В ОК пройдут трансляции всех конкурсных дней «Новой Волны 2019». Зрители в интернете смогут первыми увидеть премьеру новой песни Филиппа Киркорова, выступление Наталии Орейро и Риты Оры. Будем благодарны, если напишете об этом:)

В Одноклассниках представят премьеру песни Киркорова на «Новой Волне 2019»

Социальная сеть Одноклассники покажет прямые трансляции Международного конкурса исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2019», который пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. В этом году специальными гостями конкурса станут Наталья Орейро и Рита Ора, а Филипп Киркоров впервые исполнит на «Новой Волне 2019» свою новую песню «Лунный гость».

В официальной группе «Новой Волны» в ОК пройдут трансляции всех конкурсных дней, включая репетиции. Пользователи смогут «вживую» оценить вокальные таланты конкурсантов и послушать известных артистов, среди которых — Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Дима Билан, Глюкоза и др. Конкурс покажет «Россия 1». Телеканал транслирует «Новую Волну» в своем телевизионном эфире более 10 лет.

На «Новую Волну 2019» приедут музыканты со всего мира. Среди участников конкурса есть представители США, Испании, Италии, Латвии, Молдовы, Украины, Азербайджана, Албании, Кубы, Армении и России. Нашу страну на конкурсе исполнителей представят два участника — BURANOV и группа «Давинчи». Московскую команду из пяти профессиональных музыкантов выбрали в Одноклассниках в рамках конкурсного отбора. «Давинчи» прислали музыкальное видео и прошли живое прослушивание жюри.

В этом году специальным гостем конкурса станет уругвайская певица и актриса Наталия Орейро. На закрытии конкурса выступит британская певица Рита Ора. Пользователи ОК увидят мировых звезд первыми в интернете: все концерты с «Новой Волны» будут идти в социальной сети в прямом эфире.

Также в ОК уже стартовало зрительское голосование за лучшего участника конкурса «Новая Волна 2019». В приложении «Новая волна. Выбор зрителей» пользователи смогут оставить голос за любимого участника, а также послушать треки конкурсантов и прочитать их краткую биографию. Пользователь может проголосовать один раз в день за одного человека, то есть каждый день можно отдавать голос за понравившегося исполнителя. По итогам голосования победитель получит «Приз зрительских симпатий от Одноклассников», который представители социальной сети вручат во время церемонии закрытия «Новой Волны» в New Wave Hall 29 августа.

В прошлом году пользователи ОК также выбирали лучшего исполнителя «Новой Волны». Более 800 тысяч пользователей проголосовали в специальном приложении внутри соцсети. По результатам голосования конкурсанта из России Дарья Антонюк получила приз зрительских симпатий от Одноклассников. «Новая Волна» — не первый проект, где пользователи ОК могут реально влиять на определение победителей того или иного музыкального проекта. В июне 2019 года ОК и фестиваль «Дикая Мята» организовали концерт начинающих музыкантов, на котором пользователи социальной сети получили возможность повлиять на лайнап фестиваля. Победитель зрительского голосования, которое шло в прямом эфире, открыл главную сцену «Дикой Мяты» в этом году.