Комментируя протестные акции в Москве, связанные с выборами в столичный парламент, которые прошли в последний месяц, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов признал в интервью РБК, что «Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону».

Руководитель «Ростеха» напомнил, что если «все всегда идет хорошо, то страна может уйти в застойный период», а такое, по его словам, наше государство уже проходило.

Напомним, в российской столице прошли три согласованных митинга - 20 июля, 10 августа и 17 августа. А так же несогласованные акции 27 июля и 3 августа, во время которых прошли задержания полицией и Росгвардией особо агрессивных протестующих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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