Взяточник из Минобра вконец оборзел: провокационный сериал «Учителя» стартует на ТНТ-Premier 22 августа

Если бы «Учителя» стартовали 1 сентября, это была бы очевидная свинья, нагло и с вызовом подложенная под всю систему российского образования в важный для всей страны праздник. А так вроде ничего: проблемная картина на излете лета, первые три серии (из двенадцати) станут доступны на ТНТ-Premier 22 августа. Авось чиновники Минобра обойдутся без акций протеста на проспекте Сахарова и обращений в прокуратуру.

Окно в жанр «в стране коррупция, страшно жить» совсем недавно прорубил «Домашний арест» - но то была авантюрная комедия, где социальная составляющая в итоге была сильно приглушена каскадом шуточек. А тут остроактуальная драма налицо — с ума сойти, каким это ветром свободы надуло, что происходит вообще.

Кадр из сериала "Учителя".

Итак, Владимир Вдовиченков играет заместителя министра образования Сергея. Он умен, циничен и развращен большими деньгами; на заграничные конференции летает только первым классом, а уж любовницу приодел, будто олигарх какой-нибудь. Сверхдостатком он обязан своей работе, которую превратил в бизнес, о чем говорит прямым текстом. Чиновники такого ранга могут купаться в роскоши - пожалуй, с экрана этот тезис звучит впервые, тем более так откровенно и выпукло.

У Сергея две дочери — полные противоположности совершенно в чеховском стиле. Старшая — блондинка Татьяна, преподаватель престижного вуза, куда ее пристроил отец, привычно стригущая взятки. У нее все хорошо — муж, ребенок, деньги, купленная кандидатская степень, но совесть-то вот так просто из себя не выведешь. Оттого и пьет, часто на работе, и снимает одноразовых мужиков по барам. Играет ее Анна Котова-Дерябина - роль яркая, значимая, и актриса, которой раньше часто доставались довольно поверхностные образы, вдруг расцвела и уже в первой серии выдает мощный монолог о том, как в жизни вообще все устроено. Говорит с позиции богатого и сильного, выражая презрение плебсу - режиссеры, что ж вы раньше Анну-то не замечали.

Старшая дочка чиновника Татьяна в исполнении актрисы Анны Котовой-Дерябиной.

В антагонистах у нее Ирина Старшенбаум, в роли младшей дочери чиновника-коррупционера Марии. Девушка намерена всего добиваться сама и вопреки воле родителя устраивается работать в обычную школу. Впрочем, оказывается, что это престижный лицей, где тоже процветает взяточничество (да-да, российской школе в сериале тоже достанется) и без папы тут все-таки не обошлось. Мария старается жить по совести, не делить их на бедных и богатых, после основной работы вынуждена подрабатывать. По первой серии, показанной журналистам, складывается ощущение, что этот образ малость лубочен, но кто знает, что там дальше будет.

Актриса Ирина Старшенбаум в роли младшей дочери.

Трейлер сериала "Учителя".

Разумеется, «Учителя» - откровенная провокация, но в самом хорошем смысле этого слова. В конце концов, мы все хотели, чтобы сериальных дел мастера обратили уже свои взоры на обычную жизнь и на реальные проблемы людей. Потому что, во-первых, только это по-настоящему и интересно, а во-вторых, всколыхнуть болото — это всегда хорошо. Вряд ли кто-то станет отрицать, что проблемы в российской системе образования есть.

«Учителей» придумал режиссер и сценарист Илья Куликов, снискавший славу как автор нашумевших, но сугубо развлекательных проектов («Закон каменных джунглей», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки», «Глухарь»). Уверенности, что получился шедевр, пока нет - надо смотреть дальше. Все-таки чистая драма, где важны нюансы и оттенки, посложнее «Глухаря» в два притопа будет. Но за сам факт появления такого сериала Илья Куликов, равно как и продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, заслуживают, если оперировать опять же образовательной терминологией, твердую «пятерку».

А наклеветали там с три короба или на самом деле в школе и вузах все еще хуже - это мы потом всласть поругаемся.

ТНТ-Premier

«Учителя»

C 22 августа.