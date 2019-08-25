Россия готова утилизировать боеприпасы на складах Приднестровья, но миротворцев из региона не выведет

В субботу министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Кишинев по инициативе президента республики Молдова Игоря Додона и по приглашению местного министра обороны Павла Войку. Официальной причиной поездки стало совместное участие Додона и Сергея Кужугетовича в торжествах, посвященных 75-летию освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

Шойгу в рамках торжеств на встрече с Додоном передал молдавской стороне боевые знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской бригады Ордена Суворова и 507-го армейского истребительно-противотанкового Кишиневского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка, личный состав которых отличился мужеством при освобождении Молдавии, и рассекреченные документы об освобождении Молдавии в 1944-м. И особо подчеркнул, что в последние годы многие стали утрачивать историческую память о тех событиях, даже о том, что в результате гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в 10 раз – с 300 тысяч человек до 30 тысяч.

Но поездка Шойгу имела не только «историческое» значение. На встрече с Додоном он предложил начать утилизацию боеприпасов на складах в Приднестровье, оставшихся там со времен СССР.

- Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна…, и готова предоставить для этого необходимое оборудование, - сообщил об этом Додон в своем телеграм-канале. Для Кишинева это очень важно. Та же Санду все время говорит о необходимости решения вопроса со складами. Остается только согласовать логистику переброски техники, и что Россия получит взамен.

Однако молдавскую сторону, где все чаще звучат призывы к выводу российских миротворцев из ПМР, ждали не только приятные сюрпризы. Приехав в Тирасполь, Шойгу пообещал, что Россия из Приднестровья миротворцев не выведет.

- Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся… Мы считаем, что этот формат себя оправдывает, - заявил Шойгу в столице Приднестровья.

И Сергей Кужугетович знает, что говорит, поскольку сравнивает реальное положение дел, а не абстрактные доклады. В начале 90-х он лично принимал участие в организации миротворческой миссии в Приднестровье, организации доставки гуманитарной помощи в регион и разведении конфликтующих сторон.