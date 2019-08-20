2019-08-20T15:44:09+03:00
Звезды

Взяточник из Минобра вконец оборзел: провокационный сериал «Учителя» стартует на ТНТ-Premier 22 августа

Проект может стать бомбой не хуже «Домашнего ареста»
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
Поделиться:
По сценарию Владимир Вдовиченков играет заместителя министра образования.По сценарию Владимир Вдовиченков играет заместителя министра образования.
Изменить размер текста:

Если бы «Учителя» стартовали 1 сентября, это была бы очевидная свинья, нагло и с вызовом подложенная под всю систему российского образования в важный для всей страны праздник. А так вроде ничего: проблемная картина на излете лета, первые три серии (из двенадцати) станут доступны на ТНТ-Premier 22 августа. Авось чиновники Минобра обойдутся без акций протеста на проспекте Сахарова и обращений в прокуратуру.

Окно в жанр «в стране коррупция, страшно жить» совсем недавно прорубил «Домашний арест» - но то была авантюрная комедия, где социальная составляющая в итоге была сильно приглушена каскадом шуточек. А тут остроактуальная драма налицо — с ума сойти, каким это ветром свободы надуло, что происходит вообще.

Кадр из сериала &quot;Учителя&quot;.

Кадр из сериала "Учителя".

Итак, Владимир Вдовиченков играет заместителя министра образования Сергея. Он умен, циничен и развращен большими деньгами; на заграничные конференции летает только первым классом, а уж любовницу приодел, будто олигарх какой-нибудь. Сверхдостатком он обязан своей работе, которую превратил в бизнес, о чем говорит прямым текстом. Чиновники такого ранга могут купаться в роскоши - пожалуй, с экрана этот тезис звучит впервые, тем более так откровенно и выпукло.

У Сергея две дочери — полные противоположности совершенно в чеховском стиле. Старшая — блондинка Татьяна, преподаватель престижного вуза, куда ее пристроил отец, привычно стригущая взятки. У нее все хорошо — муж, ребенок, деньги, купленная кандидатская степень, но совесть-то вот так просто из себя не выведешь. Оттого и пьет, часто на работе, и снимает одноразовых мужиков по барам. Играет ее Анна Котова-Дерябина - роль яркая, значимая, и актриса, которой раньше часто доставались довольно поверхностные образы, вдруг расцвела и уже в первой серии выдает мощный монолог о том, как в жизни вообще все устроено. Говорит с позиции богатого и сильного, выражая презрение плебсу - режиссеры, что ж вы раньше Анну-то не замечали.

Старшая дочка чиновника Татьяна в исполнении актрисы Анны Котовой-Дерябиной.

Старшая дочка чиновника Татьяна в исполнении актрисы Анны Котовой-Дерябиной.

В антагонистах у нее Ирина Старшенбаум, в роли младшей дочери чиновника-коррупционера Марии. Девушка намерена всего добиваться сама и вопреки воле родителя устраивается работать в обычную школу. Впрочем, оказывается, что это престижный лицей, где тоже процветает взяточничество (да-да, российской школе в сериале тоже достанется) и без папы тут все-таки не обошлось. Мария старается жить по совести, не делить их на бедных и богатых, после основной работы вынуждена подрабатывать. По первой серии, показанной журналистам, складывается ощущение, что этот образ малость лубочен, но кто знает, что там дальше будет.

Актриса Ирина Старшенбаум в роли младшей дочери.

Актриса Ирина Старшенбаум в роли младшей дочери.

Трейлер сериала "Учителя".

Разумеется, «Учителя» - откровенная провокация, но в самом хорошем смысле этого слова. В конце концов, мы все хотели, чтобы сериальных дел мастера обратили уже свои взоры на обычную жизнь и на реальные проблемы людей. Потому что, во-первых, только это по-настоящему и интересно, а во-вторых, всколыхнуть болото — это всегда хорошо. Вряд ли кто-то станет отрицать, что проблемы в российской системе образования есть.

«Учителей» придумал режиссер и сценарист Илья Куликов, снискавший славу как автор нашумевших, но сугубо развлекательных проектов («Закон каменных джунглей», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки», «Глухарь»). Уверенности, что получился шедевр, пока нет - надо смотреть дальше. Все-таки чистая драма, где важны нюансы и оттенки, посложнее «Глухаря» в два притопа будет. Но за сам факт появления такого сериала Илья Куликов, равно как и продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, заслуживают, если оперировать опять же образовательной терминологией, твердую «пятерку».

А наклеветали там с три короба или на самом деле в школе и вузах все еще хуже - это мы потом всласть поругаемся.

ТНТ-Premier

«Учителя»

C 22 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Привычка отдыхать от работы в смартфоне еще сильнее утомляет мозг
Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе
Женщину, пострадавшую при жесткой посадке самолета в "Жуковском", выписали из больницы
Эксперты заявили, что США утратили свое военное превосходство в Тихом океане
В Нур-Султане экстренно приземлился самолет с поврежденной стойкой шасси
Юрист: законные способы получения запрещенных лекарств для детей не работают
В Рио-де-Жанейро неизвестный захватил автобус с пассажирами
В Армении зафиксированы случаи заражения сибирской язвой
Песков призвал искать «золотую середину» в вопросе использования нелегальных лекарств
Песков не знает, кому подчиняются сигнализирующие о радиации станции
ЦБ: Блокировка банковских карт на 30 дней может быть неэффективной
У российских детей стали чаще выявлять врожденные пороки органов зрения и сердца
В Кремле диалог Путина и Макрона назвали доверительным
Песков: встреча Путина и Зеленского пока не планируется
Роспотребнадзор определил нормы учебного расписания для школьников
Кремль отреагировал на проведенное США испытание запрещенной ДРСМД ракеты
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотного разведчика
«Европа от Лиссабона до Владивостока»: Макрон написал в Facebook пост на русском языке
Вооруженный тесаком мужчина ранил трех человек в Гонконге
В Париже возобновились ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам
Дмитрий Рогозин похвалил Илона Маска за то, что тот расшевелил Роскосмос
Самолет рейса Москва-Париж экстренно сел в Люксембурге
Новосибирские ученые создают обновленную версию коллайдера
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Рогозину показали осетинского робота, танцующего лезгинку
Российская ракета будет в несколько раз дешевле западных аналогов
США дополнительно выделят Афганистану $125 млн гуманитарной помощи