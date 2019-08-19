2019-08-19T19:59:09+03:00
Политика

"Граждане имеют право на мирные протесты, но важно соблюдать закон": Путин прокомментировал массовые акции в Москве

Российский лидер заявил, что РФ не хочет возникновения в Москве ситуации, подобной протестным акциям "желтых жилетов" во Франции [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Граждане имеют право на мирные протесты": Путин прокомментировал митинги в российских городах"Граждане имеют право на мирные протесты": Путин прокомментировал митинги в российских городахФото: REUTERS
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Во время деловой встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном Владимир Путин заявил, что россияне имеют полное право на мирные протесты, однако при этом важно соблюдение закона.

- Власти должны обеспечить реализацию этих прав, но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями, - подчеркнул президент России. - Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом.

- РФ не хочет возникновения в Москве ситуации, подобной протестам "Желтых жилетов" во Франции, - обратился к Макрону Путин.

Российский глава отметил, что РФ дает людям выражать свой протест, пишет "РИА Новости".

- Все законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов, - подытожил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с французским лидером Эманнуэлем Макроном. Российский глава также отметил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует.

Путин о протестах в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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