Секрет успеха Маттео Сальвини в Италии — он просто выполняет предвыборные обещания

В супермаркете при мне встречаются два знакомых итальянца.

- Конти ушел! - говорит один.

- Да ты что? Правда? Когда? - восклицает второй.

- Вчера! Никто не верил!

Все передовицы утренних итальянских газет вышли с новостью об отставке Джузеппе Конти.

«С открытием правительственного кризиса последние политические опросы, которые рассматривают партию «Лега» как первую партию в стране, становятся все более важными. - пишут новостные аналитики. - Конец правительства Конте не повлиял на поддержку партии Маттео Сальвини. У него по прежнему самый высокий рейтинг — 38%... В альянсе обе партии Lega и Fratelli d'Italia составляют больше 50%».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку.Фото: REUTERS

«Незачем смотреть результаты опросов, вы можете почувствовать их в воздухе! - пишет колумнист La Stampa, писатель и аналитик Пьеранжело Сапеньо, - Вы можете дышать ими прямо сейчас. Не нужно быть математиком и великим ученым, чтобы понять, что происходит. Великий Марш «Леги» сокрушает все на своем пути, и становится все более и более неудержимым. Он обретает старых и новых союзников вчера и сегодня, а теперь даже вчерашние противники встают на сторону Маттео Сальвини. Вот он - победитель первых дней правления...»

На победное шествие партии Сальвини не повлияли даже продолжительные очерняющие так и эдак публикации в оппозиционных ему СМИ. А все потому, что впервые за много лет в итальянской политике появился более-менее последовательный политик, способный выдерживать натиск со стороны Евросоюза, следующий тем курсом, которым обещал изначально. Когда-то партия «Лега» (она же «Лига Севера») пыталась набрать голоса и войти в большую политику на волне «Север Италии против Юга».

После отставки правительства Конте Маттео Сальвини может праздновать победу и готовиться к борьбе за кресло премьера.Фото: REUTERS

Они предлагали отделиться северным итальянским провинциям от южных, мол, устали богатые и трудолюбивые северяне кормить южан-дармоедов, которые не платят налоги, не хотят работать, имеют массу претензий и разводят только коррупцию да мафию. Но эта идея, конечно, вызывала поддержку у некоторых северян, но не настолько. И тут «на помощь» подоспела новая глобальная проблема — мигранты из Африки. Они страшно достали итальянцев, а тогдашнее правительство лишь пускало в телеэфир социальные ролики о том, как хорошо быть хорошим. Мол, другие закрывают двери перед несчастным человеком, а Италия открывает. Для этого использовался образ бегущего от фашиста человека, который стучит в дверь, а ему не открывают, и он погибает. Хотя уже давно всем известно, что африканские мигранты — это не те люди, которые бегут от фашистов. Известно, что все это организованный международный бизнес, в котором замешаны благотворительные организации, католическая церковь и разные политические силы, чья цель — размыть национальную идентичность европейских народов.

Это происходит так: выбирается пара самых крепких парней в африканской деревне. Им всей деревней наскребают по сусекам около 7 -10 тысяч евро, и за эти деньги «благотворительные» международные организации их отправляют в Европу под видом беженцев в жутких условиях, параллельно обрабатывая психологически, обещают рай на земле и что им все должны. Добравшись до большой земли, парни как минимум должны заработать на то, чтобы вернуть собранные по деревне деньги, ну и вообще оправдать ожидания сельчан. Дикие африканцы не собираются ассимилироваться, они полны требований и претензий. И их поведение, конечно, крайне далеко от принятых цивилизованных норм. Они активно попрошайничают, вырывают сумки у женщин из рук с чувством полного права на это, устраивают митинги с требованиями еще большего дневного содержания (а правительство Италии должно было предоставлять им проживание и 50 евро в сутки на расходы). Они уверены, что без них Италия погибнет, о чем заявляют журналистам центральных каналов.

А сколько нашумевших то там, то сям случаев, когда африканские парни насиловали женщин. Последний вопиющий случай, гуляющий в итальянских соцсетях и подогревающий волну возмущения (и популярность Партии Сальвини) — африканец жестоко изнасиловал польскую туристку в Римини, девушка выжила, но детей теперь иметь не может. Его осудили на 9 лет, но сейчас его адвокат добился пересмотра дела и приговор собираются отменить в связи с тем, что — внимание, аргументы! - во-первых, африканец получил тяжкие психологические травмы еще до того, как приехал в Италию, а во-вторых, он просто не знал, что женщин нельзя насиловать. Понимаете, он не виноват вообще, он же не знал.

По итальянским соцсетям ходят также возмущенные видео, на которых африканцы пытаются работать. Но они даже не знают, как включается, к примеру, пылесос: на одном видео африканский парень полчаса с горем пополам пытается собрать мусор в совок, орудуя выключенным пылесосом. Впрочем, работать они действительно мало где могут, потому что у них недостаточно квалификации даже для самого простого труда. Поэтому они идут попрошайничать на станциях и у супермаркетов, а самые крепкие и бойкие сбиваются в стаи и создают нигерийские мафиозные группировки.

Маттео Сальвини в своем предвыборном комьюнике когда-то обещал разобраться со сложившейся ситуацией, и не соврал. Он выдерживает всю грязь, которую льют на него противники, натиск Евросоюза и даже приехавшего в качестве поддержки для африканских мигрантов голливудского актера Ричарда Гира. Он фотографировался с беженцами на корабле неправительственной организации ONG, который Сальвини не пускал в Италию. На борту было аж 160 крепких голодных африканских парней. Ричард Гир называл их бедными ангелами и просил впустить в Италию, накормить и напоить. На что министр Италии Маттео Сальвини ответил: «Щедрый миллионер открыто заявляет о своей обеспокоенности судьбой иммигрантов, привезенных его друзьями — организацией «Открытое оружие». Мы благодарим его: он сможет привезти их всех в Голливуд своим частным самолетом, и позаботиться обо всех этих людях на своей вилле. Спасибо, Ричард!»

На борту судна спасателей Ричард Гир называл африканских нелегалов бедными ангелами и просил немедленно впустить их на территорию Италии.Фото: YouTube

Согласно опросам по поводу того, как выходить из кризиса, больше 50% итальянцев настроены на досрочное голосование. 18% - за мажоритарное правительство, другие 18% поддерживают Правительство президента, а 14% сказали, что не знают, что делать.