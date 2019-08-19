"Граждане имеют право на мирные протесты, но важно соблюдать закон": Путин прокомментировал массовые акции в Москве
Во время деловой встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном Владимир Путин заявил, что россияне имеют полное право на мирные протесты, однако при этом важно соблюдение закона.
- Власти должны обеспечить реализацию этих прав, но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями, - подчеркнул президент России. - Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом.
- РФ не хочет возникновения в Москве ситуации, подобной протестам "Желтых жилетов" во Франции, - обратился к Макрону Путин.
Российский глава отметил, что РФ дает людям выражать свой протест, пишет "РИА Новости".
- Все законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов, - подытожил Путин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с французским лидером Эманнуэлем Макроном. Российский глава также отметил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует.
Путин о протестах в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU