2019-08-20T11:47:48+03:00
Общество

Колокольцев вручил квадроцикл одному из лучших участковых Чукотки

В 2017 году Руслан Бейсембаев занял почетное 3 место во Всероссийском конкурсе МВД России "Народный участковый"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев заехал в село Канчалан, чтобы наградить местного участкового.Владимир Колокольцев заехал в село Канчалан, чтобы наградить местного участкового.
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В ходе рабочей поездки в Чукотский автономный округ глава МВД России Владимир Колокольцев заехал в село Канчалан.

Это генерал полиции сделал не случайно: навестил старшего участкового уполномоченного полиции подполковника полиции Руслана Бейсембаева, который знает о ситуации в регионе все. Ему доверяют все.

На протяжении многих лет Бейсамбаев добивается высоких результатов в служебной деятельности, а в 2017 году победил на региональном этапе Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый" и вышел в финал, где занял почетное 3 место.

Владимир Колокольцев поговорил с подполковником, поблагодарил его за службу и пожелал ему новых профессиональных успехов, после чего вручил новенький квадроцикл.

- На участковых уполномоченных всегда лежит особая ответственность. К вам в первую очередь люди обращаются за помощью, рассчитывая на защиту своих прав. И здесь важны не только профессионализм, знание вверенной территории, но и возможность оперативно реагировать на поступающие сообщения", – сказал глава МВД России.

В МВД России отмечают, что с учетом протяженности административного участка служебный квадроцикл станет незаменимым помощником для сотрудников полиции в ходе ежедневного патрулирования, выездов на места происшествий, проведения профилактических мероприятий.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава МВД России прилетел к коллегам на Крайний Север не с пустыми руками: передал личному составу окружного управления новую маневренную технику – 2 аэролодки, катер и квадроцикл.

Напомним, конкурс "Народный участковый" проводится МВД России совместно с "Комсомольской правдой" в 8-ой раз. Первый этап конкурса "Народный участковый" прошел в сентябре в подразделениях МВД. В октябре жители каждого субъекта России выбрал лучшего участкового. 83 победителя территориальных органов МВД России приняли участие в финальном всероссийском этапе конкурса на федеральном уровне, который прошел с 1 по 10 ноября на портале "Комсомольской правды" в форме онлайн-голосования. Более 500 000 граждан России отдали свои голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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